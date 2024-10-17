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ПВО сбила 5 украинских беспилотников над Орловской областью

ПВО сбила 5 украинских беспилотников над Орловской областью - РИА Новости Крым, 17.10.2024

ПВО сбила 5 украинских беспилотников над Орловской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T15:20

2024-10-17T15:20

2024-10-17T15:23

новости

орловская область

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны России."Семнадцатого октября текущего года в период с 13.50 до 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.Вечером в среду силы противовоздушной обороны также отразили беспилотную атаку на Орловскую область - были сбиты четыре БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткойДроны неизвестного типа атаковали Ростовскую областьВражеский дрон сбит над Орловской областью

орловская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, орловская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, министерство обороны рф