https://crimea.ria.ru/20241017/regulyarno-zanimayutsya-sportom-57-protsentov-rossiyan-1141168790.html

Регулярно занимаются спортом 57 процентов россиян

Регулярно занимаются спортом 57 процентов россиян - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Регулярно занимаются спортом 57 процентов россиян

Благодаря открытию целого ряда различных спортивных объектов в целом по стране количество систематически занимающихся спортом граждан за последние годы... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T18:41

2024-10-17T18:41

2024-10-17T18:44

владимир путин (политик)

спорт

россия

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здоровье

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Благодаря открытию целого ряда различных спортивных объектов в целом по стране количество систематически занимающихся спортом граждан за последние годы увеличилось с 40% до 56,8%. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе презентации новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в этом году.В то же время, по словам президента, этого пока недостаточно, надо дальше работать в этом направлении.Путин подчеркнул важность того, чтобы как можно больше граждан России всех возрастов имели возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой.В четверг Владимир Путин принимает участие в презентации спортивных объектов, открытых в регионах в 2024 году. В частности, в Уфе начал работу комплекс сооружений для гребного слалома, в Нефтекамске – новый спорткомплекс "Амфибия", в Перми – многофункциональный спортивный комплекс "Энергия", в Дзержинске Нижегородской области – региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. По программе "Газпром – детям" возведены многофункциональный спортивный комплекс "Тулица" в Туле и центр водных видов спорта "Волна" в Южно-Сахалинске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ежегодно будут строить не менее 350 спортивных объектов – ПутинГрязи не боятся: в Крыму под ливнем прошли "яблочные" гонки"Спорт невозможно обмануть": Артур Айвазян о судьбе олимпиад

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), спорт, россия, общество, здоровье, новости