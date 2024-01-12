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Врезался в дерево: смертельная авария в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Врезался в дерево: смертельная авария в Джанкойском районе Крыма
Врезался в дерево: смертельная авария в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Врезался в дерево: смертельная авария в Джанкойском районе Крыма
Смертельная авария произошла в Джанкойском районе Крыма. Об обстоятельствах ДТП рассказала пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T18:13
2024-01-12T18:26
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
джанкойский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Смертельная авария произошла в Джанкойском районе Крыма. Об обстоятельствах ДТП рассказала пресс-служба МВД по Республике Крым.В результате удара водитель был смертельно травмирован. В Госавтоинспекции РК сообщают, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.В этот же день авария с участием двух автомобилей Opel произошла в районе села Андрусово Симферопольского района. Автомобиль Opel Vivaro выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel Zafira, водитель которого получил травы и был госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:BMW Х5 вылетел с дороги и врезался в дерево: на Кубани погиб подростокВ Гурзуфе пьяный водитель вылетел на набережную и сбил человекаПод Симферополем ВАЗ налетел на бетонные блоки: трое пострадавших
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РИА Новости Крым
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дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, джанкойский район, происшествия, новости крыма, мвд по республике крым
Врезался в дерево: смертельная авария в Джанкойском районе Крыма

Водитель врезался в дерево в Джанкойском районе Крыма и погиб

18:13 12.01.2024 (обновлено: 18:26 12.01.2024)
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Джанкойском районе
ДТП в Джанкойском районе
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Смертельная авария произошла в Джанкойском районе Крыма. Об обстоятельствах ДТП рассказала пресс-служба МВД по Республике Крым.

"По предварительным данным, 12 января 2024 года в 13.00 в Джанкойском районе, вблизи села Майское, на 94 км автомобильной дороги Таврида – Джанкой – Красноперекопск водитель автомобиля Hyundai Santa Fe 1978 года рождения, двигаясь в направлении города Джанкоя, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части влево, где совершил наезд на препятствие (дерево)", – говорится в сообщении.

В результате удара водитель был смертельно травмирован. В Госавтоинспекции РК сообщают, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Джанкойском районе
ДТП в Джанкойском районе
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ДТП в Джанкойском районе
© Госавтоинспекция Крыма
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Джанкойском районе
ДТП в Джанкойском районе
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ДТП в Джанкойском районе
© Госавтоинспекция Крыма
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Джанкойском районе
ДТП в Джанкойском районе
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ДТП в Джанкойском районе
© Госавтоинспекция Крыма
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ДТП в Джанкойском районе
© Госавтоинспекция Крыма
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ДТП в Джанкойском районе
© Госавтоинспекция Крыма
3 из 3
ДТП в Джанкойском районе
© Госавтоинспекция Крыма
В этот же день авария с участием двух автомобилей Opel произошла в районе села Андрусово Симферопольского района. Автомобиль Opel Vivaro выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel Zafira, водитель которого получил травы и был госпитализирован.
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5 января, 17:16Ситуация на дорогах Крыма
Лобовое столкновение в Крыму: погиб водитель
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