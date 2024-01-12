Врезался в дерево: смертельная авария в Джанкойском районе Крыма
Водитель врезался в дерево в Джанкойском районе Крыма и погиб
18:13 12.01.2024 (обновлено: 18:26 12.01.2024)
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Джанкойском районе
© Госавтоинспекция Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Смертельная авария произошла в Джанкойском районе Крыма. Об обстоятельствах ДТП рассказала пресс-служба МВД по Республике Крым.
"По предварительным данным, 12 января 2024 года в 13.00 в Джанкойском районе, вблизи села Майское, на 94 км автомобильной дороги Таврида – Джанкой – Красноперекопск водитель автомобиля Hyundai Santa Fe 1978 года рождения, двигаясь в направлении города Джанкоя, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части влево, где совершил наезд на препятствие (дерево)", – говорится в сообщении.
В результате удара водитель был смертельно травмирован. В Госавтоинспекции РК сообщают, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Джанкойском районе
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ДТП в Джанкойском районе
© Госавтоинспекция Крыма
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Джанкойском районе
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ДТП в Джанкойском районе
© Госавтоинспекция Крыма
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Джанкойском районе
3 из 3
ДТП в Джанкойском районе
© Госавтоинспекция Крыма
1 из 3
ДТП в Джанкойском районе
© Госавтоинспекция Крыма
2 из 3
ДТП в Джанкойском районе
© Госавтоинспекция Крыма
3 из 3
ДТП в Джанкойском районе
© Госавтоинспекция Крыма
В этот же день авария с участием двух автомобилей Opel произошла в районе села Андрусово Симферопольского района. Автомобиль Opel Vivaro выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel Zafira, водитель которого получил травы и был госпитализирован.
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