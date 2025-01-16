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В Киеве гремят взрывы

В Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 16.01.2025

В Киеве гремят взрывы

В центре Киева в четверг днем прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T14:26

2025-01-16T14:26

2025-01-16T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В центре Киева в четверг днем прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.В частности, громко в Соломенском районе украинской столицы, уточнил киевский мэр.По данным городской военной администрации, воздушная тревога была объявлена в столице в 13:29 и действует до сих пор.Взрывы также гремели на Украине в ночь на 16 января. Повреждены объекты энергетики и аэродром в Полтавской и Черниговской областях. Утром воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Громко было также в Сумах, Кривом Роге, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам УкраиныУдары по Украине: из-за ракетной атаки в городах массово отключают светУдары по Украине: где разрушены военные объекты

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2025

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