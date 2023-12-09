https://crimea.ria.ru/20231209/zakon-o-taksi-sozdast-ponyatnye-pravila-igry-v-sfere-perevozok-kryma-1133404253.html
Закон о такси создаст понятные правила игры в сфере перевозок Крыма
Закон о такси создаст понятные правила игры в сфере перевозок Крыма - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Закон о такси создаст понятные правила игры в сфере перевозок Крыма
Закон о такси создаст понятные правила игры и урегулирует сферу пассажирских перевозок в Крыму. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил президент... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T08:35
2023-12-09T08:35
2023-12-09T08:35
такси
радио "спутник в крыму"
зиновий лудчак
крымский бюджет
гибдд
минтранс крыма
закон и право
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0e/1122038148_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0eaa11beb5f19238c5cfc07c53d64a60.jpg
Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак о региональном законе о такси
Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак о региональном законе о такси
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Закон о такси создаст понятные правила игры и урегулирует сферу пассажирских перевозок в Крыму. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.Гость эфира подчеркнул, что принятие закона – очень своевременная мера. Так как ранее пассажирские перевозки такси были одной из сфер, которая была слабо урегулирована.При этом президент ассоциации автомобильных перевозчиков региона выразил надежду, что после 15 декабря – вступления закона в силу – ситуация изменится кардинально. Главное, чтобы хватило сил службе контроля, Минтрансу Крыма и ГИБДД проконтролировать ситуацию.Он также отметил, что закон о такси установит четкие правила игры. Это, в частности, коснется водителей, которые получали разрешения в Севастополе, но работали по всему Крыму.И добавил, что мероприятия по регистрации не отнимут у водителей много времени и средств. При этом налоговые отчисления начнут поступать в республиканский бюджет.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о таксиКогда в Крыму полноценно заработает новый закон о такси – мнениеКрымчане пересели на общественный транспорт
https://crimea.ria.ru/20231103/zakon-o-taksi-v-deystvii-voditeli-vykhodyat-iz-teni-1132547184.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0e/1122038148_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ad7a39b96682a697ae926cfe08633e6f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
такси, зиновий лудчак, крымский бюджет, гибдд, минтранс крыма, закон и право, мнения
Закон о такси создаст понятные правила игры в сфере перевозок Крыма
Закон о такси позволит всем участникам рынка работать по одним правилам – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым.
Закон о такси создаст понятные правила игры и урегулирует сферу пассажирских перевозок в Крыму. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
озвучил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.
Гость эфира подчеркнул, что принятие закона – очень своевременная мера. Так как ранее пассажирские перевозки такси были одной из сфер, которая была слабо урегулирована.
"В результате страдали официальные перевозчики, которые получали разрешение на работу в минтрансе РК, соблюдали законодательство в чести предсменного медицинского контроля за водителем, предсменного технического контроля за автомобилем. В то время как нелегальные перевозчики не соблюдали данные требования и не несли этих затрат", – сказал Лудчак.
При этом президент ассоциации автомобильных перевозчиков региона выразил надежду, что после 15 декабря – вступления закона в силу – ситуация изменится кардинально. Главное, чтобы хватило сил службе контроля, Минтрансу Крыма и ГИБДД проконтролировать ситуацию.
Он также отметил, что закон о такси установит четкие правила игры. Это, в частности, коснется водителей, которые получали разрешения в Севастополе, но работали по всему Крыму.
"К сожалению для них и к счастью для нас эта практика будет прекращена. Таксистам придется регистрироваться и получать разрешения в Крыму и работать", – пояснил Лудчак.
И добавил, что мероприятия по регистрации не отнимут у водителей много времени и средств. При этом налоговые отчисления начнут поступать в республиканский бюджет.
Читайте также на РИА Новости Крым: