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В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 17.10.2024
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T17:03
2024-10-17T17:24
севастополь
северная сторона
паромы и катера в севастополе
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщается.Транспорт восстановил работу в 17.23.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, северная сторона, паромы и катера в севастополе, крым, новости крыма
В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд

17:03 17.10.2024 (обновлено: 17:24 17.10.2024)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщается.
Транспорт восстановил работу в 17.23.
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СевастопольСеверная сторонаПаромы и катера в СевастополеКрымНовости Крыма
 
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