https://crimea.ria.ru/20240406/khotel-izbezhat-shtrafov-v-krymu-zaderzhan-predpriimchivyy-voditel-fury-1136328075.html

Хотел избежать штрафов: в Крыму задержан предприимчивый водитель фуры

Хотел избежать штрафов: в Крыму задержан предприимчивый водитель фуры - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Хотел избежать штрафов: в Крыму задержан предприимчивый водитель фуры

В Крыму попался водитель большегруза, который решил избежать штрафов и самовольно подменил номерные знаки на снятой с учета фуре. Об этом сообщает МВД Крыма. РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T11:50

2024-04-06T11:50

2024-04-06T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму попался водитель большегруза, который решил избежать штрафов и самовольно подменил номерные знаки на снятой с учета фуре. Об этом сообщает МВД Крыма.По информации полиции, грузовой автомобиль марки IVECO с полуприцепом был остановлен вблизи поселка Ленино. Им управлял 55-летний житель Краснодарского края."При проверке документов полицейские установили, что транспортное средство давно снято с регистрационного учета, а водитель уже привлекался к административной ответственности за управлением транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке", - уточняют в МВД по РК.Кроме того, выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения. Он был лишен права управления транспортными средствами, однако продолжил управлять грузовиком.На жителя Краснодарского края были составлены четыре административных протокола. Мужчине назначен штраф в размере 2500 рублей. Также ему грозят штрафы в размере 5000 и 30 тысяч рублей, лишение права управления транспортными средствами на срок до 1 года и возможен административный арест до 15 суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Верховный суд поддержал идею конфискации авто у лишенных прав водителейВ Крыму задержали пьяного водителя на авто с поддельными номерамиЖитель Крыма сядет на год за "пьяное" вождение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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