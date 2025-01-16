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Новости СВО: потери украинских войск превысили 1600 человек в сутки - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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Новости СВО: потери украинских войск превысили 1600 человек в сутки
Новости СВО: потери украинских войск превысили 1600 человек в сутки - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Новости СВО: потери украинских войск превысили 1600 человек в сутки
Потери украинских войск в зоне спецоперации составили до 1675 человек за последние сутки, сообщается в сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T13:12
2025-01-16T13:32
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Потери украинских войск в зоне спецоперации составили до 1675 человек за последние сутки, сообщается в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" разбили врага возле Волчанска Харьковской области, ВСУ потеряли на этом участке до 40 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие.Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю и ликвидировали свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства и четыре орудия полевой артиллерии. Также уничтожены станция РЭБ и три склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять пикапов и семь артиллерийских орудий.Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника. На этом участке фронта ВСУ потеряли свыше 580 военнослужащих, три танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер Stryker, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ. Уничтожена станция РЭБ.Бойцы "Днепра" уничтожили до 85 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Также были уничтожены две станции РЭБ и два склада боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"Россия и Украина обменялись пленными В Курской области отражены две контратаки: уничтожены 220 боевиков ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Новости СВО: потери украинских войск превысили 1600 человек в сутки

ВСУ потеряли 1675 боевиков за последние сутки - Минобороны РФ

13:12 16.01.2025 (обновлено: 13:32 16.01.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Потери украинских войск в зоне спецоперации составили до 1675 человек за последние сутки, сообщается в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" разбили врага возле Волчанска Харьковской области, ВСУ потеряли на этом участке до 40 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие.
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю и ликвидировали свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства и четыре орудия полевой артиллерии. Также уничтожены станция РЭБ и три склада боеприпасов.
Сводка Минобороны на 16 янв - РИА Новости КрымСводка Минобороны на 16 янв - РИА Новости Крым
Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять пикапов и семь артиллерийских орудий.
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника. На этом участке фронта ВСУ потеряли свыше 580 военнослужащих, три танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер Stryker, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ. Уничтожена станция РЭБ.
Бойцы "Днепра" уничтожили до 85 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Также были уничтожены две станции РЭБ и два склада боеприпасов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовости
 
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