https://crimea.ria.ru/20250116/pochti-80-svetoforov-v-simferopole-pereveli-v-umnyy-rezhim-1143397948.html

Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим

Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим

В Симферополе в целях борьбы с пробками более трех четвертей всех светофоров на дорогах адаптированы специальным датчиками, позволяющими подстраиваться под... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T18:31

2025-01-16T18:31

2025-01-16T18:36

анатолий борисенко

новости крыма

безопасность

пдд (правила дорожного движения)

мвд по республике крым

пешеход

симферополь

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в целях борьбы с пробками более трех четвертей всех светофоров на дорогах адаптированы специальным датчиками, позволяющими подстраиваться под интенсивность транспортных потоков. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД Крыма Анатолий Борисенко.По словам Борисенко, эта работа уже дала положительный эффект в части предотвращения больших пробок на дорогах крымской столицы.По словам Борисенко, также рассматривается вопрос установки "умных" светофоров на объездной дороге в Ялте, феодосийском поселке Приморский, а также в Евпатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срокаВласти Крыма допускают строительство новых обходов СимферополяКогда откроют объездную дорогу Донское –Перевальное в Крыму

симферополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий борисенко, новости крыма, безопасность, пдд (правила дорожного движения), мвд по республике крым, пешеход, симферополь, транспорт