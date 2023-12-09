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Закон о такси создаст понятные правила игры в сфере перевозок Крыма - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Закон о такси создаст понятные правила игры в сфере перевозок Крыма
Закон о такси создаст понятные правила игры в сфере перевозок Крыма - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Закон о такси создаст понятные правила игры в сфере перевозок Крыма
Закон о такси создаст понятные правила игры и урегулирует сферу пассажирских перевозок в Крыму. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил президент... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T08:35
2023-12-09T08:35
такси
радио "спутник в крыму"
зиновий лудчак
крымский бюджет
гибдд
минтранс крыма
закон и право
мнения
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Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак о региональном законе о такси
Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак о региональном законе о такси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Закон о такси создаст понятные правила игры и урегулирует сферу пассажирских перевозок в Крыму. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.Гость эфира подчеркнул, что принятие закона – очень своевременная мера. Так как ранее пассажирские перевозки такси были одной из сфер, которая была слабо урегулирована.При этом президент ассоциации автомобильных перевозчиков региона выразил надежду, что после 15 декабря – вступления закона в силу – ситуация изменится кардинально. Главное, чтобы хватило сил службе контроля, Минтрансу Крыма и ГИБДД проконтролировать ситуацию.Он также отметил, что закон о такси установит четкие правила игры. Это, в частности, коснется водителей, которые получали разрешения в Севастополе, но работали по всему Крыму.И добавил, что мероприятия по регистрации не отнимут у водителей много времени и средств. При этом налоговые отчисления начнут поступать в республиканский бюджет.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о таксиКогда в Крыму полноценно заработает новый закон о такси – мнениеКрымчане пересели на общественный транспорт
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такси, зиновий лудчак, крымский бюджет, гибдд, минтранс крыма, закон и право, мнения
Закон о такси создаст понятные правила игры в сфере перевозок Крыма

Закон о такси позволит всем участникам рынка работать по одним правилам – мнение

08:35 09.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗаснеженное такси
Заснеженное такси - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Закон о такси создаст понятные правила игры и урегулирует сферу пассажирских перевозок в Крыму. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.
Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак о региональном законе о такси
08:35
Гость эфира подчеркнул, что принятие закона – очень своевременная мера. Так как ранее пассажирские перевозки такси были одной из сфер, которая была слабо урегулирована.
"В результате страдали официальные перевозчики, которые получали разрешение на работу в минтрансе РК, соблюдали законодательство в чести предсменного медицинского контроля за водителем, предсменного технического контроля за автомобилем. В то время как нелегальные перевозчики не соблюдали данные требования и не несли этих затрат", – сказал Лудчак.
При этом президент ассоциации автомобильных перевозчиков региона выразил надежду, что после 15 декабря – вступления закона в силу – ситуация изменится кардинально. Главное, чтобы хватило сил службе контроля, Минтрансу Крыма и ГИБДД проконтролировать ситуацию.
Он также отметил, что закон о такси установит четкие правила игры. Это, в частности, коснется водителей, которые получали разрешения в Севастополе, но работали по всему Крыму.

"К сожалению для них и к счастью для нас эта практика будет прекращена. Таксистам придется регистрироваться и получать разрешения в Крыму и работать", – пояснил Лудчак.

И добавил, что мероприятия по регистрации не отнимут у водителей много времени и средств. При этом налоговые отчисления начнут поступать в республиканский бюджет.
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Радио "Спутник в Крыму"ТаксиЗиновий ЛудчакКрымский бюджетГИБДДМинтранс КрымаЗакон и правоМнения
 
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