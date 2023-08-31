https://crimea.ria.ru/20230831/novye-uchebniki-i-bezopasnye-taksi-chto-zhdet-rossiyan-v-sentyabre-1131063604.html

Новые учебники и безопасные такси: что ждет россиян в сентябре

Новые учебники и безопасные такси: что ждет россиян в сентябре - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Новые учебники и безопасные такси: что ждет россиян в сентябре

В сентябре некоторым россиянам повысят пенсии, неопрятных пассажиров не пустят в поезда, старшеклассников - учить по новым учебникам, студенты смогут... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T19:51

2023-08-31T19:51

2023-08-31T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В сентябре некоторым россиянам повысят пенсии, неопрятных пассажиров не пустят в поезда, старшеклассников - учить по новым учебникам, студенты смогут рассчитывать на новые стипендии, а поездки на такси станут безопаснее.Подробнее об этих и других новшествах первого осеннего месяца — в подборке РИА Новости Крым.Социальные вопросыВ сентябре фиксированные выплаты традиционно удвоят пенсионерам, достигшим в августе 80-летия - с 7567,3 до 15 134,6 рублей. Перерасчет произойдет беззаявительно. Это же касается пенсий по инвалидности (I группа). Также надбавка положена недавно уволившимся пенсионерам и тем из них, у кого на иждивении оказались близкие родственники. Индексация социальных и страховых пенсий пока не планируется.Родители детей с инвалидностью теперь смогут брать подряд до 24 накопленных выходных дней. Минтруд разработал обновленную форму заявлений на такие выходные. До сих пор родители ребенка-инвалида имели право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Неиспользованные дни в следующем месяце сгорали.Еще с 1 сентября очередники получат больше шансов быстрее получить жилье. Раньше квартиры давали исключительно в населенном пункте по прописке, теперь - в любом в границах муниципалитета. Для переезда в соседнее село или поселок нужно письменное согласие гражданина.Хозяйственный блокПлохая новость для владельцев частных домов, мечтающих о больших сараях. Площадь вспомогательных построек теперь не должна превышать двадцати метров, а высота - трех этажей. То же касается теплиц. Предприятиям тоже придется "ужаться" - на промышленных объектах вспомогательная постройка не может быть больше 1,5 тыс. "квадратов".Школьные переменыС 1 сентября 2023 года всем старшеклассникам страны вручат новенькие единые государственные учебники, где курсы всемирной и российской истории синхронизированы. В 11-м классе будут изучать воссоединение Крыма с Россией, вхождение в состав РФ новых регионов, причины и ход СВО. Все школы в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках также обеспечат учебниками, предоставят онлайн-доступ к художественной литературе и методическим материалам.Также в российских школах появятся новые предметы: начальная военная подготовка, внеурочный курс оказания первой медицинской помощи для старшеклассников, в седьмом и десятом классе – "Вероятность и статистика", с шестого - профориентация. Также добавят трудовое воспитание, в рамках которого детей могут привлекать к уборке класса, озеленению школьного двора, подготовке актового зала к мероприятиям.Кроме того, в школы вернут серебряные медали, которые упразднили в 2014 году. Чтобы получить такую, по всем предметам должно быть не больше двух четверок, уровень знаний по остальным должен быть оценен на "Отлично". "Серебро" добавит абитуриенту три балла к результатам ЕГЭ. Еще с 1 сентября всех школьников младших классов будут бесплатно обеспечивать питанием. Горячими завтраками и обедами будут кормить независимо от дохода семьи или смены, в которую занимается ребенок.И удобный бонус для родителей: школьные оценки детей теперь можно смотреть на "Госуслугах".Студенческие новостиС 1 сентября студенты российских вузов могут переводиться с платного обучения на бесплатное. Это касается участников СВО и их детей. Еще в РФ появляются новые стипендии: в области электронной промышленности (имени физика Камиля Валиева) - по 55 тыс. рублей для студентов, по 75 тысяч рублей - для аспирантов; в области инженерного дела (имени конструктора Сергея Королева) - по 10 и 15 тыс. рублей соответственно. В области искусствоведения (имени ученого Ирины Антоновой) - по 15 тыс. рублей и столько же в области музыкального искусства. Число стипендиатов ограничено.Еще с 1 сентября студенты-целевики отчитаются за оценки. В договоре о целевом обучении теперь могут устанавливаться требования к успеваемости.Водителям и пассажирамВодителям с непогашенной судимостью за тяжкие преступления, а также злостным неплательщиков штрафов нельзя будет водить такси. Кроме того, таксистов обяжут оформлять ОСАГО по тарифам для перевозчиков и ограничат рабочие часы, чтобы водители не слишком уставали за рулем. Самозанятые не смогут работать более 40 часов в неделю и более десяти часов в сутки. Дополнительных два часа в день дают на завершение текущего заказа. Службы заказа такси должны будут соблюдать временные интервалы при передаче заказов таксистам. Для учета времени придется вести журнал или оснастить машину тахографом.В регионах создадут три реестра - перевозчиков, такси и служб заказа такси. Так можно будет контролировать заказы до завершения поездки. Водители будут обязаны выбрать одну из трех форм сотрудничества — трудовой договор, ИП или самозанятость. После можно будет оформить разрешение на работу.Помимо этого, меняются правила для пассажиров поездов дальнего следования. В случае отказа от досмотра пассажира не допустят на посадку. Еще на вокзалы и в поезда не пустят пассажиров "в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах". "Зайца" младше 16 лет нельзя высаживать без передачи полицейским. В вагонах запрещены музыкальные инструменты, а даже самых маленьких собак придется возить в намордниках и выкупать целое купе. Также отрегулирована ситуация покупки билета при истечении срока действия паспорта или свидетельства о рождении: с 1 сентября использовать эти документы можно в течение 90 дней с момента окончания их действия.И другие измененияНалогоплательщикам: налоговые уведомления за движимое и недвижимое имущество и транспорт теперь будет приходить и на Госуслуги. Все это можно оплатить там же без комиссии. Уведомления постепенно начнут приходить с 10 сентября и поступят всем собственникам не позднее, чем за 30 дней до даты оплаты налога. Срок уплаты налогов за 2022 год - 1 декабря 2023 года.Иностранцам: до конца сентября иностранцы смогут оформить платежную "Карту туриста". Благодаря ей заграничные гости получат возможность оформить электронный кошелек с виртуальной картой "МИР", оплатить услуги, в том числе проживание в гостинице. Сделать это можно будет удаленно, находясь в своей стране.Фармацевтам: аптекам с соответствующими лицензиями разрешат готовить лекарства из субстанций, зарегистрированных в РФ. Изготавливать препараты, уже зарегистрированные в России, нельзя.Ветеринарам: кошек и собак теперь можно официально лечить лекарствами для людей. Раньше можно было использовать только препараты из списка ветеринарных лекарств.Тренерам: с 2021 года спортивные учреждения считаются образовательными. Для подтверждения этого статуса спортивным школам требуются лицензии. Срок их оформления истекает 1 сентября.Блогерам: растет ответственность владельцев социальных сетей за нарушение обязанностей, установленных Роскомнадзором. В частности, за непринятие мер по ограничению доступа к противоправной информации максимальный штраф составит до 8 млн рублей. Также с 1 сентября при рекламе товаров онлайн самозанятым придется указать свои данные: ФИО продавца и его ИНН помогут защитить права потребителей.Всем россиянам: обратиться в органы власти теперь можно через "Госуслуги". Там же можно получить ответ.

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https://crimea.ria.ru/20230831/v-simferopole-s-oseni-stanet-bolshe-obschestvennogo-transporta-1131042061.html

https://crimea.ria.ru/20230824/pri-pokupke-kakikh-lekarstv-posle-1-sentyabrya-potrebuyut-retsept-razyasnenie-1130919444.html

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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