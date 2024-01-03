https://crimea.ria.ru/20240103/zaneslo-na-vstrechku-tri-cheloveka-postradali-v-dtp-pod-belogorskom-1133976344.html

Занесло на встречку: три человека пострадали в ДТП под Белогорском

Занесло на встречку: три человека пострадали в ДТП под Белогорском - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Занесло на встречку: три человека пострадали в ДТП под Белогорском

Три человека доставлены в больницу с травмами после столкновения двух иномарок в селе Вишневое Белогорского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T20:49

2024-01-03T20:49

2024-01-03T20:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Три человека доставлены в больницу с травмами после столкновения двух иномарок в селе Вишневое Белогорского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД.ДТП произошло утром в среду на трассе Нижнегорский - Белогорск. Предварительно установлено, что женщина за рулем автомобиля BMW 730 не выбрала безопасную скорость и не учла сложных погодных условий, в результате чего на повороте ее машину вынесло на встречную полосу движения, где она столкнулась с автомобилем Geely Еmgrand.На месте происшествия проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.Накануне в Белогорском районе столкнулись ГАЗель, Geely и BMW. В результате аварии пострадали три человека.Читайте также на РИА Новости Крым:В Гурзуфе пьяный водитель вылетел на набережную и сбил человекаМассовое ДТП под Белогорском: пострадали три человекаКак в Крыму будут работать медики в новогодние праздники

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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