https://crimea.ria.ru/20250116/doroga-v-kosmo-damianovskiy-monastyr-v-krymu-na-kreschene-budet-zakryta-1143415010.html

Дорога в Косьмо-Дамиановский монастырь в Крыму на Крещенье будет закрыта

Дорога в Косьмо-Дамиановский монастырь в Крыму на Крещенье будет закрыта - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Дорога в Косьмо-Дамиановский монастырь в Крыму на Крещенье будет закрыта

Проезд к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крымских горах - месту паломничества православных на Крещение - 19 января будет закрыт из-за продолжающегося ремонта... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T21:33

2025-01-16T21:33

2025-01-16T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Проезд к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крымских горах - месту паломничества православных на Крещение - 19 января будет закрыт из-за продолжающегося ремонта. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Всего на территории Крыма с 18 на 19 января определено 24 места для проведения крещенских купаний, сообщали в республиканском главке МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещенские купания: как встретят праздник в Новом ХерсонесеКрещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купелиГде в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, галина огнева, алушта, крещение, крещение в крыму, крым, религия, православие