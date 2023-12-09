https://crimea.ria.ru/20231209/zakon-o-taksi-sozdast-ponyatnye-pravila-igry-v-sfere-perevozok-kryma-1133404253.html

Закон о такси создаст понятные правила игры в сфере перевозок Крыма

Закон о такси создаст понятные правила игры в сфере перевозок Крыма - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Закон о такси создаст понятные правила игры в сфере перевозок Крыма

Закон о такси создаст понятные правила игры и урегулирует сферу пассажирских перевозок в Крыму. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил президент... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T08:35

2023-12-09T08:35

2023-12-09T08:35

такси

радио "спутник в крыму"

зиновий лудчак

крымский бюджет

гибдд

минтранс крыма

закон и право

мнения

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Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак о региональном законе о такси Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак о региональном законе о такси audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Закон о такси создаст понятные правила игры и урегулирует сферу пассажирских перевозок в Крыму. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.Гость эфира подчеркнул, что принятие закона – очень своевременная мера. Так как ранее пассажирские перевозки такси были одной из сфер, которая была слабо урегулирована.При этом президент ассоциации автомобильных перевозчиков региона выразил надежду, что после 15 декабря – вступления закона в силу – ситуация изменится кардинально. Главное, чтобы хватило сил службе контроля, Минтрансу Крыма и ГИБДД проконтролировать ситуацию.Он также отметил, что закон о такси установит четкие правила игры. Это, в частности, коснется водителей, которые получали разрешения в Севастополе, но работали по всему Крыму.И добавил, что мероприятия по регистрации не отнимут у водителей много времени и средств. При этом налоговые отчисления начнут поступать в республиканский бюджет.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о таксиКогда в Крыму полноценно заработает новый закон о такси – мнениеКрымчане пересели на общественный транспорт

https://crimea.ria.ru/20231103/zakon-o-taksi-v-deystvii-voditeli-vykhodyat-iz-teni-1132547184.html

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такси, зиновий лудчак, крымский бюджет, гибдд, минтранс крыма, закон и право, мнения