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Как в Крыму будут работать медики в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Как в Крыму будут работать медики в новогодние праздники
Как в Крыму будут работать медики в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Как в Крыму будут работать медики в новогодние праздники
В период новогодних праздников в Крыму бригады скорой помощи будут работать в усиленном режиме. Медики полностью обеспечены всем необходимым для работы,... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T09:29
2023-12-30T09:29
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
скорая помощь
лидия прохасько
общество
безопасность
совет эксперта
новый год 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В период новогодних праздников в Крыму бригады скорой помощи будут работать в усиленном режиме. Медики полностью обеспечены всем необходимым для работы, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько."Бригады все готовы, медикаментозно все обеспечены. Что касается медицинской аппаратуры, то все проверяется, запасы готовятся на этот период. Скорая помощь будет работать в усиленном режиме, 146 бригад будут дежурить в Крыму", - сказала она.Количество вызовов уже сейчас увеличилось примерно на 10 процентов, заметила Лидия Прохасько. Это связано с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ."Ну и в праздничные дни это, к сожалению, злоупотребление алкогольными напитками, которое приводит к росту травм бытовых, хулиганских, количеству ДТП, потому что есть лихачи, которые в состоянии опьянения садятся за руль", - добавила врач.Она также обратила внимание на то, что в период новогодних праздников растет число случаев травмирования у детей: занятые приготовлением к Новому году взрослые взрослые часто оставляют их без присмотра. Особое внимание следует обратить на электроприборы, подчеркнула Прохасько.Спустя два-три дня после праздника растет количество обращений пациентов с кишечными расстройствами и отравлениями. Медик предупреждает: салаты с майонезными заправками, скоропортящиеся продукты следует вовремя выбрасывать."На вторые-третьи сутки люди используют эти пищевые продукты в готовом виде, и наступают очень неприятные явления. У кого-то диспанкреатизм, то есть большая пищевая нагрузка происходит. У кого-то может быть отравление некачественными продуктами. У нас повышается количество случаев кишечных заболеваний, холециститов, панкреатитов", - перечислила Прохасько.Также за своим здоровьем в эти дни должны особенно следить пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метеозависимые и гипертоники. На фоне стресса при подготовке в Новому году растет статистика по острым инфарктам миокарда.Ранее заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько заявила о росте заболеваемости корью среди взрослых пациентов. По ее мнению, это происходит из-за того, что эти люди не были вовремя иммунизированы.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятка туристу: работа мобильной связи и интернета в Крыму и на материкеБудьте здоровы: что должно быть в новогодней аптечкеМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в Крыму
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здравоохранение в крыму и севастополе, крым, скорая помощь, лидия прохасько, общество, безопасность, совет эксперта, новый год 2024
Как в Крыму будут работать медики в новогодние праздники

Скорая помощь в Крыму на период праздников будет переведена в режим усиленной готовности

09:29 30.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В период новогодних праздников в Крыму бригады скорой помощи будут работать в усиленном режиме. Медики полностью обеспечены всем необходимым для работы, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.
"Бригады все готовы, медикаментозно все обеспечены. Что касается медицинской аппаратуры, то все проверяется, запасы готовятся на этот период. Скорая помощь будет работать в усиленном режиме, 146 бригад будут дежурить в Крыму", - сказала она.
Количество вызовов уже сейчас увеличилось примерно на 10 процентов, заметила Лидия Прохасько. Это связано с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ.
"Ну и в праздничные дни это, к сожалению, злоупотребление алкогольными напитками, которое приводит к росту травм бытовых, хулиганских, количеству ДТП, потому что есть лихачи, которые в состоянии опьянения садятся за руль", - добавила врач.
Она также обратила внимание на то, что в период новогодних праздников растет число случаев травмирования у детей: занятые приготовлением к Новому году взрослые взрослые часто оставляют их без присмотра. Особое внимание следует обратить на электроприборы, подчеркнула Прохасько.
"Многие используют электрогирлянды. У детей довольно часто в этот период мы видим электротравмы, и бывают очень существенные. Использование петард у нас в принципе запрещено, но думаю, что люди будут их все равно использовать. Что касается детского травматизма, в этом отношении родители должны быть очень внимательны", - предупредила специалист.
Спустя два-три дня после праздника растет количество обращений пациентов с кишечными расстройствами и отравлениями. Медик предупреждает: салаты с майонезными заправками, скоропортящиеся продукты следует вовремя выбрасывать.
"На вторые-третьи сутки люди используют эти пищевые продукты в готовом виде, и наступают очень неприятные явления. У кого-то диспанкреатизм, то есть большая пищевая нагрузка происходит. У кого-то может быть отравление некачественными продуктами. У нас повышается количество случаев кишечных заболеваний, холециститов, панкреатитов", - перечислила Прохасько.
Также за своим здоровьем в эти дни должны особенно следить пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метеозависимые и гипертоники. На фоне стресса при подготовке в Новому году растет статистика по острым инфарктам миокарда.
Ранее заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько заявила о росте заболеваемости корью среди взрослых пациентов. По ее мнению, это происходит из-за того, что эти люди не были вовремя иммунизированы.
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Здравоохранение в Крыму и СевастополеКрымСкорая помощьЛидия ПрохаськоОбществоБезопасностьСовет экспертаНовый год 2024
 
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