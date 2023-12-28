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Сколько камер наблюдения установлено на крымских дорогах
Сколько камер наблюдения установлено на крымских дорогах - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Сколько камер наблюдения установлено на крымских дорогах
905 камер наблюдения, включая передвижные комплексы, установлены на дорогах Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления ГИБДД... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T21:55
2023-12-28T21:55
2023-12-28T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. 905 камер наблюдения, включая передвижные комплексы, установлены на дорогах Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления ГИБДД МВД по РК, полковник полиции Анатолий Борисенко, отметив, что в настоящий момент 12 комплексов фиксируют водителей, не пристегивающих ремни безопасности.По его словам, анализ аварийности показал, что в некоторых ДТП – при лобовых столкновениях и выезде на встречную полосу, если бы водители и пассажиры были пристегнуты, то в 60-70% сохранили бы себе жизнь.Ране в эфире радио “Спутник в Крыму” начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев сообщил, что сейчас количество нарушений значительно сократилось, водители начали пристегиваться ремнями безопасности. Так, если прежде один комплекс за день выявлял большее 300 нарушений, а сейчас это количество около 40-50.Напомним, согласно статье Кодекса административных правонарушений РФ, поездка водителя или пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, влечет наложение штрафа в размере 1000 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные цифры: сколько людей погибли на дорогах КрымаСколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасностиВ Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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анатолий борисенко, гибдд, крым, новости крыма, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе
Сколько камер наблюдения установлено на крымских дорогах
На дорогах Крыма установлены 905 камер наблюдения - ГИБДД
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. 905 камер наблюдения, включая передвижные комплексы, установлены на дорогах Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления ГИБДД МВД по РК, полковник полиции Анатолий Борисенко, отметив, что в настоящий момент 12 комплексов фиксируют водителей, не пристегивающих ремни безопасности.
"Что касается камер видеофиксации, то их у нас по Республике Крым 905, включая передвижные комплексы и "парконы" (технология автоматического контроля правил парковки и других нарушений ПДД – ред.). И в настоящий момент у нас 12 комплексов работает по ремням безопасности", - сообщил Борисенко.
По его словам, анализ аварийности показал, что в некоторых ДТП – при лобовых столкновениях и выезде на встречную полосу, если бы водители и пассажиры были пристегнуты, то в 60-70% сохранили бы себе жизнь.
"Работа комплексов фото-, видеофиксации дала положительный результат. Зафиксировано порядка 12,5 тысяч правонарушений", - сказал он. И отметил, что в целом водители стали чаще пристегиваться.
Ране в эфире радио “Спутник в Крыму” начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев сообщил
, что сейчас количество нарушений значительно сократилось, водители начали пристегиваться ремнями безопасности. Так, если прежде один комплекс за день выявлял большее 300 нарушений, а сейчас это количество около 40-50.
Напомним, согласно статье Кодекса административных правонарушений РФ, поездка водителя или пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, влечет наложение штрафа в размере 1000 рублей.
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