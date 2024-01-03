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Занесло на встречку: три человека пострадали в ДТП под Белогорском - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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Занесло на встречку: три человека пострадали в ДТП под Белогорском
Занесло на встречку: три человека пострадали в ДТП под Белогорском - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Занесло на встречку: три человека пострадали в ДТП под Белогорском
Три человека доставлены в больницу с травмами после столкновения двух иномарок в селе Вишневое Белогорского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T20:49
2024-01-03T20:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Три человека доставлены в больницу с травмами после столкновения двух иномарок в селе Вишневое Белогорского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД.ДТП произошло утром в среду на трассе Нижнегорский - Белогорск. Предварительно установлено, что женщина за рулем автомобиля BMW 730 не выбрала безопасную скорость и не учла сложных погодных условий, в результате чего на повороте ее машину вынесло на встречную полосу движения, где она столкнулась с автомобилем Geely Еmgrand.На месте происшествия проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.Накануне в Белогорском районе столкнулись ГАЗель, Geely и BMW. В результате аварии пострадали три человека.Читайте также на РИА Новости Крым:В Гурзуфе пьяный водитель вылетел на набережную и сбил человекаМассовое ДТП под Белогорском: пострадали три человекаКак в Крыму будут работать медики в новогодние праздники
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Занесло на встречку: три человека пострадали в ДТП под Белогорском

Три человека пострадали при столкновении двух иномарок в Белогорском районе Крыма

20:49 03.01.2024
 
© МВД по Республике КрымТри человека пострадали при столкновении двух иномарок под Белогорском
Три человека пострадали при столкновении двух иномарок под Белогорском
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Три человека доставлены в больницу с травмами после столкновения двух иномарок в селе Вишневое Белогорского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД.
ДТП произошло утром в среду на трассе Нижнегорский - Белогорск. Предварительно установлено, что женщина за рулем автомобиля BMW 730 не выбрала безопасную скорость и не учла сложных погодных условий, в результате чего на повороте ее машину вынесло на встречную полосу движения, где она столкнулась с автомобилем Geely Еmgrand.
"В результате ДТП пострадал 30-летний водитель автомобиля Geely Еmgrand и два его пассажира, мужчина и женщина, 63-х и 54-х лет. С полученными травмами они доставлены в медицинское учреждение", - уточнили правоохранители.
На месте происшествия проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Накануне в Белогорском районе столкнулись ГАЗель, Geely и BMW. В результате аварии пострадали три человека.
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