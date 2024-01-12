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Дорогу на плато Ай-Петри в Крыму закрыли
Дорогу на плато Ай-Петри в Крыму закрыли - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Дорогу на плато Ай-Петри в Крыму закрыли
В Крыму закрыли для проезда проезды к плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района. Об этом предупредил заместитель начальника главного управления... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T12:27
2024-01-12T12:27
2024-01-12T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В Крыму закрыли для проезда проезды к плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района. Об этом предупредил заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.Он также призвал крымчан и гостей полуострова по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и учитывать погодные условия, которые ухудшаются. "По большей части территории идет снег. Наиболее сложная ситуация складывается в центральной части и предгорных районах. Мы прогнозируем ухудшение дорожной обстановки. Возможен гололед, налипание мокрого снега", - предупредил представитель МЧС.Кроме того, по словам Павлюченко, из-за резкого похолодания крымчане начинают использовать отопительные приборы. Он призвал жителей соблюдать правила безопасности для предотвращения трагедий.В пятницу утром Крымавтодор сообщил, что Ангарский и Грушевский перевалы Крыма работают в штатном режиме - дорожные службы в условиях снегопада осуществляют круглосуточный мониторинг и своевременную обработку автодорог.За ночь в Крыму обработано от гололеда 2,7 тысячи километров республиканских автомагистралей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные осадки и метель: погода в Крыму в пятницуОпасная погода движется на Севастополь: предупреждение МЧСВ Севастополе закрыли рейд
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РИА Новости Крым
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Дорогу на плато Ай-Петри в Крыму закрыли
Из-за непогоды дорога на плато Ай-Петри в Крыму закрыта со стороны Ялты и Бахчисарая - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В Крыму закрыли для проезда проезды к плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района. Об этом предупредил заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.
"Любителям экстремального отдыха напоминаем: въезд на гору Ай-Петри со стороны города Ялта и со стороны села Соколиное - закрыт", - акцентировал Павлюченко.
Он также призвал крымчан и гостей полуострова по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и учитывать погодные условия, которые ухудшаются.
"По большей части территории идет снег. Наиболее сложная ситуация складывается в центральной части и предгорных районах. Мы прогнозируем ухудшение дорожной обстановки. Возможен гололед, налипание мокрого снега", - предупредил представитель МЧС.
Кроме того, по словам Павлюченко, из-за резкого похолодания крымчане начинают использовать отопительные приборы. Он призвал жителей соблюдать правила безопасности для предотвращения трагедий.
"В связи с предстоящим понижением температуры воздуха возможно увеличение количества пожаров в частном секторе. Особое внимание обращаем на соблюдение требований электробезопасности, а также на соблюдение безопасности при эксплуатации печного оборудования", - предупредил Андрей Павлюченко.
В пятницу утром Крымавтодор сообщил
, что Ангарский и Грушевский перевалы Крыма работают в штатном режиме - дорожные службы в условиях снегопада осуществляют круглосуточный мониторинг и своевременную обработку автодорог.
За ночь в Крыму обработано
от гололеда 2,7 тысячи километров республиканских автомагистралей.
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