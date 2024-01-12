https://crimea.ria.ru/20240112/snegopad-v-krymu-situatsiya-na-dorogakh-1134138806.html

Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах

Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах

За ночь дорожники обработали от гололеда 2,7 тысячи километров республиканских автомагистралей. Об этом утром в пятницу сообщили в Крымавтодоре. РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T07:24

2024-01-12T07:24

2024-01-12T08:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. За ночь дорожники обработали от гололеда 2,7 тысячи километров республиканских автомагистралей. Об этом утром в пятницу сообщили в Крымавтодоре.Отмечается, что в работах было задействовано свыше 90 единиц спецтехники.При этом, как уточнили в Крымавтодоре, к вечеру в регионе станет еще холоднее. На Ангарском перевале уже началась метель.Ранее в Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение. В пятницу ожидается снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложения мокрого снега, гололед, гололедица. При этом северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Ночью 13 января температура воздуха понизится до -11… -16 градусов, на Южном берегу Крыма до - 8… -10.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасная погода движется на Севастополь: предупреждение МЧСВ Севастополе закрыли рейдМетель и мороз: назван самый ненастный день в Крыму на этой неделе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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