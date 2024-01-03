https://crimea.ria.ru/20240103/massovoe-dtp-pod-belogorskom-postradali-tri-cheloveka-1133972297.html

Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человека

Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человека - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человека

В столкновении ГАЗели и двух иномарок под Белогорском пострадали три человека. Об этом сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T16:54

2024-01-03T16:54

2024-01-03T16:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В столкновении ГАЗели и двух иномарок под Белогорском пострадали три человека. Об этом сообщили в МЧС Крыма.Авария произошла 2 января на трассе Нижнегорск - Белогорск.На данный момент специалисты устанавливают причины случившегосяРанее сообщалось, что в Гурзуфе нетрезвый водитель выехал на пешеходную часть набережной и сбил человека.Читайте также на РИА Новости Крым:В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подростокСколько камер наблюдения установлено на крымских дорогахВ Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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