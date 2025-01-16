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Дорога в Косьмо-Дамиановский монастырь в Крыму на Крещенье будет закрыта
Дорога в Косьмо-Дамиановский монастырь в Крыму на Крещенье будет закрыта - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Дорога в Косьмо-Дамиановский монастырь в Крыму на Крещенье будет закрыта
Проезд к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крымских горах - месту паломничества православных на Крещение - 19 января будет закрыт из-за продолжающегося ремонта... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T21:33
2025-01-16T21:33
2025-01-16T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Проезд к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крымских горах - месту паломничества православных на Крещение - 19 января будет закрыт из-за продолжающегося ремонта. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Всего на территории Крыма с 18 на 19 января определено 24 места для проведения крещенских купаний, сообщали в республиканском главке МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещенские купания: как встретят праздник в Новом ХерсонесеКрещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купелиГде в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов
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новости крыма, галина огнева, алушта, крещение, крещение в крыму, крым, религия, православие
Дорога в Косьмо-Дамиановский монастырь в Крыму на Крещенье будет закрыта
Дорога в Косьмо-Дамиановский монастырь в Крымских горах на Крещенье будет закрыта