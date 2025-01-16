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Сирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с Израилем

Сирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с Израилем - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Сирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с Израилем

Новые власти Сирии согласились на размещение миротворцев ООН в буферной зоне на Голанских высотах у границы с Израилем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T19:07

2025-01-16T19:07

2025-01-16T19:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Новые власти Сирии согласились на размещение миротворцев ООН в буферной зоне на Голанских высотах у границы с Израилем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы новой сирийский администрации Ахмад аш-Шараа.По словам главы новой сирийский администрации, у Израиля уже нет аргументов в пользу продвижения вглубь буферной зоны."Израиль продвинулся вглубь буферной зоны под тем предлогом, что там находились иранские формирования. С освобождением Дамаска этого аргумента больше не существует", – добавил аш-Шараа.По его словам, Катар сыграл главную роль в "формировании позиции противодействия израильскому продвижению" и будет продолжать играть активную роль в будущем.Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани прибыл в четверг с визитом в Дамаск, став первым арабским чиновником такого уровня, который посетил Сирию после смены власти в стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герасимов назвал причины поражения правительственных войск в СирииУход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для РоссииВ Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, новости, политика, израиль, оон