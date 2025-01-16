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В Крыму за год поймали более 7000 нетрезвых водителей
В Крыму за год поймали более 7000 нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 16.01.2025
В Крыму за год поймали более 7000 нетрезвых водителей
В Крыму за прошлый год автоинспекторы остановили более семи тысяч нетрезвых водителей, из них свыше 950 были привлечены к уголовной ответственности за повторное РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T13:36
2025-01-16T13:36
2025-01-16T13:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год автоинспекторы остановили более семи тысяч нетрезвых водителей, из них свыше 950 были привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД Крыма Анатолий Борисенко.В целом за прошлый год в Крыму по вине нетрезвых водителей произошло 116 аварий, в которых 37 человек погибли и более 130 пострадали.По словам Борисенко, в части количества "пьяных" ДТП и их жертв и пострадавших в Крыму наблюдается динамика снижения. Однако число автомобилистов, которых ловят в нетрезвом состоянии за рулем, в целом не уменьшается.Управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления лицу в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования несут за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирамиДТП на чужом внедорожнике - двое крымчан получили сроки за "пьяный" угонПьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, анатолий борисенко
В Крыму за год поймали более 7000 нетрезвых водителей
В Крыму за год возбудили около 1000 уголовных дел на пьяных водителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год автоинспекторы остановили более семи тысяч нетрезвых водителей, из них свыше 950 были привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД Крыма Анатолий Борисенко.
"За прошлый год оформлено 7113 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Из них 952 привлечены к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса РФ в связи с повторным нарушением", – сказал руководитель ведомства.
В целом за прошлый год в Крыму по вине нетрезвых водителей произошло 116 аварий, в которых 37 человек погибли и более 130 пострадали.
По словам Борисенко, в части количества "пьяных" ДТП и их жертв и пострадавших в Крыму наблюдается динамика снижения. Однако число автомобилистов, которых ловят в нетрезвом состоянии за рулем, в целом не уменьшается.
Управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления лицу в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования несут за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность.
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