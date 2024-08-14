https://crimea.ria.ru/20240814/teatr-kukol-v-simferopole-kak-dvizhutsya-raboty-1139605808.html

Театр кукол в Симферополе: как движутся работы

Театр кукол в Симферополе: как движутся работы - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Театр кукол в Симферополе: как движутся работы

В Симферополе продолжается строительство театра кукол, готовность объекта достигает 45%, сообщает в среду минстрой Крыма. РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T20:53

2024-08-14T20:53

2024-08-14T20:53

симферополь

новости

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

крымский академический театр кукол

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается строительство театра кукол, готовность объекта достигает 45%, сообщает в среду минстрой Крыма.Кроме того, рабочие устраивают на объекте систему внутреннего электроснабжения, воздуховоды вентиляции, кондиционирования, теплоизоляция, монтируют утеплитель под стяжку пола.Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства ведется подрядной организацией "Теплостройсервис". Цена контракта составляет 928,2 млн рублей. Предельный срок, по которому подрядчик обязуется сдать объект, – 31 августа 2026 года. Строительство началось в 2018 году за счет средств федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Объект возводится на месте снесенного аварийного здания театра кукол. Подряд стоимостью более 1 миллиарда рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года.Контракт с "Меандром" расторгли летом 2020 года, а уже в сентябре гендиректор и бенефициар компании были арестованы за хищение части аванса, выданного на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории. Недобросовестный подрядчик покинул стройплощадку, а Симферополь в самом центре города получил неприглядную серую железобетонную коробку.Более того, по ходу стойки подрядчик допустил множество нарушений: несоответствие морозостойкости бетона, неправильная кирпичная кладка, смещение геометрии элементов каркаса здания и другие. Срок сдачи здания сместился на декабрь 2022-го.В июле 2021 года тогда еще министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила о необходимости корректировать проектно-сметную документацию и завершать строительство. Власти республики пообещали найти нового подрядчика до конца года, а украденные деньги вернуть в бюджет. В отношении руководства ООО "Меандр" было возбуждено уголовное дело.Однако уже в ноябре под следствие попала сама Новосельская. Ей было предъявлено обвинение в получении взятки. По данным следствия, чиновница получила от "Меандра" 25 миллионов рублей за покровительство при строительстве центра детского театрального искусства. В июле 2023 года замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В парламенте Крыма обозначили судьбу многострадального театра куколФотофакт. Что осталось от театра кукол в СимферополеГлавгосэкспертиза РФ одобрила строительство театра кукол в Симферополе

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), крымский академический театр кукол, строительство