https://crimea.ria.ru/20240110/vozroslo-chislo-postradavshikh-v-dtp-s-avtokranom-v-gelendzhike-1134103827.html

Возросло число пострадавших в ДТП с автокраном в Геленджике

Возросло число пострадавших в ДТП с автокраном в Геленджике - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Возросло число пострадавших в ДТП с автокраном в Геленджике

Число пострадавших в массовом ДТП с участием автокрана в Геленджике возросло до двух че6ловек. Это следует из сообщения прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T23:06

2024-01-10T23:06

2024-01-10T23:06

дтп

геленджик

происшествия

кубань

краснодарский край

прокуратура краснодарского края

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Число пострадавших в массовом ДТП с участием автокрана в Геленджике возросло до двух че6ловек. Это следует из сообщения прокуратуры Краснодарского края.Уточняется, что прокуратурой Геленджика взято на контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием 14 автомобилей.Предварительно установлено, что грузовой автомобиль (подъемный кран) на пересечении улиц Толстого и Новороссийской в Геленджике столкнулся с 13 легковыми автомобилями. Предварительной причиной ДТП является отказ тормозов грузового автомобиля.В краевом МВД ранее сообщили, что сначала были повреждены три авто. Далее, продолжив движение, автокран совершил столкновение с легковым "Митсубиси", движущимся во встречном направлении. Затем автокран столкнулся с еще восемью иномарками.Госавтоинспекторы продолжают устанавливать других участников дорожного движения, чьи транспортные средства получили механические повреждения при попытке избежать столкновения со спецтранспортом.В среду днем смертельное ДТП с большегрузами произошло в Краснодарском крае, погиб водитель. Днем ранее восемь человек погибли при столкновении грузовика и маршрутного такси в Ставропольском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человекаРебенок и трое взрослых погибли в массовом ДТП на трассе "Нева"Занесло на встречку: три человека пострадали в ДТП под Белогорском

https://crimea.ria.ru/20240110/avtokran-stolknulsya-s-shestyu-avtomobilyami--chto-izvestno-1134098943.html

геленджик

кубань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, геленджик, происшествия, кубань, краснодарский край, прокуратура краснодарского края, новости