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В Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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В Киеве гремят взрывы
В Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 16.01.2025
В Киеве гремят взрывы
В центре Киева в четверг днем прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T14:26
2025-01-16T14:27
украина
киев
взрыв
виталий кличко
удары по украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В центре Киева в четверг днем прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.В частности, громко в Соломенском районе украинской столицы, уточнил киевский мэр.По данным городской военной администрации, воздушная тревога была объявлена в столице в 13:29 и действует до сих пор.Взрывы также гремели на Украине в ночь на 16 января. Повреждены объекты энергетики и аэродром в Полтавской и Черниговской областях. Утром воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Громко было также в Сумах, Кривом Роге, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам УкраиныУдары по Украине: из-за ракетной атаки в городах массово отключают светУдары по Украине: где разрушены военные объекты
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украина, киев, взрыв, виталий кличко, удары по украине, новости, в мире
В Киеве гремят взрывы

В центре Киева гремят взрывы

14:26 16.01.2025 (обновлено: 14:27 16.01.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В центре Киева в четверг днем прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"В центре столицы работают силы ПВО", - сообщил Кличко в Telegram-канале.
В частности, громко в Соломенском районе украинской столицы, уточнил киевский мэр.
По данным городской военной администрации, воздушная тревога была объявлена в столице в 13:29 и действует до сих пор.
Взрывы также гремели на Украине в ночь на 16 января. Повреждены объекты энергетики и аэродром в Полтавской и Черниговской областях. Утром воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Громко было также в Сумах, Кривом Роге, Ивано-Франковской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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УкраинаКиевВзрывВиталий КличкоУдары по УкраинеНовостиВ мире
 
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