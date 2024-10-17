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В России ежегодно будут строить не менее 350 спортивных объектов – Путин - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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В России ежегодно будут строить не менее 350 спортивных объектов – Путин
В России ежегодно будут строить не менее 350 спортивных объектов – Путин - РИА Новости Крым, 17.10.2024
В России ежегодно будут строить не менее 350 спортивных объектов – Путин
В России ежегодно будут строиться не менее 350 спортивных объектов, на эти цели в ближайшие шесть лет направят 65 миллиардов рублей. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T18:14
2024-10-17T18:18
владимир путин (политик)
россия
спорт
общество
благоустройство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В России ежегодно будут строиться не менее 350 спортивных объектов, на эти цели в ближайшие шесть лет направят 65 миллиардов рублей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе презентации новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в этом году."В планах – ежегодно строить только за счет федеральной поддержки не менее 350 спортивных объектов, в первую очередь в малых городах и селах. Речь об универсальных комплексах и быстровозводимых площадках. В ближайшие шесть лет направим на это из федерального бюджета не менее 65 миллиардов рублей", - сказал глава государства. По его словам, с 2019 года на развитие спортивной инфраструктуры было направлено 160 миллиардов рублей. За это время в строй введены сотни спортивных сооружений, как крупных и многофункциональных (бассейны, стадионы), так и объекты шаговой доступности (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортплощадки). Кроме того, современным спортивным оборудованием были оснащены более 760 спортивных школ.В четверг Владимиру Путину презентуют спортивные объекты, открытые в регионах в 2024 году. В частности, в Уфе начал работу комплекс сооружений для гребного слалома, в Нефтекамске – новый спорткомплекс "Амфибия", в Перми – многофункциональный спортивный комплекс "Энергия", в Дзержинске Нижегородской области – региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. По программе "Газпром – детям" возведены многофункциональный спортивный комплекс "Тулица" в Туле и центр водных видов спорта "Волна" в Южно-Сахалинске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Появление ледового дворца в Керчи было стратегическим решением – АвербухНовые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуруВ Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном
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владимир путин (политик), россия, спорт, общество, благоустройство, новости
В России ежегодно будут строить не менее 350 спортивных объектов – Путин

На возведение спортивных объектов в РФ в ближайшие 6 лет направят 65 млрд рублей – Путин

18:14 17.10.2024 (обновлено: 18:18 17.10.2024)
 
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Инженер-геодезист - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В России ежегодно будут строиться не менее 350 спортивных объектов, на эти цели в ближайшие шесть лет направят 65 миллиардов рублей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе презентации новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в этом году.
"В планах – ежегодно строить только за счет федеральной поддержки не менее 350 спортивных объектов, в первую очередь в малых городах и селах. Речь об универсальных комплексах и быстровозводимых площадках. В ближайшие шесть лет направим на это из федерального бюджета не менее 65 миллиардов рублей", - сказал глава государства.
По его словам, с 2019 года на развитие спортивной инфраструктуры было направлено 160 миллиардов рублей. За это время в строй введены сотни спортивных сооружений, как крупных и многофункциональных (бассейны, стадионы), так и объекты шаговой доступности (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортплощадки). Кроме того, современным спортивным оборудованием были оснащены более 760 спортивных школ.
В четверг Владимиру Путину презентуют спортивные объекты, открытые в регионах в 2024 году. В частности, в Уфе начал работу комплекс сооружений для гребного слалома, в Нефтекамске – новый спорткомплекс "Амфибия", в Перми – многофункциональный спортивный комплекс "Энергия", в Дзержинске Нижегородской области – региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. По программе "Газпром – детям" возведены многофункциональный спортивный комплекс "Тулица" в Туле и центр водных видов спорта "Волна" в Южно-Сахалинске.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Владимир Путин (политик)РоссияСпортОбществоБлагоустройствоНовости
 
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