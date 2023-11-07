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Когда в Крыму полноценно заработает новый закон о такси — мнение - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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Когда в Крыму полноценно заработает новый закон о такси — мнение
Когда в Крыму полноценно заработает новый закон о такси — мнение - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Когда в Крыму полноценно заработает новый закон о такси — мнение
Новый закон о такси полноценно заработает в регионах, и в том числе в Крыму, в течение года - именно столько времени потребуется властям на местах, чтоб взять... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T06:33
2023-11-07T06:33
радио "спутник в крыму"
такси
общественный совет по развитию такси
закон и право
россия
крым
мнения
ирина зарипова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Новый закон о такси полноценно заработает в регионах, и в том числе в Крыму, в течение года - именно столько времени потребуется властям на местах, чтоб взять под контроль таксомоторную отрасль. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.По ее словам, в целом отрасль приняла закон с воодушевлением. Эксперты считают закон "компромиссным", позволяющим в равной степени обеспечивать права таксистов и пассажиров. Самая важная норма, по мнению Зариповой, - появление ответственности агрегаторов за передачу заказа нелегальному перевозчику. Второй важный момент - возможность работать самозанятым таксистам, которые теперь могут напрямую заключить договор с сервисом по вызову такси и работать легально.При этом некоторые положения нового закона все же требуют разъяснений и доработок: например, норма об отзыве разрешений при непогашенных штрафах - здесь требуются разъяснения Минтранса в отношении суммы непогашенных штрафов и срока задолженности, а также необходимости наличия полисов ОСАГО для такси: во-первых, это очень дорого, во-вторых страховые компании не вегда готовы оформлять такие полисы таксистам, видя в этом большие риски. Этот вопрос также нужно регулировать, убеждена экперт.Ранее Госсовет Крыма принял в первом чтении проект регионального закона об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Крымский закон принимается вслед за федеральными изменениями. Новый федеральный закон предусматривает запрет на работу в такси водителям с непогашенной судимостью за тяжкие преступления и злостным неплательщикам штрафов. Кроме того, таксистов обяжут оформлять ОСАГО по тарифам для перевозчиков и ограничат рабочие часы. Самозанятые не смогут работать более 40 часов в неделю и более десяти часов в сутки. Дополнительных два часа в день дают на завершение текущего заказа. Службы заказа такси должны будут соблюдать временные интервалы при передаче заказов таксистам. Для учета времени придется вести журнал или оснастить машину тахографом. Водители будут обязаны выбрать одну из трех форм сотрудничества — трудовой договор, ИП или самозанятость. После можно будет оформить разрешение на работу. Читайте также на РИА Новости Крым:Закон о такси в действии: водители выходят из тени"Обчистил" поломанное авто пассажиров: в Крыму таксисту грозит срокКрымчане пересели на общественный транспорт
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такси, общественный совет по развитию такси, закон и право, россия, крым, мнения, ирина зарипова
Когда в Крыму полноценно заработает новый закон о такси — мнение

Эксперт Зарипова: новый закон о такси полноценно заработает в регионах через год

06:33 07.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоШашки на автомобилях такси нового терминала аэропорта "Симферополь"
Шашки на автомобилях такси нового терминала аэропорта Симферополь - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Новый закон о такси полноценно заработает в регионах, и в том числе в Крыму, в течение года - именно столько времени потребуется властям на местах, чтоб взять под контроль таксомоторную отрасль. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
"Если взять Москву - там проблем нет. Столица легко зашла в новую систему, поскольку и до этого имела собственные системы контроля. В регионах ситуация иная: ничего не контролировалось много лет, однако, полагаю, в течение года даже регионы-аутсайдеры контроль таксомоторной отрасли догонят, так как здесь дополнительные бюджеты не нужны. Есть система ФГИС такси, созданная на деньги налогоплательщиков, и она предлагает регионам работать в ней бесплатно. Поэтому здесь больше дело в заинтересованности наведения порядка", - констатирует эксперт.
По ее словам, в целом отрасль приняла закон с воодушевлением. Эксперты считают закон "компромиссным", позволяющим в равной степени обеспечивать права таксистов и пассажиров. Самая важная норма, по мнению Зариповой, - появление ответственности агрегаторов за передачу заказа нелегальному перевозчику. Второй важный момент - возможность работать самозанятым таксистам, которые теперь могут напрямую заключить договор с сервисом по вызову такси и работать легально.
"По оценкам аналитиков около двух млн водителей такси должны будут выйти из тени благодаря новому закону", - привела цифры глава Общественного совета.
При этом некоторые положения нового закона все же требуют разъяснений и доработок: например, норма об отзыве разрешений при непогашенных штрафах - здесь требуются разъяснения Минтранса в отношении суммы непогашенных штрафов и срока задолженности, а также необходимости наличия полисов ОСАГО для такси: во-первых, это очень дорого, во-вторых страховые компании не вегда готовы оформлять такие полисы таксистам, видя в этом большие риски. Этот вопрос также нужно регулировать, убеждена экперт.
Ранее Госсовет Крыма принял в первом чтении проект регионального закона об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Крымский закон принимается вслед за федеральными изменениями.
Новый федеральный закон предусматривает запрет на работу в такси водителям с непогашенной судимостью за тяжкие преступления и злостным неплательщикам штрафов. Кроме того, таксистов обяжут оформлять ОСАГО по тарифам для перевозчиков и ограничат рабочие часы. Самозанятые не смогут работать более 40 часов в неделю и более десяти часов в сутки. Дополнительных два часа в день дают на завершение текущего заказа. Службы заказа такси должны будут соблюдать временные интервалы при передаче заказов таксистам. Для учета времени придется вести журнал или оснастить машину тахографом. Водители будут обязаны выбрать одну из трех форм сотрудничества — трудовой договор, ИП или самозанятость. После можно будет оформить разрешение на работу.
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Радио "Спутник в Крыму"ТаксиОбщественный совет по развитию таксиЗакон и правоРоссияКрымМненияИрина Зарипова
 
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