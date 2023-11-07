https://crimea.ria.ru/20231107/kogda-v-krymu-polnotsenno-zarabotaet-novyy-zakon-o-taksi--mnenie-1132604756.html

Когда в Крыму полноценно заработает новый закон о такси — мнение

Когда в Крыму полноценно заработает новый закон о такси — мнение - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Когда в Крыму полноценно заработает новый закон о такси — мнение

Новый закон о такси полноценно заработает в регионах, и в том числе в Крыму, в течение года - именно столько времени потребуется властям на местах, чтоб взять... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T06:33

2023-11-07T06:33

2023-11-07T06:33

радио "спутник в крыму"

такси

общественный совет по развитию такси

закон и право

россия

крым

мнения

ирина зарипова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Новый закон о такси полноценно заработает в регионах, и в том числе в Крыму, в течение года - именно столько времени потребуется властям на местах, чтоб взять под контроль таксомоторную отрасль. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.По ее словам, в целом отрасль приняла закон с воодушевлением. Эксперты считают закон "компромиссным", позволяющим в равной степени обеспечивать права таксистов и пассажиров. Самая важная норма, по мнению Зариповой, - появление ответственности агрегаторов за передачу заказа нелегальному перевозчику. Второй важный момент - возможность работать самозанятым таксистам, которые теперь могут напрямую заключить договор с сервисом по вызову такси и работать легально.При этом некоторые положения нового закона все же требуют разъяснений и доработок: например, норма об отзыве разрешений при непогашенных штрафах - здесь требуются разъяснения Минтранса в отношении суммы непогашенных штрафов и срока задолженности, а также необходимости наличия полисов ОСАГО для такси: во-первых, это очень дорого, во-вторых страховые компании не вегда готовы оформлять такие полисы таксистам, видя в этом большие риски. Этот вопрос также нужно регулировать, убеждена экперт.Ранее Госсовет Крыма принял в первом чтении проект регионального закона об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Крымский закон принимается вслед за федеральными изменениями. Новый федеральный закон предусматривает запрет на работу в такси водителям с непогашенной судимостью за тяжкие преступления и злостным неплательщикам штрафов. Кроме того, таксистов обяжут оформлять ОСАГО по тарифам для перевозчиков и ограничат рабочие часы. Самозанятые не смогут работать более 40 часов в неделю и более десяти часов в сутки. Дополнительных два часа в день дают на завершение текущего заказа. Службы заказа такси должны будут соблюдать временные интервалы при передаче заказов таксистам. Для учета времени придется вести журнал или оснастить машину тахографом. Водители будут обязаны выбрать одну из трех форм сотрудничества — трудовой договор, ИП или самозанятость. После можно будет оформить разрешение на работу. Читайте также на РИА Новости Крым:Закон о такси в действии: водители выходят из тени"Обчистил" поломанное авто пассажиров: в Крыму таксисту грозит срокКрымчане пересели на общественный транспорт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

такси, общественный совет по развитию такси, закон и право, россия, крым, мнения, ирина зарипова