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Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованиях
Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованиях - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованиях
Цены на зимние шины осенью повысятся до 15% в связи с удорожанием топлива и, как следствие, логистики, материалов и готовых товаров, однако спешить покупать... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T08:24
2023-09-04T08:24
2023-09-04T08:24
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
юрий артамонов
автомобиль
транспорт
пдд (правила дорожного движения)
общество
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Юрий Артамонов - о требованиях к зимним шинам, новых ценах и штрафах
Юрий Артамонов - о требованиях к зимним шинам, новых ценах и штрафах
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Цены на зимние шины осенью повысятся до 15% в связи с удорожанием топлива и, как следствие, логистики, материалов и готовых товаров, однако спешить покупать новые нужно не всем и не всегда. Советы о том, как подготовиться автомобилистам к зиме, в эфире радио "Спутник в Крыму" дал инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Он напомнил, что подорожание топлива повлекло рост цен на перевозки, материалы, из которых изготавливаются шины, и сам товар."Поэтому, да, мы будем вынуждены покупать зимние шины дороже ориентировочно на 15%", – сказал Артамонов.При этом гнаться за "обновками" нужно не всегда и не всем. Так, по его мнению, шипованные шины "актуальны для более зимних регионов России, где это оправдано". Для Крыма, например, шипы необязательны, достаточно просто зимних шин, так называемых "липучек"."У нас не так много льда и дней, когда все замерзшее, чтобы ставить шипы", – заметил Артамонов.Но и обойтись летней резиной зимой, так же, как и зимней летом, теперь будет чревато более ощутимыми штрафами, напомнил он.Артамонов подчеркнул, что снег не должен быть поводом для того, чтобы "переобуться" в шины со снежинками, так как зимняя резина называется так не из-за снега, а из-за своих качеств. При низких температурах, менее 7 градусов, она продолжает быть цепкой, мягкой и способна "держать дорогу". Тогда как летняя "становится дубовой: внешне вроде бы хорошая, но начинает работать как деревяшка по асфальту".Он также подчеркнул, что к зимней резине "нельзя подходить с мерками по износу как к летней". "Если для летней 1,6 мм может быть высота ламели, то для зимней минимум 4 мм должна оставаться высота протектора, чтобы она выполняла свои функции, освобождалась от снега и "гребла", держала дорогу", – пояснил Артамонов.Когда эти требования выдержаны, шины использовались несколько зим и при этом хранились правильно – в прохладном месте и вдали от солнечных лучей, – то с их заменой можно не спешить.Что касается выбора производителя товара, то здесь каждый решает сам, поскольку у всех разные финансы, машины и, следовательно, требования к резине, отметил он.При этом всех без исключения автомобилистов Артамонов призывает не пренебрегать проверкой машины перед осенне-зимним периодом."Обязательно нужно вспомнить, что надо сделать с машиной, на самотек советую никому ничего не пускать. Обязательно посмотреть подкапотное пространство, проверить тосол, зарядку аккумулятора, обратить внимание на ремни, на патрубки. Зимняя дорога ошибок не прощает", – заключил эксперт.Эксперт напомнил, что, согласно новому регламенту, полиция может останавливать машину в любое время и "по любой причине".Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышение За громкую музыку в авто предложили наказывать общественными работами Мошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто
https://crimea.ria.ru/20230831/novye-uchebniki-i-bezopasnye-taksi-chto-zhdet-rossiyan-v-sentyabre-1131063604.html
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РИА Новости Крым
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совет эксперта, юрий артамонов, автомобиль, транспорт, пдд (правила дорожного движения), общество
Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованиях
Эксперт рассказал о требованиях к зимним шинам, новых ценах и штрафах
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым.
Цены на зимние шины осенью повысятся до 15% в связи с удорожанием топлива и, как следствие, логистики, материалов и готовых товаров, однако спешить покупать новые нужно не всем и не всегда. Советы о том, как подготовиться автомобилистам к зиме, в эфире радио "Спутник в Крыму"
дал инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
Он напомнил, что подорожание топлива повлекло рост цен на перевозки, материалы, из которых изготавливаются шины, и сам товар.
"Поэтому, да, мы будем вынуждены покупать зимние шины дороже ориентировочно на 15%", – сказал Артамонов.
При этом гнаться за "обновками" нужно не всегда и не всем. Так, по его мнению, шипованные шины "актуальны для более зимних регионов России, где это оправдано". Для Крыма, например, шипы необязательны, достаточно просто зимних шин, так называемых "липучек".
"У нас не так много льда и дней, когда все замерзшее, чтобы ставить шипы", – заметил Артамонов.
Но и обойтись летней резиной зимой, так же, как и зимней летом, теперь будет чревато более ощутимыми штрафами, напомнил он.
"За первый раз, да, не очень много. Но, если в течение года подобное нарушение повторяется, сумма штрафа будет больше. Я считаю, что это абсолютно правильное решение. И летом шипы, и летняя резина зимой могут привести к тому, что машина станет неуправляемой и вызвать аварию, в которой другой человек может быть и не виноват", – отметил он.
Артамонов подчеркнул, что снег не должен быть поводом для того, чтобы "переобуться" в шины со снежинками, так как зимняя резина называется так не из-за снега, а из-за своих качеств. При низких температурах, менее 7 градусов, она продолжает быть цепкой, мягкой и способна "держать дорогу". Тогда как летняя "становится дубовой: внешне вроде бы хорошая, но начинает работать как деревяшка по асфальту".
Он также подчеркнул, что к зимней резине "нельзя подходить с мерками по износу как к летней". "Если для летней 1,6 мм может быть высота ламели, то для зимней минимум 4 мм должна оставаться высота протектора, чтобы она выполняла свои функции, освобождалась от снега и "гребла", держала дорогу", – пояснил Артамонов.
Когда эти требования выдержаны, шины использовались несколько зим и при этом хранились правильно – в прохладном месте и вдали от солнечных лучей, – то с их заменой можно не спешить.
"Если же вашей резине больше 5-6 лет, и она даже не изношена сильно, то имеет смысл задуматься о покупке новой. Потому что со временем зимняя резина может терять свои эластичные свойства, свойства сцепления с дорогой в холодную пору года, и просто перестать работать как зимняя", – пояснил эксперт.
Что касается выбора производителя товара, то здесь каждый решает сам, поскольку у всех разные финансы, машины и, следовательно, требования к резине, отметил он.
При этом всех без исключения автомобилистов Артамонов призывает не пренебрегать проверкой машины перед осенне-зимним периодом.
"Обязательно нужно вспомнить, что надо сделать с машиной, на самотек советую никому ничего не пускать. Обязательно посмотреть подкапотное пространство, проверить тосол, зарядку аккумулятора, обратить внимание на ремни, на патрубки. Зимняя дорога ошибок не прощает", – заключил эксперт.
Эксперт напомнил, что, согласно новому регламенту, полиция может останавливать машину в любое время и "по любой причине".
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