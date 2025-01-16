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Спортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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Спортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт
Спортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Спортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт
Новые спортивные площадки в России будут проектироваться с учетом потребностей всех категорий пользователей. На это направлен новый национальный стандарт,... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T16:31
2025-01-16T16:31
спорт
россия
новости
общество
анна кузнецова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Новые спортивные площадки в России будут проектироваться с учетом потребностей всех категорий пользователей. На это направлен новый национальный стандарт, который создаст условия для развития адаптивного спорта в стране. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова.Вслед за этой работой должно быть активизировано производство соответствующего оборудования, отметила она.Как пояснила Кузнецова, спортплощадки по новому стандарту будут спроектированы с учетом потребностей всех категорий пользователей: будут предусмотрены удобные пути для передвижения, тактильные указатели, а также спецоборудование для реабилитационных тренировок.Кроме того, новый нацстандарт включает требования к безопасности игровых площадок, где, в том числе, смогут играть и развиваться дети с особенностями развития.Ранее президент страны Владимир Путин в ходе презентации новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в 2024 году, отмечал, что благодаря открытию ряда различных спортивных объектов в целом по стране количество систематически занимающихся спортом граждан за последние годы увеличилось с 40 до 56,8%. Кроме того, в России ежегодно будут строить не менее 350 спортивных объектов, на эти цели в ближайшие шесть лет направят 65 миллиардов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Быстрые и меткие: в Саках заработала фиджитал-площадка для маломобильных"Земский тренер" и льготы для спорта – новые поручения ПутинаВ Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном
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РИА Новости Крым
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спорт, россия, новости, общество, анна кузнецова
Спортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт

Новый нацстандарт создаст условия для развития адаптивного спорта в России – Кузнецова

16:31 16.01.2025
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаВ Крыму оборудуют спортплощадки в рамках реализации нацпроектов
В Крыму оборудуют спортплощадки в рамках реализации нацпроектов
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Новые спортивные площадки в России будут проектироваться с учетом потребностей всех категорий пользователей. На это направлен новый национальный стандарт, который создаст условия для развития адаптивного спорта в стране. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова.
"С января 2025 года вступил в силу новый национальный стандарт, который мы инициировали. Он касается уличных спортивных площадок общего пользования и направлен на обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями. В свете поставленных Президентом задач, объявленного года "Защитника Отечества" эти решения особенно актуальны", – сказано в сообщении.
Вслед за этой работой должно быть активизировано производство соответствующего оборудования, отметила она.
Как пояснила Кузнецова, спортплощадки по новому стандарту будут спроектированы с учетом потребностей всех категорий пользователей: будут предусмотрены удобные пути для передвижения, тактильные указатели, а также спецоборудование для реабилитационных тренировок.
Кроме того, новый нацстандарт включает требования к безопасности игровых площадок, где, в том числе, смогут играть и развиваться дети с особенностями развития.
Ранее президент страны Владимир Путин в ходе презентации новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в 2024 году, отмечал, что благодаря открытию ряда различных спортивных объектов в целом по стране количество систематически занимающихся спортом граждан за последние годы увеличилось с 40 до 56,8%. Кроме того, в России ежегодно будут строить не менее 350 спортивных объектов, на эти цели в ближайшие шесть лет направят 65 миллиардов рублей.
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СпортРоссияНовостиОбществоАнна Кузнецова
 
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