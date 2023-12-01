https://crimea.ria.ru/20231201/kakoe-nakazanie-grozit-ne-postavivshim-zimnyuyu-rezinu-voditelyam-v-krymu-1133251607.html
Какое наказание грозит не поставившим зимнюю резину водителям в Крыму
Какое наказание грозит не поставившим зимнюю резину водителям в Крыму - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Какое наказание грозит не поставившим зимнюю резину водителям в Крыму
Сотрудники Госавтоинспекции не будут штрафовать автовладельцев за отсутствие зимней резины после 1 декабря. При этом водители обязаны подготовить свое... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T19:03
2023-12-01T19:03
2023-12-01T19:05
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
михаил черников
новости
гибдд
штрафы
зима
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции не будут штрафовать автовладельцев за отсутствие зимней резины после 1 декабря. При этом водители обязаны подготовить свое транспортное средство с учетом актуальных погодных условий. Об этом в видеообращении заявил генерал-лейтенант полиции, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.По его словам, каждый водитель должен сам подготовить автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в условиях зимнего периода.Во многих регионах страны снег и гололед на дорогах отсутствуют на протяжении всей зимы. Поэтому и контролировать смену покрышек здесь необходимости нет, добавил он.Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России также отметил, что если шипы на покрышках не соответствуют сезону, сотрудники ГИБДД составят на водителя протокол. Однако задерживать либо эвакуировать транспортное средство не станут.Как выбрать зимнюю резину с учетом климата и типа дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованияхЗа руль в непогоду: о чем должен помнить водительКакие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – эксперт
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), михаил черников, новости, гибдд, штрафы, зима, автомобиль
Какое наказание грозит не поставившим зимнюю резину водителям в Крыму
В Крыму водителей не будут штрафовать за летние покрышки зимой
19:03 01.12.2023 (обновлено: 19:05 01.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции не будут штрафовать автовладельцев за отсутствие зимней резины после 1 декабря. При этом водители обязаны подготовить свое транспортное средство с учетом актуальных погодных условий. Об этом в видеообращении заявил генерал-лейтенант полиции, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.
"В первую очередь хотелось бы обратиться к автомобилистам: свое транспортное средство нужно готовить именно к тем условиям, в которых данный автомобиль эксплуатируется", – сказал Черников.
По его словам, каждый водитель должен сам подготовить автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в условиях зимнего периода.
"При этом сотрудники Госавтоинспекции не будут штрафовать автовладельцев за отсутствие зимней резины", – подчеркнул Черников.
Во многих регионах страны снег и гололед на дорогах отсутствуют на протяжении всей зимы. Поэтому и контролировать смену покрышек здесь необходимости нет, добавил он.
Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России также отметил, что если шипы на покрышках не соответствуют сезону, сотрудники ГИБДД составят на водителя протокол. Однако задерживать либо эвакуировать транспортное средство не станут.
Как выбрать зимнюю резину
с учетом климата и типа дорог.
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