https://crimea.ria.ru/20231231/v-avarii-na-trasse-yalta-sevastopol-postradali-troe-vzroslykh-i-podrostok-1133934619.html

В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток

В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток - РИА Новости Крым, 31.12.2023

В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток

На трассе Ялта – Симферополь 46-летняя женщина-водитель на Mercedes Benz при закруглении дороги выехала на встречку и столкнулась с автомобилем BMW X1. В... РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T15:11

2023-12-31T15:11

2023-12-31T15:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. На трассе Ялта – Симферополь 46-летняя женщина-водитель на Mercedes Benz при закруглении дороги выехала на встречку и столкнулась с автомобилем BMW X1. В результате ДТП пострадали оба водителя и двое пассажиров, один из которых – подросток четырнадцати лет. Об этом сообщает полиция Севастополя.В столкновении пострадали оба водителя, а также 27-летняя пассажирка BMW и 14-летний мальчик из автомобиля Mercedes. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в городскую больницу.На месте ДТП работали сотрудники сотрудники Госавтоинспекции Севастополя и следователи, обстоятельства произошедшего выясняются.Как стало известно ранее, в новогодние дни на дорогах Крыма станет на четверть больше нарядов ГИБДД. Количество сотрудников увеличено, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДДСколько камер наблюдения установлено на крымских дорогахНасмерть сбил женщину: в Феодосии осужден водитель

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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