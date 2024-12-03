https://crimea.ria.ru/20241203/zemskiy-trener-i-lgoty-dlya-sporta--novye-porucheniya-putina-1142333711.html
"Земский тренер" и льготы для спорта – новые поручения Путина
"Земский тренер" и льготы для спорта – новые поручения Путина - РИА Новости Крым, 03.12.2024
"Земский тренер" и льготы для спорта – новые поручения Путина
Создать национальный центр спорта, запустить программу "Земский тренер" с 2025 года, сделать массовый спорт доступным для россиян. Эти и ряд других поручений... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T12:53
2024-12-03T12:53
2024-12-03T12:57
владимир путин (политик)
спорт
россия
минспорта рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0b/1126347829_0:189:2970:1860_1920x0_80_0_0_5ef9e7cc4d61be19c195e62ec1837490.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Создать национальный центр спорта, запустить программу "Земский тренер" с 2025 года, сделать массовый спорт доступным для россиян. Эти и ряд других поручений президент России Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, сообщается на сайте Кремля.В частности, президент поручил расширить налоговые льготы для собственников спортивных сооружений, расширить возможности заниматься спортом для инвалидов, в том числе из числа участников спецоперации, предусмотреть увеличение отчислений букмекеров на развитие спорта, увеличить долю отечественной спортивной продукции в закупках для государственных и муниципальных нужд.Кроме того, президент поручил создать военное спортивное подразделение на территории Донецкой Народной Республики, открыть на территории Минспорта Государственный музей спорта, включить обучение детей плаванию в перечень госуслуг, принять меры на реализацию программы "Земский тренер".Также по поручению российского лидера на базе Федерального научного центра физической культуры и спорта будет создан национальный центр спорта, к физкультурно-спортивным организациям установят требования, направленные на повышение эффективности и прозрачности их деятельности. Права и обязанности спортивных федераций и положения, касающиеся государственной аккредитации спортивных федераций, уточнят."Поработать поправки, позволяющие образовательным и медицинским организациям получить право на оказание физкультурно-оздоровительных услуг… предусмотреть мероприятия по развитию адаптивной физической культуры и спорта… рассмотреть вопрос о создании федерального регистра здоровья российских спортсменов…предусмотреть показатель, характеризующий уровень физического развития граждан", – также сказано в документе.Благодаря открытию ряда различных спортивных объектов в целом по стране количество систематически занимающихся спортом граждан за последние годы увеличилось с 40 до 56,8%, сообщил ранее Путин. Со следующего года в России будут установлены налоговые вычеты для тех, кто проходит плановую диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО, также заявлял глава государства. По его словам, все национальные проекты в России сконцентрированы на человеке и создании условий для повышения его благополучия и качества жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ежегодно будут строить не менее 350 спортивных объектов – ПутинНовые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуруПутин поручил лечить россиян при помощи искусственного интеллекта
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0b/1126347829_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_fff943de838ab2c09e0d8683804ddd80.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), спорт, россия, минспорта рф, общество
"Земский тренер" и льготы для спорта – новые поручения Путина
Путин дал поручения по развитию спорта в России
12:53 03.12.2024 (обновлено: 12:57 03.12.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым.
Создать национальный центр спорта, запустить программу "Земский тренер" с 2025 года, сделать массовый спорт доступным для россиян. Эти и ряд других поручений президент России Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, сообщается на сайте Кремля
.
"Правительству Российской Федерации совместно с Госдумой Федерального Собрания РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на совершенствование системы управления в области физической культуры и спорта на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, предусмотрев, в том числе, расширение полномочий Минспорта России", – сказано в перечне распоряжений.
В частности, президент поручил расширить налоговые льготы для собственников спортивных сооружений, расширить возможности заниматься спортом для инвалидов, в том числе из числа участников спецоперации, предусмотреть увеличение отчислений букмекеров на развитие спорта, увеличить долю отечественной спортивной продукции в закупках для государственных и муниципальных нужд.
Кроме того, президент поручил создать военное спортивное подразделение на территории Донецкой Народной Республики, открыть на территории Минспорта Государственный музей спорта, включить обучение детей плаванию в перечень госуслуг, принять меры на реализацию программы "Земский тренер".
"Предусмотрев привлечение квалифицированных тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, инструкторов по спорту, инструкторов по адаптивной физической культуре к работе в сельской местности и малых городах; запустить программу "Земский тренер" с 2025 года", – сказано на сайте Кремля.
Также по поручению российского лидера на базе Федерального научного центра физической культуры и спорта будет создан национальный центр спорта, к физкультурно-спортивным организациям установят требования, направленные на повышение эффективности и прозрачности их деятельности. Права и обязанности спортивных федераций и положения, касающиеся государственной аккредитации спортивных федераций, уточнят.
"Поработать поправки, позволяющие образовательным и медицинским организациям получить право на оказание физкультурно-оздоровительных услуг… предусмотреть мероприятия по развитию адаптивной физической культуры и спорта… рассмотреть вопрос о создании федерального регистра здоровья российских спортсменов…предусмотреть показатель, характеризующий уровень физического развития граждан", – также сказано в документе.
Благодаря открытию ряда различных спортивных объектов в целом по стране количество систематически занимающихся спортом граждан за последние годы увеличилось с 40 до 56,8%,
сообщил ранее Путин. Со следующего года в России будут установлены налоговые вычеты для тех, кто проходит плановую диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО, также заявлял глава государства. По его словам, все национальные проекты в России сконцентрированы на человеке и создании условий для повышения его благополучия и качества жизни.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: