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Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человека
Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человека - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человека
В столкновении ГАЗели и двух иномарок под Белогорском пострадали три человека. Об этом сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T16:54
2024-01-03T16:54
2024-01-03T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В столкновении ГАЗели и двух иномарок под Белогорском пострадали три человека. Об этом сообщили в МЧС Крыма.Авария произошла 2 января на трассе Нижнегорск - Белогорск.На данный момент специалисты устанавливают причины случившегосяРанее сообщалось, что в Гурзуфе нетрезвый водитель выехал на пешеходную часть набережной и сбил человека.Читайте также на РИА Новости Крым:В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подростокСколько камер наблюдения установлено на крымских дорогахВ Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человека
Три человека пострадали в столкновении ГАЗели и двух иномарок в Белогорском районе Крыма