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Регулярно занимаются спортом 57 процентов россиян
Регулярно занимаются спортом 57 процентов россиян - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Регулярно занимаются спортом 57 процентов россиян
Благодаря открытию целого ряда различных спортивных объектов в целом по стране количество систематически занимающихся спортом граждан за последние годы... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T18:41
2024-10-17T18:41
2024-10-17T18:44
владимир путин (политик)
спорт
россия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Благодаря открытию целого ряда различных спортивных объектов в целом по стране количество систематически занимающихся спортом граждан за последние годы увеличилось с 40% до 56,8%. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе презентации новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в этом году.В то же время, по словам президента, этого пока недостаточно, надо дальше работать в этом направлении.Путин подчеркнул важность того, чтобы как можно больше граждан России всех возрастов имели возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой.В четверг Владимир Путин принимает участие в презентации спортивных объектов, открытых в регионах в 2024 году. В частности, в Уфе начал работу комплекс сооружений для гребного слалома, в Нефтекамске – новый спорткомплекс "Амфибия", в Перми – многофункциональный спортивный комплекс "Энергия", в Дзержинске Нижегородской области – региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. По программе "Газпром – детям" возведены многофункциональный спортивный комплекс "Тулица" в Туле и центр водных видов спорта "Волна" в Южно-Сахалинске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ежегодно будут строить не менее 350 спортивных объектов – ПутинГрязи не боятся: в Крыму под ливнем прошли "яблочные" гонки"Спорт невозможно обмануть": Артур Айвазян о судьбе олимпиад
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владимир путин (политик), спорт, россия, общество, здоровье, новости
Регулярно занимаются спортом 57 процентов россиян
Число систематически занимающихся спортом россиян увеличилось с 40 до 57% – Путин
18:41 17.10.2024 (обновлено: 18:44 17.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Благодаря открытию целого ряда различных спортивных объектов в целом по стране количество систематически занимающихся спортом граждан за последние годы увеличилось с 40% до 56,8%. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе презентации новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в этом году.
"За последние годы у нас в разы увеличилось число граждан, которые систематически занимаются спортом, в целом более внимательно и ответственно относятся к своему здоровью. С 40% до 56,8% увеличилось количество тех наших граждан, которые на регулярной основе занимаются спортом", - сказал глава государства.
В то же время, по словам президента, этого пока недостаточно, надо дальше работать в этом направлении.
Путин подчеркнул важность того, чтобы как можно больше граждан России всех возрастов имели возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой.
"Все это напрямую определяет качество и продолжительность жизни людей, здоровье наших граждан, наше демографическое будущее, а значит и силу, суверенитет страны", - добавил российский лидер.
В четверг Владимир Путин принимает участие в презентации спортивных объектов, открытых в регионах в 2024 году. В частности, в Уфе начал работу комплекс сооружений для гребного слалома, в Нефтекамске – новый спорткомплекс "Амфибия", в Перми – многофункциональный спортивный комплекс "Энергия", в Дзержинске Нижегородской области – региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. По программе "Газпром – детям" возведены многофункциональный спортивный комплекс "Тулица" в Туле и центр водных видов спорта "Волна" в Южно-Сахалинске.
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