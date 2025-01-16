Рейтинг@Mail.ru
В Крыму за год поймали более 7000 нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250116/v-krymu-za-god-poymali-bolee-7000-netrezvykh-voditeley-1143395191.html
В Крыму за год поймали более 7000 нетрезвых водителей
В Крыму за год поймали более 7000 нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 16.01.2025
В Крыму за год поймали более 7000 нетрезвых водителей
В Крыму за прошлый год автоинспекторы остановили более семи тысяч нетрезвых водителей, из них свыше 950 были привлечены к уголовной ответственности за повторное РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T13:36
2025-01-16T13:36
крым
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция крыма
анатолий борисенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110032/41/1100324163_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_8e271fc5fce1780000dbe7045d5ad280.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год автоинспекторы остановили более семи тысяч нетрезвых водителей, из них свыше 950 были привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД Крыма Анатолий Борисенко.В целом за прошлый год в Крыму по вине нетрезвых водителей произошло 116 аварий, в которых 37 человек погибли и более 130 пострадали.По словам Борисенко, в части количества "пьяных" ДТП и их жертв и пострадавших в Крыму наблюдается динамика снижения. Однако число автомобилистов, которых ловят в нетрезвом состоянии за рулем, в целом не уменьшается.Управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления лицу в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования несут за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирамиДТП на чужом внедорожнике - двое крымчан получили сроки за "пьяный" угонПьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110032/41/1100324163_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6fbff9695080b1886b7aa3c74339c777.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, анатолий борисенко
В Крыму за год поймали более 7000 нетрезвых водителей

В Крыму за год возбудили около 1000 уголовных дел на пьяных водителей

13:36 16.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРейд ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей в Новосибирске
Рейд ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год автоинспекторы остановили более семи тысяч нетрезвых водителей, из них свыше 950 были привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД Крыма Анатолий Борисенко.

"За прошлый год оформлено 7113 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Из них 952 привлечены к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса РФ в связи с повторным нарушением", – сказал руководитель ведомства.

В целом за прошлый год в Крыму по вине нетрезвых водителей произошло 116 аварий, в которых 37 человек погибли и более 130 пострадали.
По словам Борисенко, в части количества "пьяных" ДТП и их жертв и пострадавших в Крыму наблюдается динамика снижения. Однако число автомобилистов, которых ловят в нетрезвом состоянии за рулем, в целом не уменьшается.
Управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления лицу в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования несут за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирами
ДТП на чужом внедорожнике - двое крымчан получили сроки за "пьяный" угон
Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
 
КрымНовости КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеГосавтоинспекция КрымаАнатолий Борисенко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43Защитники земли русской: история Судакского десанта
13:36В Крыму за год поймали более 7000 нетрезвых водителей
13:25Канатную дорогу на Ай-Петри закрывают до апреля
13:12Новости СВО: потери украинских войск превысили 1600 человек в сутки
13:03Экс-директор подшипникового завода похитил 800 млн на гособоронзаказе
13:00Куренков: ситуация с выбросом мазута в Севастополе контролируемая
12:40Пожар в Воронеже на нефтебазе - развернут штаб по ликвидации ЧП
12:33Статистика: объем онлайн-покупок автобусных билетов в Крыму вырос втрое
12:23Севастополь могут включить в зону ЧС федерального характера
12:21В ДТП на дорогах Крыма уменьшилось число погибших
12:15Выброс мазута в Севастополе - собрано 170 тонн загрязненного грунта
11:46Алушта и села на севере Крыма частично обесточены
11:39Крещенские купания: как встретят праздник в Новом Херсонесе
11:17На дорогах Крыма будут ловить нетрезвых водителей
11:05Власти Ялты рассказали о ситуации с выбросами мазута
11:00В Ялте выявили нелегальных мигрантов
10:53В Евпатории будет громко
10:38Безопасна ли черноморская рыба после разлива мазута
10:30В воздухе на Черноморском побережье не выявлено отклонений от нормы
10:24В Ялте развернут лаборатории для выявления нефтепродуктов в воде и рыбе
Лента новостейМолния