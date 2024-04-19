https://crimea.ria.ru/20240419/v-krymu-poymali-pyanogo-voditelya-reysovogo-avtobusa-s-passazhirami-1136703159.html

В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирами

В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирами - РИА Новости Крым, 19.04.2024

В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирами

В Симферопольском районе Крыма инспекторы Госавтоинспекции поймали водителя рейсового автобуса, который вез пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Об... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T20:29

2024-04-19T20:29

2024-04-19T20:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма инспекторы Госавтоинспекции поймали водителя рейсового автобуса, который вез пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в республиканском МВД.Отмечается, что микроавтобус Mercedes-Benz-22303, который следовал по маршруту Мелитополь – Симферополь, был остановлен в районе села Новоандреевка.На водителя составлен административный протокол о невыполнении требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ему может грозить штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел избежать штрафов: в Крыму задержан предприимчивый водитель фурыПьяный водитель без прав снес остановку в КерчиВрезался в дерево: смертельная авария в Джанкойском районе Крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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