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Возросло число пострадавших в ДТП с автокраном в Геленджике
Возросло число пострадавших в ДТП с автокраном в Геленджике - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Возросло число пострадавших в ДТП с автокраном в Геленджике
Число пострадавших в массовом ДТП с участием автокрана в Геленджике возросло до двух че6ловек. Это следует из сообщения прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T23:06
2024-01-10T23:06
2024-01-10T23:06
дтп
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происшествия
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краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Число пострадавших в массовом ДТП с участием автокрана в Геленджике возросло до двух че6ловек. Это следует из сообщения прокуратуры Краснодарского края.Уточняется, что прокуратурой Геленджика взято на контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием 14 автомобилей.Предварительно установлено, что грузовой автомобиль (подъемный кран) на пересечении улиц Толстого и Новороссийской в Геленджике столкнулся с 13 легковыми автомобилями. Предварительной причиной ДТП является отказ тормозов грузового автомобиля.В краевом МВД ранее сообщили, что сначала были повреждены три авто. Далее, продолжив движение, автокран совершил столкновение с легковым "Митсубиси", движущимся во встречном направлении. Затем автокран столкнулся с еще восемью иномарками.Госавтоинспекторы продолжают устанавливать других участников дорожного движения, чьи транспортные средства получили механические повреждения при попытке избежать столкновения со спецтранспортом.В среду днем смертельное ДТП с большегрузами произошло в Краснодарском крае, погиб водитель. Днем ранее восемь человек погибли при столкновении грузовика и маршрутного такси в Ставропольском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человекаРебенок и трое взрослых погибли в массовом ДТП на трассе "Нева"Занесло на встречку: три человека пострадали в ДТП под Белогорском
https://crimea.ria.ru/20240110/avtokran-stolknulsya-s-shestyu-avtomobilyami--chto-izvestno-1134098943.html
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дтп, геленджик, происшествия, кубань, краснодарский край, прокуратура краснодарского края, новости
Возросло число пострадавших в ДТП с автокраном в Геленджике
В аварии с автокраном в Геленджике пострадали двое – прокуратура проводит проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Число пострадавших в массовом ДТП с участием автокрана в Геленджике возросло до двух че6ловек. Это следует из сообщения прокуратуры Краснодарского края.
Уточняется, что прокуратурой Геленджика взято на контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием 14 автомобилей.
"В результате ДТП пострадали 2 человека, в том числе водитель автокрана. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - сказано в сообщении надзорного ведомства.
Предварительно установлено, что грузовой автомобиль (подъемный кран) на пересечении улиц Толстого и Новороссийской в Геленджике столкнулся с 13 легковыми автомобилями. Предварительной причиной ДТП является отказ тормозов грузового автомобиля.
В краевом МВД ранее сообщили, что сначала были повреждены три авто. Далее, продолжив движение, автокран совершил столкновение с легковым "Митсубиси", движущимся во встречном направлении. Затем автокран столкнулся с еще восемью иномарками.
Госавтоинспекторы продолжают устанавливать других участников дорожного движения, чьи транспортные средства получили механические повреждения при попытке избежать столкновения со спецтранспортом.
В среду днем смертельное ДТП с большегрузами произошло
в Краснодарском крае, погиб водитель. Днем ранее восемь человек погибли
при столкновении грузовика и маршрутного такси в Ставропольском крае.
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