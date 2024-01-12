https://crimea.ria.ru/20240112/vrezalsya-v-derevo-smertelnaya-avariya-v-dzhankoyskom-rayone-kryma-1134156806.html

Врезался в дерево: смертельная авария в Джанкойском районе Крыма

Врезался в дерево: смертельная авария в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Врезался в дерево: смертельная авария в Джанкойском районе Крыма

Смертельная авария произошла в Джанкойском районе Крыма. Об обстоятельствах ДТП рассказала пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T18:13

2024-01-12T18:13

2024-01-12T18:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Смертельная авария произошла в Джанкойском районе Крыма. Об обстоятельствах ДТП рассказала пресс-служба МВД по Республике Крым.В результате удара водитель был смертельно травмирован. В Госавтоинспекции РК сообщают, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.В этот же день авария с участием двух автомобилей Opel произошла в районе села Андрусово Симферопольского района. Автомобиль Opel Vivaro выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel Zafira, водитель которого получил травы и был госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:BMW Х5 вылетел с дороги и врезался в дерево: на Кубани погиб подростокВ Гурзуфе пьяный водитель вылетел на набережную и сбил человекаПод Симферополем ВАЗ налетел на бетонные блоки: трое пострадавших

https://crimea.ria.ru/20240105/lobovoe-stolknovenie-v-krymu-pogib-voditel-1134006573.html

джанкойский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, джанкойский район, происшествия, новости крыма, мвд по республике крым