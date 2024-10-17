https://crimea.ria.ru/20241017/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1141166725.html

В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 17.10.2024

В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T17:03

2024-10-17T17:03

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севастополь

северная сторона

паромы и катера в севастополе

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщается.Транспорт восстановил работу в 17.23.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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