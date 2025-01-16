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Сирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с Израилем
Сирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с Израилем - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Сирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с Израилем
Новые власти Сирии согласились на размещение миротворцев ООН в буферной зоне на Голанских высотах у границы с Израилем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T19:07
2025-01-16T19:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Новые власти Сирии согласились на размещение миротворцев ООН в буферной зоне на Голанских высотах у границы с Израилем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы новой сирийский администрации Ахмад аш-Шараа.По словам главы новой сирийский администрации, у Израиля уже нет аргументов в пользу продвижения вглубь буферной зоны."Израиль продвинулся вглубь буферной зоны под тем предлогом, что там находились иранские формирования. С освобождением Дамаска этого аргумента больше не существует", – добавил аш-Шараа.По его словам, Катар сыграл главную роль в "формировании позиции противодействия израильскому продвижению" и будет продолжать играть активную роль в будущем.Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани прибыл в четверг с визитом в Дамаск, став первым арабским чиновником такого уровня, который посетил Сирию после смены власти в стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герасимов назвал причины поражения правительственных войск в СирииУход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для РоссииВ Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море
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сирия, новости, политика, израиль, оон
Сирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с Израилем
Сирия согласилась разместить миротворцев ООН в буферной зоне у границы с Израилем
19:07 16.01.2025 (обновлено: 19:09 16.01.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым.
Новые власти Сирии согласились на размещение миротворцев ООН в буферной зоне на Голанских высотах у границы с Израилем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы
новой сирийский администрации Ахмад аш-Шараа.
"Мы готовы принять силы ООН в буферной зоне, с тем чтобы ситуация вернулась к состоянию, существовавшему до израильского продвижения", – сказал аш-Шараа в ходе переговоров с катарской делегацией в Дамаске.
По словам главы новой сирийский администрации, у Израиля уже нет аргументов в пользу продвижения вглубь буферной зоны.
"Израиль продвинулся вглубь буферной зоны под тем предлогом, что там находились иранские формирования. С освобождением Дамаска этого аргумента больше не существует", – добавил аш-Шараа.
По его словам, Катар сыграл главную роль в "формировании позиции противодействия израильскому продвижению" и будет продолжать играть активную роль в будущем.
Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани прибыл в четверг с визитом в Дамаск, став первым арабским чиновником такого уровня, который посетил Сирию после смены власти в стране.
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