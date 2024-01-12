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Лобовое столкновение на "встречке": ДТП в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Лобовое столкновение на "встречке": ДТП в Симферопольском районе
Лобовое столкновение на "встречке": ДТП в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Лобовое столкновение на "встречке": ДТП в Симферопольском районе
Столкновение двух машин произошло в Симферопольском районе Крыма. Пострадал один из водителей. Об обстоятельствах ДТП РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T15:51
2024-01-12T16:03
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Столкновение двух машин произошло в Симферопольском районе Крыма. Пострадал один из водителей. Об обстоятельствах ДТП РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе МВД по РК.В результате, произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Опель Зафира. Им управлял водитель 1979 года рождения, который получил травмы и был госпитализирован.В МВД по РК уточняют, что по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.В главном управлении МЧС России по Республике Крым в пятницу предупредили о возможном ухудшении дорожной обстановки из-за снегопада и морозов. Наиболее сложная ситуация складывается в центральной части и предгорных районах полуострова.В начале января ДТП с выездом на встречную полосу произошло в Сакском районе Крыма на трассе Черноморское – Евпатория. От лобового столкновения двух автомобилей один из водителей получил травмы, от которых скончался.Читайте также на РИА Новости Крым:Возросло число пострадавших в ДТП с автокраном в ГеленджикеСмертельное ДТП с большегрузами: погиб водитель КамАЗаВыросло число погибших при столкновении фуры и маршрутки на Ставрополье
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скорая помощь, новости крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, симферопольский район
Лобовое столкновение на "встречке": ДТП в Симферопольском районе

ДТП с выездом на "встречку" произошло в пятницу в Симферопольском районе Крыма

15:51 12.01.2024 (обновлено: 16:03 12.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Столкновение двух машин произошло в Симферопольском районе Крыма. Пострадал один из водителей. Об обстоятельствах ДТП РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе МВД по РК.

"Сегодня, в 12:35 в районе села Андрусово Симферопольского района, на 139 км + 900 м автомобильной дороги Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта, водитель автомобиля Опель Виваро 1978 года рождения, двигаясь в сторону Симферополя, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения", – пояснили в полиции.

В результате, произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Опель Зафира. Им управлял водитель 1979 года рождения, который получил травмы и был госпитализирован.
В МВД по РК уточняют, что по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
В главном управлении МЧС России по Республике Крым в пятницу предупредили о возможном ухудшении дорожной обстановки из-за снегопада и морозов. Наиболее сложная ситуация складывается в центральной части и предгорных районах полуострова.
В начале января ДТП с выездом на встречную полосу произошло в Сакском районе Крыма на трассе Черноморское – Евпатория. От лобового столкновения двух автомобилей один из водителей получил травмы, от которых скончался.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСкорая помощьНовости КрымаПроисшествияСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеСимферопольский район
 
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