В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток
На трассе Ялта – Севастополь в лобовом столкновении пострадало трое взрослых и подросток
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. На трассе Ялта – Симферополь 46-летняя женщина-водитель на Mercedes Benz при закруглении дороги выехала на встречку и столкнулась с автомобилем BMW X1. В результате ДТП пострадали оба водителя и двое пассажиров, один из которых – подросток четырнадцати лет. Об этом сообщает полиция Севастополя.
"По предварительным данным Госавтоинспекции, сегодня в 11 часов 25 минут на 62 км+500 м автодороги "Ялта-Севастополь" 46-летняя автоледи, управляя автомобилем Mercedes Benz, неправильно выбрала безопасную скорость движения, на левом закруглении дороги не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем BMW Х1 под управлением 55-летнего водителя, который двигался по своей полосе движения во встречном направлении прямо", - информирует Telegram-канал ведомства.
В столкновении пострадали оба водителя, а также 27-летняя пассажирка BMW и 14-летний мальчик из автомобиля Mercedes. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в городскую больницу.
На месте ДТП работали сотрудники сотрудники Госавтоинспекции Севастополя и следователи, обстоятельства произошедшего выясняются.
Как стало известно ранее, в новогодние дни на дорогах Крыма станет на четверть больше нарядов ГИБДД. Количество сотрудников увеличено, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.
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