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Ситуация у Крымского моста сейчас – в очереди почти 500 авто - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Ситуация у Крымского моста сейчас – в очереди почти 500 авто
Ситуация у Крымского моста сейчас – в очереди почти 500 авто - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Ситуация у Крымского моста сейчас – в очереди почти 500 авто
После возобновления движения по Крымскому мосту у досмотровых пунктов скопились пробки с обоих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T20:10
2024-10-17T20:10
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. После возобновления движения по Крымскому мосту у досмотровых пунктов скопились пробки с обоих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В четверг мостовой переход через Керченский пролив был закрыт трижды. В первый раз движение было приостановлено в 15.11 и возобновлено через час, а затем снова перекрыто в 16.51 - в этот раз время остановки движения составило 50 минут. После возобновления движения в очереди перед досмотровыми пунктами находились 513 машин с обеих сторон. В третий раз ограничения ввели в 18.53, оно действовало больше часа.Крымский мост закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Ситуация у Крымского моста сейчас – в очереди почти 500 авто

Проезда по Крымскому мосту после возобновления движения ожидают 443 машины

20:10 17.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. После возобновления движения по Крымскому мосту у досмотровых пунктов скопились пробки с обоих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи стоят 243 автомобиля. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
В четверг мостовой переход через Керченский пролив был закрыт трижды. В первый раз движение было приостановлено в 15.11 и возобновлено через час, а затем снова перекрыто в 16.51 - в этот раз время остановки движения составило 50 минут. После возобновления движения в очереди перед досмотровыми пунктами находились 513 машин с обеих сторон. В третий раз ограничения ввели в 18.53, оно действовало больше часа.
Крымский мост закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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