Рейтинг@Mail.ru
Хотел избежать штрафов: в Крыму задержан предприимчивый водитель фуры - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240406/khotel-izbezhat-shtrafov-v-krymu-zaderzhan-predpriimchivyy-voditel-fury-1136328075.html
Хотел избежать штрафов: в Крыму задержан предприимчивый водитель фуры
Хотел избежать штрафов: в Крыму задержан предприимчивый водитель фуры - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Хотел избежать штрафов: в Крыму задержан предприимчивый водитель фуры
В Крыму попался водитель большегруза, который решил избежать штрафов и самовольно подменил номерные знаки на снятой с учета фуре. Об этом сообщает МВД Крыма. РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T11:50
2024-04-06T11:50
крым
ленинский район
мвд по республике крым
транспорт
происшествия
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/06/1136327956_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_4895b0c659588215a1ef6c0a4d4fac33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму попался водитель большегруза, который решил избежать штрафов и самовольно подменил номерные знаки на снятой с учета фуре. Об этом сообщает МВД Крыма.По информации полиции, грузовой автомобиль марки IVECO с полуприцепом был остановлен вблизи поселка Ленино. Им управлял 55-летний житель Краснодарского края."При проверке документов полицейские установили, что транспортное средство давно снято с регистрационного учета, а водитель уже привлекался к административной ответственности за управлением транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке", - уточняют в МВД по РК.Кроме того, выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения. Он был лишен права управления транспортными средствами, однако продолжил управлять грузовиком.На жителя Краснодарского края были составлены четыре административных протокола. Мужчине назначен штраф в размере 2500 рублей. Также ему грозят штрафы в размере 5000 и 30 тысяч рублей, лишение права управления транспортными средствами на срок до 1 года и возможен административный арест до 15 суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Верховный суд поддержал идею конфискации авто у лишенных прав водителейВ Крыму задержали пьяного водителя на авто с поддельными номерамиЖитель Крыма сядет на год за "пьяное" вождение
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/06/1136327956_0:120:960:840_1920x0_80_0_0_d43dc4cae8ae3f0c4f01336f5f2f2db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ленинский район, мвд по республике крым, транспорт, происшествия, общество, новости крыма
Хотел избежать штрафов: в Крыму задержан предприимчивый водитель фуры

В Ленинском районе Крыма оштрафован водитель снятой с учета фуры с самодельными номерами

11:50 06.04.2024
 
© МВД по Республике КрымВодитель большегруза оштрафован в Ленинском районе Крыма за подмену номерных знаков
Водитель большегруза оштрафован в Ленинском районе Крыма за подмену номерных знаков
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму попался водитель большегруза, который решил избежать штрафов и самовольно подменил номерные знаки на снятой с учета фуре. Об этом сообщает МВД Крыма.
По информации полиции, грузовой автомобиль марки IVECO с полуприцепом был остановлен вблизи поселка Ленино. Им управлял 55-летний житель Краснодарского края.
"При проверке документов полицейские установили, что транспортное средство давно снято с регистрационного учета, а водитель уже привлекался к административной ответственности за управлением транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке", - уточняют в МВД по РК.
Кроме того, выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения. Он был лишен права управления транспортными средствами, однако продолжил управлять грузовиком.
"Водитель рассказал, что самостоятельно заказал дубликат номерных знаков и установил их на грузовой автомобиль. Свой поступок объяснил тем, что хотел избежать штрафов с камер фотофиксации нарушений за превышение скоростного режима", - сообщают в МВД по РК.
На жителя Краснодарского края были составлены четыре административных протокола. Мужчине назначен штраф в размере 2500 рублей. Также ему грозят штрафы в размере 5000 и 30 тысяч рублей, лишение права управления транспортными средствами на срок до 1 года и возможен административный арест до 15 суток.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Верховный суд поддержал идею конфискации авто у лишенных прав водителей
В Крыму задержали пьяного водителя на авто с поддельными номерами
Житель Крыма сядет на год за "пьяное" вождение
 
КрымЛенинский районМВД по Республике КрымТранспортПроисшествияОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:05Пять лодок с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсировать Днепр
12:47Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва дамбы в Орске
12:32Сырский назвал ситуацию в зоне спецоперации крайне сложной для ВСУ
12:13В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
11:50Хотел избежать штрафов: в Крыму задержан предприимчивый водитель фуры
11:33Космонавты с МКС приземлились в Казахстане
11:22Закроет ли ЕС небо для России и Белоруссии по просьбе Украины
11:04Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота
10:53Два года без Жириновского: жизнь и судьба легенды отечественной политики
10:42Курская область снова под огнем ВСУ: ранен мирный житель и разрушены дома
10:27Еще одного погибшего обнаружили в Орске
10:06В Орске нашли двух погибших 0:52
09:58Киев решил переименовать города в ЛНР
09:36Снайпер Крымского полка ВДВ сбил дрон "Баба Яга" из винтовки
09:19Взрывы прогремели в Харькове, Одессе и Киеве
09:03Более 600 домов подтоплено в Орске: уровень воды поднялся до критического
08:47Почему в Крыму не хватает врачей скорой помощи
08:16Работали всю ночь: когда вода появится в домах Евпатории
08:03Двойной обман: телефонные аферисты взялись за жертв финансовых пирамид
07:38Такое видишь раз в жизни: над Крымом комета сольется с Юпитером и Луной
Лента новостейМолния