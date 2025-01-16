https://crimea.ria.ru/20250116/v-krymu-za-god-poymali-bolee-7000-netrezvykh-voditeley-1143395191.html

В Крыму за год поймали более 7000 нетрезвых водителей

В Крыму за год поймали более 7000 нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 16.01.2025

В Крыму за год поймали более 7000 нетрезвых водителей

В Крыму за прошлый год автоинспекторы остановили более семи тысяч нетрезвых водителей, из них свыше 950 были привлечены к уголовной ответственности за повторное РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T13:36

2025-01-16T13:36

2025-01-16T13:36

крым

новости крыма

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

госавтоинспекция крыма

анатолий борисенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110032/41/1100324163_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_8e271fc5fce1780000dbe7045d5ad280.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год автоинспекторы остановили более семи тысяч нетрезвых водителей, из них свыше 950 были привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД Крыма Анатолий Борисенко.В целом за прошлый год в Крыму по вине нетрезвых водителей произошло 116 аварий, в которых 37 человек погибли и более 130 пострадали.По словам Борисенко, в части количества "пьяных" ДТП и их жертв и пострадавших в Крыму наблюдается динамика снижения. Однако число автомобилистов, которых ловят в нетрезвом состоянии за рулем, в целом не уменьшается.Управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления лицу в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования несут за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирамиДТП на чужом внедорожнике - двое крымчан получили сроки за "пьяный" угонПьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, анатолий борисенко