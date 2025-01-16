https://crimea.ria.ru/20250116/dlya-zaschity-ptits-i-zhivotnykh-ot-mazuta-nuzhna-otdelnaya-programma--mnenie-1143343855.html

Для защиты птиц и животных от мазута нужна отдельная программа – мнение

Для защиты птиц и животных от мазута нужна отдельная программа – мнение - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Для защиты птиц и животных от мазута нужна отдельная программа – мнение

Правительственная комиссия, созданная для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, должна рассмотреть... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T06:10

2025-01-16T06:10

2025-01-16T06:10

радио "спутник в крыму"

мнения

элмурод расулмухамедов

керченский пролив

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

экология

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Правительственная комиссия, созданная для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, должна рассмотреть необходимость создания Минприроды отдельной программы для защиты животных и птиц от мазута и обеспечения безопасности особо охраняемых природных территорий. С соответствующий обращением готовится обратиться "Российское экологическое движение". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил исполнительный директор организации Элмурод Расулмухамедов.Накануне глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.По словам Расулмухамедова, это является признанием того, что "проблема стала федеральной и требует консолидированных усилий министерств и ведомств".Он заявил, что Российское экологическое движение будет обращать внимание правительственной комиссии на то, что от загрязнений страдают не только люди. И "просить Минприроды РФ создать отдельную программу по защите птиц, животных и особо охраняемых территорий от негативного воздействия этой аварии"."Потому что сейчас даны непосредственно указания для защиты людей. Но мы не услышали ничего о защите особо охраняемых территорий, а их там у нас очень много – заказников и так далее. Много птиц, они будут возвращаться, активно охотиться, питаться начиная уже с марта", – пояснил Расулмухамедов.Он признался, что не верит в то, что структура, которая сейчас считается виновной в аварии с танкерами, компенсирует хоть как-то ущерб от ЧП экологии, так что вся надежда на федеральные средства.При этом важно продолжать сегодня масштабную работу по очистке берегов, чтобы и птицы могли продолжать свою нормальную жизнедеятельность, а также отлов и помывку пернатых, которые попали в мазут, добавил он.По мнению Расулмухамедова, на данный момент важнее всего – обеспечить герметичность затонувшего судна, из которого в море продолжает течь мазут, после чего поднять танкер, успев сделать все это до весны.В таком случае, в запасе останется еще месяца 2-3, и если во время подъема что-то произойдет, можно будет успеть это убрать до сезона", сказал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для вывоза собранного в Черном море мазута использовали грузовой поезд На побережье Кубани обнаружили новые выбросы мазута 160 тонн загрязненного мазутом грунта убрали с пляжей Севастополя

керченский пролив

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, элмурод расулмухамедов, керченский пролив, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, экология, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе