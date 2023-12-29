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Когда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДД - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Когда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДД
Когда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДД - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Когда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДД
Количество нетрезвых водителей на дорогах нередко зависит от дня недели. Так, больше всего аварий с участием нетрезвых водителей приходится на пятницу, субботу... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-29T08:15
2023-12-28T19:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Количество нетрезвых водителей на дорогах нередко зависит от дня недели. Так, больше всего аварий с участием нетрезвых водителей приходится на пятницу, субботу и понедельник. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник управления ГИБДД республики Анатолий Борисенко.При этом, по его словам, в воскресенье, как правило, аварийность идет на спад, "потому что в понедельник на работу".В 2023 году с участием нетрезвых водителей зафиксировано 149 транспортных происшествий, в которых 31 человек погиб и 220 – ранены, добавил он.Ранее сообщалось, что все подразделения МРЭО ГИБДД будут работать 3, 4 и 5 января, водители смогут получить услуги по регистрации транспортных средств и по замене удостоверений.Также поменять водительские удостоверения, у которых в 2024 году истекает 10-летний срок действия, крымчане смогут без экзаменов и в новогодние праздники.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные цифры: сколько людей погибли на дорогах КрымаСколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасностиВ Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
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анатолий борисенко, гибдд, крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма
Когда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДД

В Крыму больше всего аварий с нетрезвыми водителями по пятницам, субботам и понедельникам

08:15 29.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Количество нетрезвых водителей на дорогах нередко зависит от дня недели. Так, больше всего аварий с участием нетрезвых водителей приходится на пятницу, субботу и понедельник. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник управления ГИБДД республики Анатолий Борисенко.
"По статистике, у нас на территории республики аварийные дни – это пятница, суббота и понедельник", - рассказал он.
При этом, по его словам, в воскресенье, как правило, аварийность идет на спад, "потому что в понедельник на работу".
"А что касается аварийности в праздники, то по опыту работы знаю, что 31 декабря до 16-17 часов ожидается движение. После 17 часов будет работать такси. С 1 января до полудня транспорта на дорогах почти не будет, за исключением общественного транспорта, который будет работать по графику", - отметил Борисенко.
В 2023 году с участием нетрезвых водителей зафиксировано 149 транспортных происшествий, в которых 31 человек погиб и 220 – ранены, добавил он.
Ранее сообщалось, что все подразделения МРЭО ГИБДД будут работать 3, 4 и 5 января, водители смогут получить услуги по регистрации транспортных средств и по замене удостоверений.
Также поменять водительские удостоверения, у которых в 2024 году истекает 10-летний срок действия, крымчане смогут без экзаменов и в новогодние праздники.
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