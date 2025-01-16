https://crimea.ria.ru/20250116/planiroval-napadenie-na-shkolu-v-podmoskove-zaderzhan-devyatiklassnik-1143399426.html

Планировал нападение на школу: в Подмосковье задержан девятиклассник

Планировал нападение на школу: в Подмосковье задержан девятиклассник - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Планировал нападение на школу: в Подмосковье задержан девятиклассник

В Подмосковье задержан ученик девятого класса по подозрению в подготовке нападения на школу в городе Реутов Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T15:11

2025-01-16T15:11

2025-01-16T15:11

подмосковье

московская область

происшествия

школа

новости

безопасность

уголовный кодекс

екатерина мизулина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Подмосковье задержан ученик девятого класса по подозрению в подготовке нападения на школу в городе Реутов Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство образования Подмосковья.В минобразования уточнили, что возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина со ссылкой на сообщения СМИ сообщила в своем Telegram-канале, что подозреваемый был активным участником запрещенных сообществ в сети, в которых с сентября прошлого года изучал нападения на школы.Месяц назад стало известно, что на Кубани подросток пойдет под суд за причинения вреда здоровью сверстнику. В ходе ссоры он несколько раз ударил подростка ножом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поножовщина в школе: число пострадавших в Краснодаре выросло до пятиУченик ранил одноклассников в школе Иркутской областиПочему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт

подмосковье

московская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, московская область, происшествия, школа, новости, безопасность, уголовный кодекс, екатерина мизулина