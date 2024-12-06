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Поножовщина в школе: число пострадавших в Краснодаре выросло до пяти

Поножовщина в школе: число пострадавших в Краснодаре выросло до пяти - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Поножовщина в школе: число пострадавших в Краснодаре выросло до пяти

В одной из школ Краснодара ученик ранил четверых ребят. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T19:32

2024-12-06T19:32

2024-12-06T19:40

происшествия

краснодар

кубань

школа

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В одной из школ Краснодара ученик ранил четверых ребят. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что вечером 6 декабря в филиале школе номер 94 в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения. Еще двое - легкие травмы. "13-летний мальчик доставлен в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Еще один 15-летний пострадавший с ножевым ранением стопы получает помощь медиков в больнице. 14-летний школьник с переломом носа и сотрясением головного мозга также доставлен в больницу", - сообщает оперштаб. По его информации, еще два ученика получили легкие травмы, от госпитализации они отказались.Нападавшего задержали на месте происшествия. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявляют, что в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники полиции. Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи на профилактическом учете не состоят. Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Он поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно.В конце ноября в Краснодаре началась проверка после инцидента в одной из школ города, где один из учеников младшей школы гонялся за одноклассником с предметом, похожим на нож. Об этом сообщил Telegram-канал городского управления МВД России.В октябре пресс-служба МВД по Крыму сообщила, что 19-летний житель Симферополя напал с ножом на школьников и отобрал у них мобильные телефоны. Злоумышленника удалось задержать благодаря заявлению социального педагога из школы, где учатся ребята.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской областиЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школеПочему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт

https://crimea.ria.ru/20241206/rebenok-ranil-nozhom-dvoikh-uchenikov-v-shkole-krasnodara-1142448979.html

краснодар

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодар, кубань, школа, новости