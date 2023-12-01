https://crimea.ria.ru/20231201/kakoe-nakazanie-grozit-ne-postavivshim-zimnyuyu-rezinu-voditelyam-v-krymu-1133251607.html

Какое наказание грозит не поставившим зимнюю резину водителям в Крыму

Какое наказание грозит не поставившим зимнюю резину водителям в Крыму - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Какое наказание грозит не поставившим зимнюю резину водителям в Крыму

Сотрудники Госавтоинспекции не будут штрафовать автовладельцев за отсутствие зимней резины после 1 декабря. При этом водители обязаны подготовить свое... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T19:03

2023-12-01T19:03

2023-12-01T19:05

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

михаил черников

новости

гибдд

штрафы

зима

автомобиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции не будут штрафовать автовладельцев за отсутствие зимней резины после 1 декабря. При этом водители обязаны подготовить свое транспортное средство с учетом актуальных погодных условий. Об этом в видеообращении заявил генерал-лейтенант полиции, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.По его словам, каждый водитель должен сам подготовить автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в условиях зимнего периода.Во многих регионах страны снег и гололед на дорогах отсутствуют на протяжении всей зимы. Поэтому и контролировать смену покрышек здесь необходимости нет, добавил он.Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России также отметил, что если шипы на покрышках не соответствуют сезону, сотрудники ГИБДД составят на водителя протокол. Однако задерживать либо эвакуировать транспортное средство не станут.Как выбрать зимнюю резину с учетом климата и типа дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованияхЗа руль в непогоду: о чем должен помнить водительКакие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – эксперт

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), михаил черников, новости, гибдд, штрафы, зима, автомобиль