Рейтинг@Mail.ru
Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250116/pochti-80-svetoforov-v-simferopole-pereveli-v-umnyy-rezhim-1143397948.html
Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим
Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим
В Симферополе в целях борьбы с пробками более трех четвертей всех светофоров на дорогах адаптированы специальным датчиками, позволяющими подстраиваться под... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T18:31
2025-01-16T18:36
анатолий борисенко
новости крыма
безопасность
пдд (правила дорожного движения)
мвд по республике крым
пешеход
симферополь
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111559/01/1115590100_963:0:3072:1187_1920x0_80_0_0_1560524b4fd18f5e842c0413c229c668.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в целях борьбы с пробками более трех четвертей всех светофоров на дорогах адаптированы специальным датчиками, позволяющими подстраиваться под интенсивность транспортных потоков. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД Крыма Анатолий Борисенко.По словам Борисенко, эта работа уже дала положительный эффект в части предотвращения больших пробок на дорогах крымской столицы.По словам Борисенко, также рассматривается вопрос установки "умных" светофоров на объездной дороге в Ялте, феодосийском поселке Приморский, а также в Евпатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срокаВласти Крыма допускают строительство новых обходов СимферополяКогда откроют объездную дорогу Донское –Перевальное в Крыму
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111559/01/1115590100_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a580ef8be2e49ee979d6600542e028c4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий борисенко, новости крыма, безопасность, пдд (правила дорожного движения), мвд по республике крым, пешеход, симферополь, транспорт
Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим

В столице Крыма около 80% светофоров перевели в режим адаптации под транспортные потоки

18:31 16.01.2025 (обновлено: 18:36 16.01.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКомплекс автофиксации нарушений ПДД. Архивное фото
Комплекс автофиксации нарушений ПДД. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в целях борьбы с пробками более трех четвертей всех светофоров на дорогах адаптированы специальным датчиками, позволяющими подстраиваться под интенсивность транспортных потоков. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД Крыма Анатолий Борисенко.
"Практически 80% светофорных объектов завели в "зеленую линию", то есть они управляются автоматически. На каждом таком перекрестке стоит камера, которая следит за обстановкой на дороге, стоят датчики, автоматика просчитывает. В часы пик светофоры автоматически перестраиваются под транспортные потоки", – сказал глава ведомства.
По словам Борисенко, эта работа уже дала положительный эффект в части предотвращения больших пробок на дорогах крымской столицы.
По словам Борисенко, также рассматривается вопрос установки "умных" светофоров на объездной дороге в Ялте, феодосийском поселке Приморский, а также в Евпатории.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срока
Власти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя
Когда откроют объездную дорогу Донское –Перевальное в Крыму
 
Анатолий БорисенкоНовости КрымаБезопасностьПДД (Правила дорожного движения)МВД по Республике КрымПешеходСимферопольТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Парад планет: какие небесные тела можно увидеть сейчас
19:31Помощник Путина прокомментировал его возможную встречу с Трампом
19:07Сирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с Израилем
18:41В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей
18:31Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим
18:09Проект "Зеленский": зачем Британии нужен столетний договор с Украиной
17:56Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсу
17:36Рейд в Севастополе открыт
17:26Когда в Симферополе достроят Детский центр театрального искусства
17:11В селе под Бахчисараем сгорела "легковушка"
16:56"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардов
16:50В Севастополе закрыли рейд
16:44Британия и Украина заключили соглашение о "столетнем партнерстве"
16:31Спортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт
16:12Захарова ответила на совет Рютте европейцам учить русский язык
15:58Путин: Россия и ЦАР продолжают сотрудничество в сфере безопасности
15:53Более 1800 человек в Крыму и Севастополе переселены из аварийного жилья
15:48Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срок
15:31В ДНР начал работу автобусный маршрут Донецк – Мариуполь
15:25Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации
Лента новостейМолния