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Когда в Симферополе достроят Детский центр театрального искусства - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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Когда в Симферополе достроят Детский центр театрального искусства
Когда в Симферополе достроят Детский центр театрального искусства - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Когда в Симферополе достроят Детский центр театрального искусства
В Симферополе продолжается строительство Крымского государственного детского центра театрального искусства. На какой стадии строительство и когда планируется... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T17:26
2025-01-16T17:31
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается строительство Крымского государственного детского центра театрального искусства. На какой стадии строительство и когда планируется сдача в эксплуатацию, сообщает официальный Telegram-канал правительства Республики Крым.В правительстве республики уточняют, что на данный момент идет монтаж оборудования и воздуховодов внутренних сетей вентиляции. Кроме того, устанавливают системы кондиционирования, прокладывают кабель по слаботочным сетям. Ведутся внутренние отделочные работы, прокладываются сети канализации, монтируют леса для устройства фасада."Объект реализуется в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", – напомнили в правительстве РК.Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства началось в 2018 году за счет средств федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Возводится он на месте снесенного аварийного здания театра кукол.Изначально подряд стоимостью более 1 миллиарда рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввести центр в эксплуатацию планировали в декабре 2019 года.В июле 2021 года Арина Новосельская, занимавшая на тот момент должность министра культуры Крыма, заявила, что необходимо скорректировать проектно-сметную документацию и завершить строительство. А в ноябре она попала под следствие – ей было предъявлено обвинение в получении взятки.По данным следствия, чиновница получила от "Меандра" 25 миллионов рублей за покровительство при строительстве центра детского театрального искусства. В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам лишения свободы.В сентябре 2023 года был определен подрядчик, который должен достроить Детский театральный центр в Симферополе. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова было размещено на портале правительства республики. В соответствии с документом, цена контракта составила 928,2 млн рублей.Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе было возобновлено в конце прошлого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Театр кукол в Симферополе: как движутся работыВ парламенте Крыма обозначили судьбу многострадального театра куколФотофакт. Что осталось от театра кукол в Симферополе
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РИА Новости Крым
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симферополь, театр, крымский академический театр кукол, новости крыма, крым, строительство, благоустройство, дети
Когда в Симферополе достроят Детский центр театрального искусства

Детский центр театрального искусства в Симферополе планируют достроить через два года

17:26 16.01.2025 (обновлено: 17:31 16.01.2025)
 
© Правительство Республики КрымСтроительство Крымского государственного детского центра театрального искусства
Строительство Крымского государственного детского центра театрального искусства
© Правительство Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается строительство Крымского государственного детского центра театрального искусства. На какой стадии строительство и когда планируется сдача в эксплуатацию, сообщает официальный Telegram-канал правительства Республики Крым.

"Строительная готовность объекта на улице Горького достигла 50%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2026 года", говорится в сообщении.

В правительстве республики уточняют, что на данный момент идет монтаж оборудования и воздуховодов внутренних сетей вентиляции. Кроме того, устанавливают системы кондиционирования, прокладывают кабель по слаботочным сетям. Ведутся внутренние отделочные работы, прокладываются сети канализации, монтируют леса для устройства фасада.
"Объект реализуется в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", – напомнили в правительстве РК.
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства началось в 2018 году за счет средств федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Возводится он на месте снесенного аварийного здания театра кукол.
Изначально подряд стоимостью более 1 миллиарда рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввести центр в эксплуатацию планировали в декабре 2019 года.
В июле 2021 года Арина Новосельская, занимавшая на тот момент должность министра культуры Крыма, заявила, что необходимо скорректировать проектно-сметную документацию и завершить строительство. А в ноябре она попала под следствие – ей было предъявлено обвинение в получении взятки.
По данным следствия, чиновница получила от "Меандра" 25 миллионов рублей за покровительство при строительстве центра детского театрального искусства. В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам лишения свободы.
В сентябре 2023 года был определен подрядчик, который должен достроить Детский театральный центр в Симферополе. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова было размещено на портале правительства республики. В соответствии с документом, цена контракта составила 928,2 млн рублей.
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе было возобновлено в конце прошлого года.
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