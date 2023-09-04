https://crimea.ria.ru/20230904/pereobuvaemsya-k-zime-chto-nado-znat-o-shinakh-i-novykh-trebovaniyakh-1131052862.html

Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованиях

Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованиях - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованиях

Цены на зимние шины осенью повысятся до 15% в связи с удорожанием топлива и, как следствие, логистики, материалов и готовых товаров, однако спешить покупать... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T08:24

2023-09-04T08:24

2023-09-04T08:24

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

юрий артамонов

автомобиль

транспорт

пдд (правила дорожного движения)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

Юрий Артамонов - о требованиях к зимним шинам, новых ценах и штрафах Юрий Артамонов - о требованиях к зимним шинам, новых ценах и штрафах audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Цены на зимние шины осенью повысятся до 15% в связи с удорожанием топлива и, как следствие, логистики, материалов и готовых товаров, однако спешить покупать новые нужно не всем и не всегда. Советы о том, как подготовиться автомобилистам к зиме, в эфире радио "Спутник в Крыму" дал инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Он напомнил, что подорожание топлива повлекло рост цен на перевозки, материалы, из которых изготавливаются шины, и сам товар."Поэтому, да, мы будем вынуждены покупать зимние шины дороже ориентировочно на 15%", – сказал Артамонов.При этом гнаться за "обновками" нужно не всегда и не всем. Так, по его мнению, шипованные шины "актуальны для более зимних регионов России, где это оправдано". Для Крыма, например, шипы необязательны, достаточно просто зимних шин, так называемых "липучек"."У нас не так много льда и дней, когда все замерзшее, чтобы ставить шипы", – заметил Артамонов.Но и обойтись летней резиной зимой, так же, как и зимней летом, теперь будет чревато более ощутимыми штрафами, напомнил он.Артамонов подчеркнул, что снег не должен быть поводом для того, чтобы "переобуться" в шины со снежинками, так как зимняя резина называется так не из-за снега, а из-за своих качеств. При низких температурах, менее 7 градусов, она продолжает быть цепкой, мягкой и способна "держать дорогу". Тогда как летняя "становится дубовой: внешне вроде бы хорошая, но начинает работать как деревяшка по асфальту".Он также подчеркнул, что к зимней резине "нельзя подходить с мерками по износу как к летней". "Если для летней 1,6 мм может быть высота ламели, то для зимней минимум 4 мм должна оставаться высота протектора, чтобы она выполняла свои функции, освобождалась от снега и "гребла", держала дорогу", – пояснил Артамонов.Когда эти требования выдержаны, шины использовались несколько зим и при этом хранились правильно – в прохладном месте и вдали от солнечных лучей, – то с их заменой можно не спешить.Что касается выбора производителя товара, то здесь каждый решает сам, поскольку у всех разные финансы, машины и, следовательно, требования к резине, отметил он.При этом всех без исключения автомобилистов Артамонов призывает не пренебрегать проверкой машины перед осенне-зимним периодом."Обязательно нужно вспомнить, что надо сделать с машиной, на самотек советую никому ничего не пускать. Обязательно посмотреть подкапотное пространство, проверить тосол, зарядку аккумулятора, обратить внимание на ремни, на патрубки. Зимняя дорога ошибок не прощает", – заключил эксперт.Эксперт напомнил, что, согласно новому регламенту, полиция может останавливать машину в любое время и "по любой причине".Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышение За громкую музыку в авто предложили наказывать общественными работами Мошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто

https://crimea.ria.ru/20230831/novye-uchebniki-i-bezopasnye-taksi-chto-zhdet-rossiyan-v-sentyabre-1131063604.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, юрий артамонов, автомобиль, транспорт, пдд (правила дорожного движения), общество