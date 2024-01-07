https://crimea.ria.ru/20240107/bmw-kh5-vyletel-s-dorogi-i-vrezalsya-v-derevo-pogib-podrostok-1134033182.html

BMW Х5 вылетел с дороги и врезался в дерево: погиб подросток

BMW Х5 вылетел с дороги и врезался в дерево: погиб подросток - РИА Новости Крым, 07.01.2024

BMW Х5 вылетел с дороги и врезался в дерево: погиб подросток

Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате аварии с участием BMW Х5. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T13:32

2024-01-07T13:32

2024-01-07T13:07

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

мвд по краснодарскому краю

гибдд

краснодарский край

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате аварии с участием BMW Х5. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.Авария произошла в районе села Фанагорийское недалеко от Горячего ключа в субботу 6 января около 16:20.В результате ДТП 17-летний пассажир иномарки скончался до приезда бригады скорой помощи. Водитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести, еще одному пассажиру была оказана разовая медицинская помощь.Уточняется, что по предварительным данным, молодой человек взял машину покататься у своего знакомого. А компания отдыхала на одной из баз отдыха села Фанагорийское. По результатам освидетельствования водитель оказался пьян.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человекаВ Гурзуфе пьяный водитель вылетел на набережную и сбил человекаВ аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мвд по краснодарскому краю, гибдд, краснодарский край, дтп