Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах
За ночь в Крыму обработали от гололеда 2700 километров дорог - Крымавтодор
07:24 12.01.2024 (обновлено: 08:42 12.01.2024)
© Служба автомобильных дорог КрымаСнегоуборочная техника на дороге Ялта – Ай-Петри
© Служба автомобильных дорог Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. За ночь дорожники обработали от гололеда 2,7 тысячи километров республиканских автомагистралей. Об этом утром в пятницу сообщили в Крымавтодоре.
Отмечается, что в работах было задействовано свыше 90 единиц спецтехники.
"Во время ночного дежурства в некоторых районах был небольшой снег, дорожники проводили регламентные работы в соответствии с погодными условиями: подсыпали 2700 км дорог, в работах задействовали более 90 единиц спецтехники. Утром погода не балует, сегодня ожидается снегопад️", - отмечается в сообщении ведомства.
При этом, как уточнили в Крымавтодоре, к вечеру в регионе станет еще холоднее. На Ангарском перевале уже началась метель.
"На Ангарском перевале снег, метель, ветер усилился до 20 м/с. Для обеспечения безопасного проезда дорожники проводят механизированную очистку дорог с противогололедной обработкой". - отметили специалисты.
Ранее в Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение. В пятницу ожидается снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложения мокрого снега, гололед, гололедица. При этом северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Ночью 13 января температура воздуха понизится до -11… -16 градусов, на Южном берегу Крыма до - 8… -10.
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