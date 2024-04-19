Рейтинг@Mail.ru
В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирами - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240419/v-krymu-poymali-pyanogo-voditelya-reysovogo-avtobusa-s-passazhirami-1136703159.html
В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирами
В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирами - РИА Новости Крым, 19.04.2024
В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирами
В Симферопольском районе Крыма инспекторы Госавтоинспекции поймали водителя рейсового автобуса, который вез пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Об... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T20:29
2024-04-19T20:29
крым
симферопольский район
мвд по республике крым
происшествия
транспорт
общественный транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/19/1119725894_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_c9879a2f1910bafc94faf83b2435f5c3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма инспекторы Госавтоинспекции поймали водителя рейсового автобуса, который вез пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в республиканском МВД.Отмечается, что микроавтобус Mercedes-Benz-22303, который следовал по маршруту Мелитополь – Симферополь, был остановлен в районе села Новоандреевка.На водителя составлен административный протокол о невыполнении требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ему может грозить штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел избежать штрафов: в Крыму задержан предприимчивый водитель фурыПьяный водитель без прав снес остановку в КерчиВрезался в дерево: смертельная авария в Джанкойском районе Крыма
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/19/1119725894_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_f7a23d05a08437464c941fb5c0246354.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферопольский район, мвд по республике крым, происшествия, транспорт, общественный транспорт, новости крыма
В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирами

В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса Мелитополь - Симферополь

20:29 19.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма инспекторы Госавтоинспекции поймали водителя рейсового автобуса, который вез пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Отмечается, что микроавтобус Mercedes-Benz-22303, который следовал по маршруту Мелитополь – Симферополь, был остановлен в районе села Новоандреевка.
"Поведение 41-летнего водителя указывало на то, что он находится в состоянии опьянения. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на установление степени опьянения, от чего мужчина отказался. От управления транспортным средством мужчина отстранен", - сказано в сообщении.
На водителя составлен административный протокол о невыполнении требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ему может грозить штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Хотел избежать штрафов: в Крыму задержан предприимчивый водитель фуры
Пьяный водитель без прав снес остановку в Керчи
Врезался в дерево: смертельная авария в Джанкойском районе Крыма
 
КрымСимферопольский районМВД по Республике КрымПроисшествияТранспортОбщественный транспортНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:41Зеленский потребовал от НАТО срочно выполнить пять требований Украины
20:29В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирами
20:16Погода портится: прогноз для Крыма от ФОБОС на выходные
19:59Ограничение движения в Симферополе: где и на сколько закроют проезд
19:42Абсурд: эксперт оценил строительство немецкого завода дронов на Украине
19:16Страны НАТО должны отдать Киеву оружие для собственной обороны – генсек
19:02Из студий в коттеджи: что ждет рынок недвижимости Крыма
19:02В Севастополе на год ограничат проезд в районе развязки "Огурец" - схема
18:49Палата представителей США одобрила законопроекты о помощи Киеву
18:38Украине не удалось разжечь в Крыму межнациональную рознь – депутат ГС
18:24В Крыму отмечен рост кредитования самозанятых
18:17Отправка военных на Украину утянет Европу на дно – Орбан
17:53На станции "Сюрень" почтили память реабилитированных народов Крыма
17:33В Севастополе отремонтируют более 120 дорог до конца года
17:14Мужчина погиб при ударе ВСУ по селу Каиры Херсонской области
17:04В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалы
16:57Безработный украинец-нелегал осквернил мечеть в Крыму
16:46Больше 70 безуспешных контратак за неделю: ВСУ потеряли 7225 боевиков
16:32Ларов оценил реальность угрозы ядерного удара Ирана по Израилю
16:05ВС России уничтожили три украинских истребителя и четыре самолета
Лента новостейМолния