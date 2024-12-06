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Поножовщина в школе: число пострадавших в Краснодаре выросло до пяти
Поножовщина в школе: число пострадавших в Краснодаре выросло до пяти - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Поножовщина в школе: число пострадавших в Краснодаре выросло до пяти
В одной из школ Краснодара ученик ранил четверых ребят. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T19:32
2024-12-06T19:32
2024-12-06T19:40
происшествия
краснодар
кубань
школа
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В одной из школ Краснодара ученик ранил четверых ребят. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что вечером 6 декабря в филиале школе номер 94 в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения. Еще двое - легкие травмы. "13-летний мальчик доставлен в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Еще один 15-летний пострадавший с ножевым ранением стопы получает помощь медиков в больнице. 14-летний школьник с переломом носа и сотрясением головного мозга также доставлен в больницу", - сообщает оперштаб. По его информации, еще два ученика получили легкие травмы, от госпитализации они отказались.Нападавшего задержали на месте происшествия. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявляют, что в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники полиции. Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи на профилактическом учете не состоят. Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Он поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно.В конце ноября в Краснодаре началась проверка после инцидента в одной из школ города, где один из учеников младшей школы гонялся за одноклассником с предметом, похожим на нож. Об этом сообщил Telegram-канал городского управления МВД России.В октябре пресс-служба МВД по Крыму сообщила, что 19-летний житель Симферополя напал с ножом на школьников и отобрал у них мобильные телефоны. Злоумышленника удалось задержать благодаря заявлению социального педагога из школы, где учатся ребята.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской областиЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школеПочему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт
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происшествия, краснодар, кубань, школа, новости
Поножовщина в школе: число пострадавших в Краснодаре выросло до пяти
При поножовщине в школе Краснодара пострадали пятеро школьников
19:32 06.12.2024 (обновлено: 19:40 06.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В одной из школ Краснодара ученик ранил четверых ребят. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Пострадавшие дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь. Главное, угрозы для жизни нет", - говорится в сообщении.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что вечером 6 декабря в филиале школе номер 94 в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения. Еще двое - легкие травмы.
"13-летний мальчик доставлен в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Еще один 15-летний пострадавший с ножевым ранением стопы получает помощь медиков в больнице. 14-летний школьник с переломом носа и сотрясением головного мозга также доставлен в больницу", - сообщает оперштаб.
По его информации, еще два ученика получили легкие травмы, от госпитализации они отказались.
Нападавшего задержали на месте происшествия. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявляют, что в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники полиции.
"В настоящее время с предполагаемым зачинщиком работают сотрудники городской полиции. Проводится дальнейшее разбирательство", - говорится в сообщении полиции.
Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи на профилактическом учете не состоят. Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Он поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно.
В конце ноября в Краснодаре началась проверка
после инцидента в одной из школ города, где один из учеников младшей школы гонялся за одноклассником с предметом, похожим на нож. Об этом сообщил Telegram-канал городского управления МВД России.
В октябре пресс-служба МВД по Крыму сообщила, что 19-летний житель Симферополя напал с ножом на школьников
и отобрал у них мобильные телефоны. Злоумышленника удалось задержать благодаря заявлению социального педагога из школы, где учатся ребята.
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