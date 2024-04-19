https://crimea.ria.ru/20240419/v-krymu-poymali-pyanogo-voditelya-reysovogo-avtobusa-s-passazhirami-1136703159.html
В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирами
В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирами - РИА Новости Крым, 19.04.2024
В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирами
В Симферопольском районе Крыма инспекторы Госавтоинспекции поймали водителя рейсового автобуса, который вез пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Об... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T20:29
2024-04-19T20:29
2024-04-19T20:29
крым
симферопольский район
мвд по республике крым
происшествия
транспорт
общественный транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/19/1119725894_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_c9879a2f1910bafc94faf83b2435f5c3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма инспекторы Госавтоинспекции поймали водителя рейсового автобуса, который вез пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в республиканском МВД.Отмечается, что микроавтобус Mercedes-Benz-22303, который следовал по маршруту Мелитополь – Симферополь, был остановлен в районе села Новоандреевка.На водителя составлен административный протокол о невыполнении требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ему может грозить штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел избежать штрафов: в Крыму задержан предприимчивый водитель фурыПьяный водитель без прав снес остановку в КерчиВрезался в дерево: смертельная авария в Джанкойском районе Крыма
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/19/1119725894_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_f7a23d05a08437464c941fb5c0246354.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферопольский район, мвд по республике крым, происшествия, транспорт, общественный транспорт, новости крыма
В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирами
В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса Мелитополь - Симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма инспекторы Госавтоинспекции поймали водителя рейсового автобуса, который вез пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Отмечается, что микроавтобус Mercedes-Benz-22303, который следовал по маршруту Мелитополь – Симферополь, был остановлен в районе села Новоандреевка.
"Поведение 41-летнего водителя указывало на то, что он находится в состоянии опьянения. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на установление степени опьянения, от чего мужчина отказался. От управления транспортным средством мужчина отстранен", - сказано в сообщении.
На водителя составлен административный протокол о невыполнении требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ему может грозить штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Читайте также на РИА Новости Крым: