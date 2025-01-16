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Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим
Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим
В Симферополе в целях борьбы с пробками более трех четвертей всех светофоров на дорогах адаптированы специальным датчиками, позволяющими подстраиваться под... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T18:31
2025-01-16T18:31
2025-01-16T18:36
анатолий борисенко
новости крыма
безопасность
пдд (правила дорожного движения)
мвд по республике крым
пешеход
симферополь
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в целях борьбы с пробками более трех четвертей всех светофоров на дорогах адаптированы специальным датчиками, позволяющими подстраиваться под интенсивность транспортных потоков. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД Крыма Анатолий Борисенко.По словам Борисенко, эта работа уже дала положительный эффект в части предотвращения больших пробок на дорогах крымской столицы.По словам Борисенко, также рассматривается вопрос установки "умных" светофоров на объездной дороге в Ялте, феодосийском поселке Приморский, а также в Евпатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срокаВласти Крыма допускают строительство новых обходов СимферополяКогда откроют объездную дорогу Донское –Перевальное в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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анатолий борисенко, новости крыма, безопасность, пдд (правила дорожного движения), мвд по республике крым, пешеход, симферополь, транспорт
Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим
В столице Крыма около 80% светофоров перевели в режим адаптации под транспортные потоки
18:31 16.01.2025 (обновлено: 18:36 16.01.2025)