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Работающие на уборке мазута волонтеры получат медпомощь - Песков

Работающие на уборке мазута волонтеры получат медпомощь - Песков - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Работающие на уборке мазута волонтеры получат медпомощь - Песков

Волонтеры, очищающие берега Крыма и Кубани, получат всю необходимую медицинскую помощь, поскольку мазутные испарения могут оказать вредное влияние на здоровье... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T15:17

2025-01-16T15:17

2025-01-16T15:17

дмитрий песков

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

волонтеры

краснодарский край

крым

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Волонтеры, очищающие берега Крыма и Кубани, получат всю необходимую медицинскую помощь, поскольку мазутные испарения могут оказать вредное влияние на здоровье. Такое заявление в понедельник сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он пояснил, что такая необходимость может возникнуть из-за вредных испарений мазута, которые особенно опасны для людей с определенными заболеваниями."Действительно, есть испарения. Действительно, тем людям, которые имеют определенные заболевания, противопоказано дышать такими испарениями, и поэтому, конечно, те, кто там самоотверженно работает, могут подвергаться вредному влиянию", - отметил Песков.При этом он подчеркнул, что очень важно, чтобы волонтеры координировали свою работу с созданной правительственной комиссией.Ранее министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов сообщил, что к врачам обратились 146 волонтеров, очищающих пляжи Краснодарского края от мазута, большинство обращений из-за ОРВИ, гастрита и повышения артериального давления.По состоянию на 15 января на всем черноморском побережье волонтерами и спасателями собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта, сообщали в МЧС России. Новые мазутные загрязнения акватории обнаружены в Ялте и в районе острова Тузла, сообщила в четверг министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма https://crimea.ria.ru/20241215/chto-izvestno-o-sostoyanii-spasennykh-s-tankera-v-kerchenskom-prolive-moryakov-1142632938.html15 декабря. В море в результате ЧП вылилось порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма, Севастополя и Кубани.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Куренков: ситуация с выбросом мазута в Севастополе контролируемаяВласти Ялты рассказали о ситуации с выбросами мазутаДля защиты птиц и животных от мазута нужна отдельная программа – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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