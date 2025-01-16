https://crimea.ria.ru/20250116/v-kurskoy-oblasti-otrazhena-kontrataka-vsu-unichtozheny-210-boevikov-1143397779.html

В Курской области отражена контратака ВСУ: уничтожены 210 боевиков

В Курской области отражена контратака ВСУ: уничтожены 210 боевиков - РИА Новости Крым, 16.01.2025

В Курской области отражена контратака ВСУ: уничтожены 210 боевиков

Российские военные в Курской области отразили вражескую контратаку, уничтожили не меньше 210 украинских боевиков за сутки. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T14:40

2025-01-16T14:40

2025-01-16T14:40

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

потери всу

вооруженные силы россии

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Российские военные в Курской области отразили вражескую контратаку, уничтожили не меньше 210 украинских боевиков за сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" отразили вражескую контратаку и поразили формирования противника в разных районах.Кроме того, российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в Сумской области.Всего за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 52 330 военнослужащих, 305 танков, 231 боевую машину пехоты, 170 бронетранспортеров, 1567 боевых бронемашин, 1486 автомобилей, 367 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, а также десятки единиц другой техники и вооружения.В среду в Минобороны сообщали, что ВС России в Курской области за сутки отразили две попытки контратак боевиков ВСУ и уничтожили 220 боевиков киевского режима. Еще днем ранее ВСУ потеряли на этом направлении больше 460 военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: потери украинских войск превысили 1600 человек в суткиРоссия и Украина обменялись пленнымиГрупповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, потери всу , вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф