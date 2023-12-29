Когда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДД
В Крыму больше всего аварий с нетрезвыми водителями по пятницам, субботам и понедельникам
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Количество нетрезвых водителей на дорогах нередко зависит от дня недели. Так, больше всего аварий с участием нетрезвых водителей приходится на пятницу, субботу и понедельник. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник управления ГИБДД республики Анатолий Борисенко.
"По статистике, у нас на территории республики аварийные дни – это пятница, суббота и понедельник", - рассказал он.
При этом, по его словам, в воскресенье, как правило, аварийность идет на спад, "потому что в понедельник на работу".
"А что касается аварийности в праздники, то по опыту работы знаю, что 31 декабря до 16-17 часов ожидается движение. После 17 часов будет работать такси. С 1 января до полудня транспорта на дорогах почти не будет, за исключением общественного транспорта, который будет работать по графику", - отметил Борисенко.
В 2023 году с участием нетрезвых водителей зафиксировано 149 транспортных происшествий, в которых 31 человек погиб и 220 – ранены, добавил он.
Ранее сообщалось, что все подразделения МРЭО ГИБДД будут работать 3, 4 и 5 января, водители смогут получить услуги по регистрации транспортных средств и по замене удостоверений.
Также поменять водительские удостоверения, у которых в 2024 году истекает 10-летний срок действия, крымчане смогут без экзаменов и в новогодние праздники.
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