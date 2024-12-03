https://crimea.ria.ru/20241203/zemskiy-trener-i-lgoty-dlya-sporta--novye-porucheniya-putina-1142333711.html

"Земский тренер" и льготы для спорта – новые поручения Путина

"Земский тренер" и льготы для спорта – новые поручения Путина - РИА Новости Крым, 03.12.2024

"Земский тренер" и льготы для спорта – новые поручения Путина

Создать национальный центр спорта, запустить программу "Земский тренер" с 2025 года, сделать массовый спорт доступным для россиян. Эти и ряд других поручений... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T12:53

2024-12-03T12:53

2024-12-03T12:57

владимир путин (политик)

спорт

россия

минспорта рф

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Создать национальный центр спорта, запустить программу "Земский тренер" с 2025 года, сделать массовый спорт доступным для россиян. Эти и ряд других поручений президент России Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, сообщается на сайте Кремля.В частности, президент поручил расширить налоговые льготы для собственников спортивных сооружений, расширить возможности заниматься спортом для инвалидов, в том числе из числа участников спецоперации, предусмотреть увеличение отчислений букмекеров на развитие спорта, увеличить долю отечественной спортивной продукции в закупках для государственных и муниципальных нужд.Кроме того, президент поручил создать военное спортивное подразделение на территории Донецкой Народной Республики, открыть на территории Минспорта Государственный музей спорта, включить обучение детей плаванию в перечень госуслуг, принять меры на реализацию программы "Земский тренер".Также по поручению российского лидера на базе Федерального научного центра физической культуры и спорта будет создан национальный центр спорта, к физкультурно-спортивным организациям установят требования, направленные на повышение эффективности и прозрачности их деятельности. Права и обязанности спортивных федераций и положения, касающиеся государственной аккредитации спортивных федераций, уточнят."Поработать поправки, позволяющие образовательным и медицинским организациям получить право на оказание физкультурно-оздоровительных услуг… предусмотреть мероприятия по развитию адаптивной физической культуры и спорта… рассмотреть вопрос о создании федерального регистра здоровья российских спортсменов…предусмотреть показатель, характеризующий уровень физического развития граждан", – также сказано в документе.Благодаря открытию ряда различных спортивных объектов в целом по стране количество систематически занимающихся спортом граждан за последние годы увеличилось с 40 до 56,8%, сообщил ранее Путин. Со следующего года в России будут установлены налоговые вычеты для тех, кто проходит плановую диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО, также заявлял глава государства. По его словам, все национальные проекты в России сконцентрированы на человеке и создании условий для повышения его благополучия и качества жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ежегодно будут строить не менее 350 спортивных объектов – ПутинНовые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуруПутин поручил лечить россиян при помощи искусственного интеллекта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), спорт, россия, минспорта рф, общество