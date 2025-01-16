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Канатную дорогу на Ай-Петри закрывают до апреля - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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Канатную дорогу на Ай-Петри закрывают до апреля
Канатную дорогу на Ай-Петри закрывают до апреля - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Канатную дорогу на Ай-Петри закрывают до апреля
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри на два месяца закроют для подготовки к новому сезону. Об этом сообщает официальный Telagram-канал туристического центра... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T13:25
2025-01-16T13:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри на два месяца закроют для подготовки к новому сезону. Об этом сообщает официальный Telagram-канал туристического центра Ай-Петри.В туристическом центре уточняют, что канатная дорога проходит каждый год обязательное лицензирование и техническое обслуживание. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта на высоте.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заповедники России - инфографика РИА Новости КрымПроезд на Ай-Петри в Крыму закрыли для автомобилейКогда отремонтируют дорогу от Ялты до Ай-Петри в Крыму
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Канатную дорогу на Ай-Петри закрывают до апреля

Канатную дорогу на Ай-Петри с 1 февраля закрывают для подготовки к новому сезону

13:25 16.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЗа 30 лет существования этой канатной дороги сбой произошел лишь раз, людей пришлось эвакуировать из зависших вагонов
За 30 лет существования этой канатной дороги сбой произошел лишь раз, людей пришлось эвакуировать из зависших вагонов - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри на два месяца закроют для подготовки к новому сезону. Об этом сообщает официальный Telagram-канал туристического центра Ай-Петри.
"С 1 февраля по 31 марта канатная дорога будет временно закрыта для проведения плановых технических работ. Эти месяцы — самые ветренные, и мы используем это время, чтобы тщательно подготовиться к теплому сезону", - говорится в сообщении.
В туристическом центре уточняют, что канатная дорога проходит каждый год обязательное лицензирование и техническое обслуживание. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта на высоте.
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.
В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.
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