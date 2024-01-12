https://crimea.ria.ru/20240112/dorogu-na-plato-ay-petri-v-krymu-zakryli-1134146719.html

Дорогу на плато Ай-Петри в Крыму закрыли

Дорогу на плато Ай-Петри в Крыму закрыли - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Дорогу на плато Ай-Петри в Крыму закрыли

В Крыму закрыли для проезда проезды к плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района. Об этом предупредил заместитель начальника главного управления... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T12:27

2024-01-12T12:27

2024-01-12T12:27

ситуация на дорогах крыма

крым

погода

погода в крыму

крымская погода

ай-петри

гу мчс рф по республике крым

общество

новости крыма

дороги крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/18/1133771072_0:108:1152:756_1920x0_80_0_0_40ff23d9d39a7d7156b77657267c0104.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В Крыму закрыли для проезда проезды к плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района. Об этом предупредил заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.Он также призвал крымчан и гостей полуострова по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и учитывать погодные условия, которые ухудшаются. "По большей части территории идет снег. Наиболее сложная ситуация складывается в центральной части и предгорных районах. Мы прогнозируем ухудшение дорожной обстановки. Возможен гололед, налипание мокрого снега", - предупредил представитель МЧС.Кроме того, по словам Павлюченко, из-за резкого похолодания крымчане начинают использовать отопительные приборы. Он призвал жителей соблюдать правила безопасности для предотвращения трагедий.В пятницу утром Крымавтодор сообщил, что Ангарский и Грушевский перевалы Крыма работают в штатном режиме - дорожные службы в условиях снегопада осуществляют круглосуточный мониторинг и своевременную обработку автодорог.За ночь в Крыму обработано от гололеда 2,7 тысячи километров республиканских автомагистралей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные осадки и метель: погода в Крыму в пятницуОпасная погода движется на Севастополь: предупреждение МЧСВ Севастополе закрыли рейд

крым

ай-петри

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода, погода в крыму, крымская погода, ай-петри, гу мчс рф по республике крым, общество, новости крыма, дороги крыма, пожар