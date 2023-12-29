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Когда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДД

Когда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДД - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Когда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДД

Количество нетрезвых водителей на дорогах нередко зависит от дня недели. Так, больше всего аварий с участием нетрезвых водителей приходится на пятницу, субботу... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-29T08:15

2023-12-29T08:15

2023-12-28T19:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Количество нетрезвых водителей на дорогах нередко зависит от дня недели. Так, больше всего аварий с участием нетрезвых водителей приходится на пятницу, субботу и понедельник. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник управления ГИБДД республики Анатолий Борисенко.При этом, по его словам, в воскресенье, как правило, аварийность идет на спад, "потому что в понедельник на работу".В 2023 году с участием нетрезвых водителей зафиксировано 149 транспортных происшествий, в которых 31 человек погиб и 220 – ранены, добавил он.Ранее сообщалось, что все подразделения МРЭО ГИБДД будут работать 3, 4 и 5 января, водители смогут получить услуги по регистрации транспортных средств и по замене удостоверений.Также поменять водительские удостоверения, у которых в 2024 году истекает 10-летний срок действия, крымчане смогут без экзаменов и в новогодние праздники.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные цифры: сколько людей погибли на дорогах КрымаСколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасностиВ Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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