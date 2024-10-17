https://crimea.ria.ru/20241017/novaya-ataka-vsu-na-orlovskuyu-oblast-sbity-esche-pyat-bespilotnikov-1141168979.html
Новая атака ВСУ на Орловскую область: сбиты еще пять беспилотников
Новая атака ВСУ на Орловскую область: сбиты еще пять беспилотников - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Новая атака ВСУ на Орловскую область: сбиты еще пять беспилотников
Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T18:46
2024-10-17T18:46
2024-10-17T18:46
орловская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
пво
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/11/1141168673_0:93:3314:1957_1920x0_80_0_0_d076f73832d9bad32ec6a6abda37be5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны РФ."В период с 16.40 до 17.30 мск пресечена новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.Утром в четверг и вечером в среду силы противовоздушной обороны также отразили беспилотную атаку на Орловскую область - были сбиты пять и четыре БПЛА соответственно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткойДроны неизвестного типа атаковали Ростовскую областьВражеский дрон сбит над Орловской областью
https://crimea.ria.ru/20241016/drony-vsu-atakovali-orlovskuyu-oblast--chto-izvestno-1141139378.html
орловская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/11/1141168673_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_fa6f9b1f75d23f6e748cecba25a05308.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, новости