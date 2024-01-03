Рейтинг@Mail.ru
Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человека - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240103/massovoe-dtp-pod-belogorskom-postradali-tri-cheloveka-1133972297.html
Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человека
Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человека - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человека
В столкновении ГАЗели и двух иномарок под Белогорском пострадали три человека. Об этом сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T16:54
2024-01-03T16:54
ситуация на дорогах крыма
крым
белогорский район
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
мчс крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/03/1133972186_0:184:960:724_1920x0_80_0_0_63b3a12d5591f6f9f8d00ef1a77a6878.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В столкновении ГАЗели и двух иномарок под Белогорском пострадали три человека. Об этом сообщили в МЧС Крыма.Авария произошла 2 января на трассе Нижнегорск - Белогорск.На данный момент специалисты устанавливают причины случившегосяРанее сообщалось, что в Гурзуфе нетрезвый водитель выехал на пешеходную часть набережной и сбил человека.Читайте также на РИА Новости Крым:В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подростокСколько камер наблюдения установлено на крымских дорогахВ Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/03/1133972186_0:4:960:724_1920x0_80_0_0_4ba481fe745d2dadf0dd0e818274d0cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, белогорский район, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, мчс крыма, новости крыма
Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человека

Три человека пострадали в столкновении ГАЗели и двух иномарок в Белогорском районе Крыма

16:54 03.01.2024
 
© МЧС Республики КрымТри человека пострадали в столкновении ГАЗели и двух иномарок в Белогорском районе Крыма
Три человека пострадали в столкновении ГАЗели и двух иномарок в Белогорском районе Крыма
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В столкновении ГАЗели и двух иномарок под Белогорском пострадали три человека. Об этом сообщили в МЧС Крыма.
Авария произошла 2 января на трассе Нижнегорск - Белогорск.
"По прибытии спасатели выяснили, что произошло ДТП с участием трех автомобилей - ГАЗель, Geely и BMW. Сотрудники "Кпым-Спаса" провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП, а также транспортировали пострадавших в машину скорой помощи", - сказано в сообщении.
На данный момент специалисты устанавливают причины случившегося
Ранее сообщалось, что в Гурзуфе нетрезвый водитель выехал на пешеходную часть набережной и сбил человека.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток
Сколько камер наблюдения установлено на крымских дорогах
В Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымБелогорский районПроисшествияДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеМЧС КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:59В парке Победы Севастополя строители едва не погубили молодые деревья
17:43Жертвами теракта у кладбища в Иране стали больше 100 человек
17:25Проезда по Крымскому мосту ждут 959 автомобилей
17:12Около 700 человек остаются без света в Курской области после удара ВСУ
16:54Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человека
16:43В МИД РФ ответили Польше на призыв поставить Киеву дальнобойные ракеты
16:12Взрывы на траурном мероприятии в Иране: что известно
16:05У Крымского моста снова выросла очередь: сколько ждать проезда
15:44Первый капремонт за 60 лет: в Севастополе открылся Дом культуры
15:30ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации более 600 боевиков
14:48ПВО сбили 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда HIMARS и Vampire за сутки
14:38Погиб в ДНР: в Керчи простились с героем спецоперации
14:35Поражены арсенал авиаснарядов и пункты с наемниками и националистами ВСУ
14:19Ночь под дождем: в Крыму спасли заблудившегося грибника
14:02Первая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию
13:41Два боевых снаряда нашли у жилых домов в Белгороде после атаки ВСУ
13:23В Ялте пьяный водитель вылетел на набережную и сбил человека
13:10За час очередь у Крымского моста выросла в два с половиной раза
13:00Больше, чем за три года: свыше 500 толчков произошли в Японии за два дня
12:44Кочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации
Лента новостейМолния