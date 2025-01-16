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В Курской области отражена контратака ВСУ: уничтожены 210 боевиков - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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В Курской области отражена контратака ВСУ: уничтожены 210 боевиков
В Курской области отражена контратака ВСУ: уничтожены 210 боевиков - РИА Новости Крым, 16.01.2025
В Курской области отражена контратака ВСУ: уничтожены 210 боевиков
Российские военные в Курской области отразили вражескую контратаку, уничтожили не меньше 210 украинских боевиков за сутки. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T14:40
2025-01-16T14:40
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
потери всу
вооруженные силы россии
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Российские военные в Курской области отразили вражескую контратаку, уничтожили не меньше 210 украинских боевиков за сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" отразили вражескую контратаку и поразили формирования противника в разных районах.Кроме того, российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в Сумской области.Всего за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 52 330 военнослужащих, 305 танков, 231 боевую машину пехоты, 170 бронетранспортеров, 1567 боевых бронемашин, 1486 автомобилей, 367 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, а также десятки единиц другой техники и вооружения.В среду в Минобороны сообщали, что ВС России в Курской области за сутки отразили две попытки контратак боевиков ВСУ и уничтожили 220 боевиков киевского режима. Еще днем ранее ВСУ потеряли на этом направлении больше 460 военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: потери украинских войск превысили 1600 человек в суткиРоссия и Украина обменялись пленнымиГрупповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, потери всу , вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
В Курской области отражена контратака ВСУ: уничтожены 210 боевиков

В Курской области за сутки ликвидированы 210 боевиков ВСУ

14:40 16.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С"
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Российские военные в Курской области отразили вражескую контратаку, уничтожили не меньше 210 украинских боевиков за сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" отразили вражескую контратаку и поразили формирования противника в разных районах.
"За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США и восемь минометов", - говорится в сводке.
Кроме того, российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в Сумской области.
Всего за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 52 330 военнослужащих, 305 танков, 231 боевую машину пехоты, 170 бронетранспортеров, 1567 боевых бронемашин, 1486 автомобилей, 367 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, а также десятки единиц другой техники и вооружения.
В среду в Минобороны сообщали, что ВС России в Курской области за сутки отразили две попытки контратак боевиков ВСУ и уничтожили 220 боевиков киевского режима. Еще днем ранее ВСУ потеряли на этом направлении больше 460 военнослужащих.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовостиМинистерство обороны РФ
 
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