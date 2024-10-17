https://crimea.ria.ru/20241017/novaya-ataka-vsu-na-orlovskuyu-oblast-sbity-esche-pyat-bespilotnikov-1141168979.html

Новая атака ВСУ на Орловскую область: сбиты еще пять беспилотников

Новая атака ВСУ на Орловскую область: сбиты еще пять беспилотников - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Новая атака ВСУ на Орловскую область: сбиты еще пять беспилотников

Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T18:46

2024-10-17T18:46

2024-10-17T18:46

орловская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

пво

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны РФ."В период с 16.40 до 17.30 мск пресечена новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.Утром в четверг и вечером в среду силы противовоздушной обороны также отразили беспилотную атаку на Орловскую область - были сбиты пять и четыре БПЛА соответственно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткойДроны неизвестного типа атаковали Ростовскую областьВражеский дрон сбит над Орловской областью

https://crimea.ria.ru/20241016/drony-vsu-atakovali-orlovskuyu-oblast--chto-izvestno-1141139378.html

орловская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, новости