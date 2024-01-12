https://crimea.ria.ru/20240112/lobovoe-stolknovenie-na-vstrechke-dtp-v-simferopolskom-rayone-1134152166.html

Лобовое столкновение на "встречке": ДТП в Симферопольском районе

Лобовое столкновение на "встречке": ДТП в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Лобовое столкновение на "встречке": ДТП в Симферопольском районе

Столкновение двух машин произошло в Симферопольском районе Крыма. Пострадал один из водителей. Об обстоятельствах ДТП РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T15:51

2024-01-12T15:51

2024-01-12T16:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Столкновение двух машин произошло в Симферопольском районе Крыма. Пострадал один из водителей. Об обстоятельствах ДТП РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе МВД по РК.В результате, произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Опель Зафира. Им управлял водитель 1979 года рождения, который получил травмы и был госпитализирован.В МВД по РК уточняют, что по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.В главном управлении МЧС России по Республике Крым в пятницу предупредили о возможном ухудшении дорожной обстановки из-за снегопада и морозов. Наиболее сложная ситуация складывается в центральной части и предгорных районах полуострова.В начале января ДТП с выездом на встречную полосу произошло в Сакском районе Крыма на трассе Черноморское – Евпатория. От лобового столкновения двух автомобилей один из водителей получил травмы, от которых скончался.Читайте также на РИА Новости Крым:Возросло число пострадавших в ДТП с автокраном в ГеленджикеСмертельное ДТП с большегрузами: погиб водитель КамАЗаВыросло число погибших при столкновении фуры и маршрутки на Ставрополье

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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