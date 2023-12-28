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Замена водительского удостоверения в Крыму: нужен ли экзамен
Замена водительского удостоверения в Крыму: нужен ли экзамен - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Замена водительского удостоверения в Крыму: нужен ли экзамен
Поменять водительские удостоверения, у которых в 2024 году истекает 10-летний срок действия, крымчане смогут без экзаменов и в новогодние праздники. Об этом в... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T13:20
2023-12-28T13:20
2023-12-28T14:07
анатолий борисенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Поменять водительские удостоверения, у которых в 2024 году истекает 10-летний срок действия, крымчане смогут без экзаменов и в новогодние праздники. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления ГИБДД МВД по республике Анатолий Борисенко.В 2024 году истекает десятилетний срок действия водительских прав у многих крымчан-автомобилистов, напомнил Борисенко. Во избежание очередей водителям следует заранее записаться на замену документов, в том числе, это можно сделать и через сервис "Госуслуги"."На госуслугах можно записаться на прием и заранее выбрать удобную дату... Призываю не откладывать это на последний день", – сказал Борисенко.Для замены удостоверений необходимы следующие документы: паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, справка о состоянии здоровья, оплата госпошлины. Пересдавать экзамены не потребуется, добавил он.Как ранее сообщалось, жители Донецкой и Луганской Народных Республик могли обменять водительские удостоверения на российские без экзаменов.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое наказание грозит не поставившим зимнюю резину водителям в КрымуСколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасностиЗакон о такси создаст понятные правила игры в сфере перевозок Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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анатолий борисенко, гибдд, крым, водительские права, новости, общество, мвд по республике крым
Замена водительского удостоверения в Крыму: нужен ли экзамен
Поменять водительское удостоверение в Крыму можно будет в январе и без экзамена
13:20 28.12.2023 (обновлено: 14:07 28.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Поменять водительские удостоверения, у которых в 2024 году истекает 10-летний срок действия, крымчане смогут без экзаменов и в новогодние праздники. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления ГИБДД МВД по республике Анатолий Борисенко.
"Видя наплыв, который уже идет, на обмен водительских удостоверений, 3, 4 и 5 января все подразделения МРЭО будут работать. И для обмена водительского удостоверения, и для регистрации", - сообщил он.
В 2024 году истекает десятилетний срок действия водительских прав у многих крымчан-автомобилистов, напомнил Борисенко. Во избежание очередей водителям следует заранее записаться на замену документов, в том числе, это можно сделать и через сервис "Госуслуги".
"На госуслугах можно записаться на прием и заранее выбрать удобную дату... Призываю не откладывать это на последний день", – сказал Борисенко.
Для замены удостоверений необходимы следующие документы: паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, справка о состоянии здоровья, оплата госпошлины. Пересдавать экзамены не потребуется, добавил он.
Как ранее сообщалось, жители Донецкой и Луганской Народных Республик могли обменять
водительские удостоверения на российские без экзаменов.
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