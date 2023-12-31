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В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток - РИА Новости Крым, 31.12.2023
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В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток
В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток - РИА Новости Крым, 31.12.2023
В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток
На трассе Ялта – Симферополь 46-летняя женщина-водитель на Mercedes Benz при закруглении дороги выехала на встречку и столкнулась с автомобилем BMW X1. В... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T15:11
2023-12-31T15:11
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дтп
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ялта
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происшествия
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умвд россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. На трассе Ялта – Симферополь 46-летняя женщина-водитель на Mercedes Benz при закруглении дороги выехала на встречку и столкнулась с автомобилем BMW X1. В результате ДТП пострадали оба водителя и двое пассажиров, один из которых – подросток четырнадцати лет. Об этом сообщает полиция Севастополя.В столкновении пострадали оба водителя, а также 27-летняя пассажирка BMW и 14-летний мальчик из автомобиля Mercedes. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в городскую больницу.На месте ДТП работали сотрудники сотрудники Госавтоинспекции Севастополя и следователи, обстоятельства произошедшего выясняются.Как стало известно ранее, в новогодние дни на дорогах Крыма станет на четверть больше нарядов ГИБДД. Количество сотрудников увеличено, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДДСколько камер наблюдения установлено на крымских дорогахНасмерть сбил женщину: в Феодосии осужден водитель
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, дтп в крыму и севастополе, ялта, симферополь, происшествия, новости, умвд россии по севастополю
В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток

На трассе Ялта – Севастополь в лобовом столкновении пострадало трое взрослых и подросток

15:11 31.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. На трассе Ялта – Симферополь 46-летняя женщина-водитель на Mercedes Benz при закруглении дороги выехала на встречку и столкнулась с автомобилем BMW X1. В результате ДТП пострадали оба водителя и двое пассажиров, один из которых – подросток четырнадцати лет. Об этом сообщает полиция Севастополя.
"По предварительным данным Госавтоинспекции, сегодня в 11 часов 25 минут на 62 км+500 м автодороги "Ялта-Севастополь" 46-летняя автоледи, управляя автомобилем Mercedes Benz, неправильно выбрала безопасную скорость движения, на левом закруглении дороги не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем BMW Х1 под управлением 55-летнего водителя, который двигался по своей полосе движения во встречном направлении прямо", - информирует Telegram-канал ведомства.
В столкновении пострадали оба водителя, а также 27-летняя пассажирка BMW и 14-летний мальчик из автомобиля Mercedes. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в городскую больницу.
На месте ДТП работали сотрудники сотрудники Госавтоинспекции Севастополя и следователи, обстоятельства произошедшего выясняются.
Как стало известно ранее, в новогодние дни на дорогах Крыма станет на четверть больше нарядов ГИБДД. Количество сотрудников увеличено, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.
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