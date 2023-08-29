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В Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов

В Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов - РИА Новости Крым, 29.08.2023

В Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов

С 1 сентября во всех российских поездах дальнего следования начнут действовать новые правила перевозки пассажиров, в частности это распространяется на поезда,... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T19:49

2023-08-29T19:49

2023-08-29T19:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. С 1 сентября во всех российских поездах дальнего следования начнут действовать новые правила перевозки пассажиров, в частности это распространяется на поезда, следующие в Крым, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Соответствующий приказ Минтранса России, подписанный в октябре 2022 года, вступает в силу 1 сентября текущего года и будет действовать до 2029 года. Согласно документу, граждане обязаны будут соблюдать требования транспортной безопасности. В случае отказа от досмотра пассажира не допустят на посадку. Еще на вокзалы и в поезда не пустят пассажиров "в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров".Зато по новым правилам нельзя высаживать "зайца" младше 16 лет без передачи полицейским. Также документ регулирует ситуацию покупки билета при истечении срока действия паспорта или свидетельства о рождении: с 1 сентября использовать эти документы можно в течение 90 дней с момента окончания их действия.Кроме того, в поездах и электричках запрещены любые музыкальные инструменты и средства звукоусиления за исключением наушников и слуховых аппаратов. Мелких собак можно перевозить без клеток, но в намордниках и с поводками, владельцу при этом нужно выкупить отдельное купе. Раньше эти правила касались только крупных пород.Еще одно новое правило регламентирует взаимоотношения соседей по плацкарту и купе: теперь пассажиры сверху трижды в сутки могут потеснить соседей снизу: с 7.00 до 10 часов утра – для завтрака, с полудня до 15.00 – для обеда, с 19 до 21.00 – для ужина.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда дальнего следования в Крым будут идти быстрееБилеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 сутокПоездам из Москвы в Крым дадут номера СССР

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2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, общество, минтранс россии, новости крыма