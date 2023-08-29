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В Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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В Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов
В Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов - РИА Новости Крым, 29.08.2023
В Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов
С 1 сентября во всех российских поездах дальнего следования начнут действовать новые правила перевозки пассажиров, в частности это распространяется на поезда,... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T19:49
2023-08-29T19:49
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гранд сервис экспресс
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поезд "таврия"
железные дороги крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. С 1 сентября во всех российских поездах дальнего следования начнут действовать новые правила перевозки пассажиров, в частности это распространяется на поезда, следующие в Крым, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Соответствующий приказ Минтранса России, подписанный в октябре 2022 года, вступает в силу 1 сентября текущего года и будет действовать до 2029 года. Согласно документу, граждане обязаны будут соблюдать требования транспортной безопасности. В случае отказа от досмотра пассажира не допустят на посадку. Еще на вокзалы и в поезда не пустят пассажиров "в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров".Зато по новым правилам нельзя высаживать "зайца" младше 16 лет без передачи полицейским. Также документ регулирует ситуацию покупки билета при истечении срока действия паспорта или свидетельства о рождении: с 1 сентября использовать эти документы можно в течение 90 дней с момента окончания их действия.Кроме того, в поездах и электричках запрещены любые музыкальные инструменты и средства звукоусиления за исключением наушников и слуховых аппаратов. Мелких собак можно перевозить без клеток, но в намордниках и с поводками, владельцу при этом нужно выкупить отдельное купе. Раньше эти правила касались только крупных пород.Еще одно новое правило регламентирует взаимоотношения соседей по плацкарту и купе: теперь пассажиры сверху трижды в сутки могут потеснить соседей снизу: с 7.00 до 10 часов утра – для завтрака, с полудня до 15.00 – для обеда, с 19 до 21.00 – для ужина.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда дальнего следования в Крым будут идти быстрееБилеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 сутокПоездам из Москвы в Крым дадут номера СССР
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крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, общество, минтранс россии, новости крыма
В Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов

Гранд Сервис Экспресс: пассажиры поездов будут ездить в Крым по новым правилам

19:49 29.08.2023
 
© Пресс-служба КЖДПассажиры поезда на вокзале в Керчи
Пассажиры поезда на вокзале в Керчи
© Пресс-служба КЖД
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. С 1 сентября во всех российских поездах дальнего следования начнут действовать новые правила перевозки пассажиров, в частности это распространяется на поезда, следующие в Крым, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Новые правила перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом вступают в силу в соответствии с приказом Минтранса и распространяются на все поезда дальнего следования, включая те, что курсируют в Крым и обратно", - сообщили в компании.
Соответствующий приказ Минтранса России, подписанный в октябре 2022 года, вступает в силу 1 сентября текущего года и будет действовать до 2029 года. Согласно документу, граждане обязаны будут соблюдать требования транспортной безопасности. В случае отказа от досмотра пассажира не допустят на посадку. Еще на вокзалы и в поезда не пустят пассажиров "в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров".
Зато по новым правилам нельзя высаживать "зайца" младше 16 лет без передачи полицейским. Также документ регулирует ситуацию покупки билета при истечении срока действия паспорта или свидетельства о рождении: с 1 сентября использовать эти документы можно в течение 90 дней с момента окончания их действия.
Кроме того, в поездах и электричках запрещены любые музыкальные инструменты и средства звукоусиления за исключением наушников и слуховых аппаратов. Мелких собак можно перевозить без клеток, но в намордниках и с поводками, владельцу при этом нужно выкупить отдельное купе. Раньше эти правила касались только крупных пород.
Еще одно новое правило регламентирует взаимоотношения соседей по плацкарту и купе: теперь пассажиры сверху трижды в сутки могут потеснить соседей снизу: с 7.00 до 10 часов утра – для завтрака, с полудня до 15.00 – для обеда, с 19 до 21.00 – для ужина.
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