https://crimea.ria.ru/20250116/sportploschadki-dlya-vsekh-v-rossii-vstupil-v-silu-novyy-natsstandart-1143401431.html

Спортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт

Спортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Спортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт

Новые спортивные площадки в России будут проектироваться с учетом потребностей всех категорий пользователей. На это направлен новый национальный стандарт,... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T16:31

2025-01-16T16:31

2025-01-16T16:31

спорт

россия

новости

общество

анна кузнецова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Новые спортивные площадки в России будут проектироваться с учетом потребностей всех категорий пользователей. На это направлен новый национальный стандарт, который создаст условия для развития адаптивного спорта в стране. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова.Вслед за этой работой должно быть активизировано производство соответствующего оборудования, отметила она.Как пояснила Кузнецова, спортплощадки по новому стандарту будут спроектированы с учетом потребностей всех категорий пользователей: будут предусмотрены удобные пути для передвижения, тактильные указатели, а также спецоборудование для реабилитационных тренировок.Кроме того, новый нацстандарт включает требования к безопасности игровых площадок, где, в том числе, смогут играть и развиваться дети с особенностями развития.Ранее президент страны Владимир Путин в ходе презентации новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в 2024 году, отмечал, что благодаря открытию ряда различных спортивных объектов в целом по стране количество систематически занимающихся спортом граждан за последние годы увеличилось с 40 до 56,8%. Кроме того, в России ежегодно будут строить не менее 350 спортивных объектов, на эти цели в ближайшие шесть лет направят 65 миллиардов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Быстрые и меткие: в Саках заработала фиджитал-площадка для маломобильных"Земский тренер" и льготы для спорта – новые поручения ПутинаВ Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, россия, новости, общество, анна кузнецова