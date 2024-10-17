Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 5 украинских беспилотников над Орловской областью - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241017/pvo-sbila-5-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-orlovskoy-oblastyu-1141158983.html
ПВО сбила 5 украинских беспилотников над Орловской областью
ПВО сбила 5 украинских беспилотников над Орловской областью - РИА Новости Крым, 17.10.2024
ПВО сбила 5 украинских беспилотников над Орловской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T15:20
2024-10-17T15:23
новости
орловская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139753242_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_e2a84fc83d457513a19bbaa938e970ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны России."Семнадцатого октября текущего года в период с 13.50 до 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.Вечером в среду силы противовоздушной обороны также отразили беспилотную атаку на Орловскую область - были сбиты четыре БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткойДроны неизвестного типа атаковали Ростовскую областьВражеский дрон сбит над Орловской областью
орловская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139753242_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_3ca4f7c13729da46fd872feec3f486ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, орловская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, министерство обороны рф
ПВО сбила 5 украинских беспилотников над Орловской областью

ПВО сбила 5 украинских беспилотников над Орловской областью - Минобороны

15:20 17.10.2024 (обновлено: 15:23 17.10.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны России.
"Семнадцатого октября текущего года в период с 13.50 до 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
Вечером в среду силы противовоздушной обороны также отразили беспилотную атаку на Орловскую область - были сбиты четыре БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткой
Дроны неизвестного типа атаковали Ростовскую область
Вражеский дрон сбит над Орловской областью
 
НовостиОрловская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:30Кабмин дополнительно профинансирует новые регионы на 9 миллиардов рублей
15:20ПВО сбила 5 украинских беспилотников над Орловской областью
15:13Воздушная тревога объявлена в Севастополе
15:11Движение по Крымскому мосту остановлено
15:10Боевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за сутки
14:45В Джанкое избрали главу администрации
14:32В Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверку
14:25Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении
14:22Школы Евпатории в субботу отправят на дистант
14:15Крымский мост сейчас: сколько машин ждут проезда
13:57Нидерланды разрешили Киеву удары с F-16 по военным целям в глубине России
13:28"Тайган" через сутки после трагедии: жизнь парка разделена на до и после
13:17ВСУ потеряли свыше 2000 боевиков за сутки
12:52В Севастополе приостановлено движение парома
12:436 лет боли: в Керчи почтили память погибших в политехническом колледже
12:30СК возбудил дело о хищении 130 млн рублей на гособоронзаказе
12:21На Украине поражены обеспечивающие работу ВПК объекты энергетики
12:14Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
11:55Почему удары вглубь России оружием НАТО не спасут Украину – мнение
11:41В Симферополе эвакуировали преподавателей и студентов КФУ
Лента новостейМолния