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BMW Х5 вылетел с дороги и врезался в дерево: погиб подросток - РИА Новости Крым, 07.01.2024
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BMW Х5 вылетел с дороги и врезался в дерево: погиб подросток
BMW Х5 вылетел с дороги и врезался в дерево: погиб подросток - РИА Новости Крым, 07.01.2024
BMW Х5 вылетел с дороги и врезался в дерево: погиб подросток
Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате аварии с участием BMW Х5. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате аварии с участием BMW Х5. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.Авария произошла в районе села Фанагорийское недалеко от Горячего ключа в субботу 6 января около 16:20.В результате ДТП 17-летний пассажир иномарки скончался до приезда бригады скорой помощи. Водитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести, еще одному пассажиру была оказана разовая медицинская помощь.Уточняется, что по предварительным данным, молодой человек взял машину покататься у своего знакомого. А компания отдыхала на одной из баз отдыха села Фанагорийское. По результатам освидетельствования водитель оказался пьян.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человекаВ Гурзуфе пьяный водитель вылетел на набережную и сбил человекаВ аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток
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РИА Новости Крым
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96
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мвд по краснодарскому краю, гибдд, краснодарский край, дтп
BMW Х5 вылетел с дороги и врезался в дерево: погиб подросток

Пьяный водитель BMW Х5 вылетел с дороги: погиб подросток, двое пострадали

13:32 07.01.2024
 
© пресс-служба МВД по Краснодарскому краюАвария около Горячего Ключа
Авария около Горячего Ключа
© пресс-служба МВД по Краснодарскому краю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате аварии с участием BMW Х5. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
Авария произошла в районе села Фанагорийское недалеко от Горячего ключа в субботу 6 января около 16:20.
"27-летний водитель BMW Х5, двигаясь по автодороге "подъезд к с. Фанагорийское", не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд с проезжей части и врезался в деревья", - сказано в сообщении.
В результате ДТП 17-летний пассажир иномарки скончался до приезда бригады скорой помощи. Водитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести, еще одному пассажиру была оказана разовая медицинская помощь.

Уточняется, что по предварительным данным, молодой человек взял машину покататься у своего знакомого. А компания отдыхала на одной из баз отдыха села Фанагорийское. По результатам освидетельствования водитель оказался пьян.
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