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Новая атака ВСУ на Орловскую область: сбиты еще пять беспилотников - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Новая атака ВСУ на Орловскую область: сбиты еще пять беспилотников
Новая атака ВСУ на Орловскую область: сбиты еще пять беспилотников - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Новая атака ВСУ на Орловскую область: сбиты еще пять беспилотников
Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T18:46
2024-10-17T18:46
орловская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
пво
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны РФ."В период с 16.40 до 17.30 мск пресечена новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.Утром в четверг и вечером в среду силы противовоздушной обороны также отразили беспилотную атаку на Орловскую область - были сбиты пять и четыре БПЛА соответственно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткойДроны неизвестного типа атаковали Ростовскую областьВражеский дрон сбит над Орловской областью
https://crimea.ria.ru/20241016/drony-vsu-atakovali-orlovskuyu-oblast--chto-izvestno-1141139378.html
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РИА Новости Крым
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орловская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, новости

Новая атака ВСУ на Орловскую область: сбиты еще пять беспилотников

18:46 17.10.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО
Расчет ПВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 16.40 до 17.30 мск пресечена новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
Утром в четверг и вечером в среду силы противовоздушной обороны также отразили беспилотную атаку на Орловскую область - были сбиты пять и четыре БПЛА соответственно.
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Орловская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПВОМинистерство обороны РФНовости
 
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