https://crimea.ria.ru/20231228/skolko-kamer-nablyudeniya-ustanovleno-na-krymskikh-dorogakh-1133876588.html

Сколько камер наблюдения установлено на крымских дорогах

Сколько камер наблюдения установлено на крымских дорогах - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Сколько камер наблюдения установлено на крымских дорогах

905 камер наблюдения, включая передвижные комплексы, установлены на дорогах Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления ГИБДД... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T21:55

2023-12-28T21:55

2023-12-28T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. 905 камер наблюдения, включая передвижные комплексы, установлены на дорогах Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления ГИБДД МВД по РК, полковник полиции Анатолий Борисенко, отметив, что в настоящий момент 12 комплексов фиксируют водителей, не пристегивающих ремни безопасности.По его словам, анализ аварийности показал, что в некоторых ДТП – при лобовых столкновениях и выезде на встречную полосу, если бы водители и пассажиры были пристегнуты, то в 60-70% сохранили бы себе жизнь.Ране в эфире радио “Спутник в Крыму” начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев сообщил, что сейчас количество нарушений значительно сократилось, водители начали пристегиваться ремнями безопасности. Так, если прежде один комплекс за день выявлял большее 300 нарушений, а сейчас это количество около 40-50.Напомним, согласно статье Кодекса административных правонарушений РФ, поездка водителя или пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, влечет наложение штрафа в размере 1000 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные цифры: сколько людей погибли на дорогах КрымаСколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасностиВ Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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