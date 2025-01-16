Рейтинг@Mail.ru
Дорога в Косьмо-Дамиановский монастырь в Крыму на Крещенье будет закрыта - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250116/doroga-v-kosmo-damianovskiy-monastyr-v-krymu-na-kreschene-budet-zakryta-1143415010.html
Дорога в Косьмо-Дамиановский монастырь в Крыму на Крещенье будет закрыта
Дорога в Косьмо-Дамиановский монастырь в Крыму на Крещенье будет закрыта - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Дорога в Косьмо-Дамиановский монастырь в Крыму на Крещенье будет закрыта
Проезд к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крымских горах - месту паломничества православных на Крещение - 19 января будет закрыт из-за продолжающегося ремонта... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T21:33
2025-01-16T21:33
новости крыма
галина огнева
алушта
крещение
крещение в крыму
крым
религия
православие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111700/06/1117000663_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_df4cf598093804e4a4b45d837da6157c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Проезд к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крымских горах - месту паломничества православных на Крещение - 19 января будет закрыт из-за продолжающегося ремонта. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Всего на территории Крыма с 18 на 19 января определено 24 места для проведения крещенских купаний, сообщали в республиканском главке МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещенские купания: как встретят праздник в Новом ХерсонесеКрещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купелиГде в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111700/06/1117000663_109:0:1024:686_1920x0_80_0_0_11b0eaf82c2e6cc6b5be5678b61d62ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, галина огнева, алушта, крещение, крещение в крыму, крым, религия, православие
Дорога в Косьмо-Дамиановский монастырь в Крыму на Крещенье будет закрыта

Дорога в Косьмо-Дамиановский монастырь в Крымских горах на Крещенье будет закрыта

21:33 16.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКосьмо-Дамиановский источник у входа на территорию монастыря
Косьмо-Дамиановский источник у входа на территорию монастыря - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Проезд к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крымских горах - месту паломничества православных на Крещение - 19 января будет закрыт из-за продолжающегося ремонта. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
"По информации игумена мужского Косьмо-Дамиановского монастыря архимандрита Илариона в связи с ремонтом дороги проезд к монастырю закрыт. Просим всех отнестись с пониманием к временным неудобствам и для участия в праздничном богослужении и крещенских купаниях выбрать другое удобное для вас место", - написала она в своем ТГ-канале.
Всего на территории Крыма с 18 на 19 января определено 24 места для проведения крещенских купаний, сообщали в республиканском главке МЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крещенские купания: как встретят праздник в Новом Херсонесе
Крещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купели
Где в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов
 
Новости КрымаГалина ОгневаАлуштаКрещениеКрещение в КрымуКрымРелигияПравославие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:21В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута
22:03На Украине цыгане устроили бунт против силовой мобилизации
21:53Дэвид Линч - биография
21:33Дорога в Косьмо-Дамиановский монастырь в Крыму на Крещенье будет закрыта
21:25Умер Дэвид Линч
21:22Миротворцы НАТО на Украине: когда примут окончательно решение
21:02Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО
20:48Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России
20:35Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы
20:32Глава МЧС РФ проверил работы по очистке побережья в Крыму
20:14Инициатива у русских – заявление Зеленского о ситуации на фронте
19:48Парад планет: какие небесные тела можно увидеть сейчас
19:31Помощник Путина прокомментировал его возможную встречу с Трампом
19:07Сирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с Израилем
18:41В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей
18:31Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим
18:09Проект "Зеленский": зачем Британии нужен столетний договор с Украиной
17:56Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсу
17:36Рейд в Севастополе открыт
17:26Когда в Симферополе достроят Детский центр театрального искусства
Лента новостейМолния