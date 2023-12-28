https://crimea.ria.ru/20231228/pomenyat-voditelskoe-udostoverenie-v-krymu-kak-eto-sdelat-bez-ocheredi-1133873959.html

Замена водительского удостоверения в Крыму: нужен ли экзамен

Замена водительского удостоверения в Крыму: нужен ли экзамен - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Замена водительского удостоверения в Крыму: нужен ли экзамен

Поменять водительские удостоверения, у которых в 2024 году истекает 10-летний срок действия, крымчане смогут без экзаменов и в новогодние праздники. Об этом в... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T13:20

2023-12-28T13:20

2023-12-28T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Поменять водительские удостоверения, у которых в 2024 году истекает 10-летний срок действия, крымчане смогут без экзаменов и в новогодние праздники. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления ГИБДД МВД по республике Анатолий Борисенко.В 2024 году истекает десятилетний срок действия водительских прав у многих крымчан-автомобилистов, напомнил Борисенко. Во избежание очередей водителям следует заранее записаться на замену документов, в том числе, это можно сделать и через сервис "Госуслуги"."На госуслугах можно записаться на прием и заранее выбрать удобную дату... Призываю не откладывать это на последний день", – сказал Борисенко.Для замены удостоверений необходимы следующие документы: паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, справка о состоянии здоровья, оплата госпошлины. Пересдавать экзамены не потребуется, добавил он.Как ранее сообщалось, жители Донецкой и Луганской Народных Республик могли обменять водительские удостоверения на российские без экзаменов.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое наказание грозит не поставившим зимнюю резину водителям в КрымуСколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасностиЗакон о такси создаст понятные правила игры в сфере перевозок Крыма

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий борисенко, гибдд, крым, водительские права, новости, общество, мвд по республике крым