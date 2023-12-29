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Будьте здоровы: что должно быть в новогодней аптечке
Будьте здоровы: что должно быть в новогодней аптечке - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Будьте здоровы: что должно быть в новогодней аптечке
В новогодней аптечке обязательно должны быть жаропонижающие препараты, пластыри и стерильные бинты, перекись водорода и йод, а также средства для восстановления РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T19:21
2023-12-29T19:21
2023-12-29T19:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В новогодней аптечке обязательно должны быть жаропонижающие препараты, пластыри и стерильные бинты, перекись водорода и йод, а также средства для восстановления водно-солевого баланса. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым Владимир Мещеряков.Также он отметил, что в аптечку необходимо положить медицинские перчатки и упаковку стерильных салфеток.В домашней аптечке должны находиться жаропонижающие препараты, а также препараты, которые снимают мышечный спазм, спазм гладкой мускулатуры органов желудочно-кишечного тракта.На случай пищевых отравлений доктор советует запастись сорбентами, в аптеках представлен широкий ассортимент таких препаратов.На случай ожогов кожи как пламенем, так и кипятком, в аптечке должны находиться противоожоговые средства для лечения поверхностных ожогов и повреждений кожи.При больных суставах не лишним будет иметь дома какой-то противовоспалительный крем или мазь, чтобы воспользоваться ими в случае обострения или же снять воспаление в случае ушиба, падения.По словам Мещерякова, в аптечке также должны находиться препараты для очищения глаз – капли с антибактериальным эффектом. Для смягчения кожи в результате воздействия холода, неплохо иметь под рукой детский крем.Поскольку в новогодние праздники сложно придерживаться сбалансированного питания и тем более отказывать себе в удовольствии от еды и разнообразных напитков, на помощь придет аптечка с подобранными на случай переедания, аллергии и отравления препаратами. О этом рассказала гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог Елена Грек.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельная опасность: чем грозит неправильный прием антибиотиковКак успеть переделать все дела до Нового годаПедиатр: детское шампанское нельзя пить малышам до пяти лет
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
здоровье, общество, новый год 2024, совет эксперта, скорая помощь, здравоохранение в россии
Будьте здоровы: что должно быть в новогодней аптечке
Специалист назвал перечень препаратов для праздничной домашней аптечки
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым.
В новогодней аптечке обязательно должны быть жаропонижающие препараты, пластыри и стерильные бинты, перекись водорода и йод, а также средства для восстановления водно-солевого баланса. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым Владимир Мещеряков.
"Такая аптечка в домашних условия должна быть всегда, а не только к праздникам. Это касается самопомощи и помощи своим близким в бытовых условиях. В аптечке должны быть перевязочные материалы – бинты стерильный, нестерильный, лейкопластырь и антисептик, лучше йодсодержащий водорастворимый", – сказал доктор.
Также он отметил, что в аптечку необходимо положить медицинские перчатки и упаковку стерильных салфеток.
В домашней аптечке должны находиться жаропонижающие препараты, а также препараты, которые снимают мышечный спазм, спазм гладкой мускулатуры органов желудочно-кишечного тракта.
На случай пищевых отравлений доктор советует запастись сорбентами, в аптеках представлен широкий ассортимент таких препаратов.
На случай ожогов кожи как пламенем, так и кипятком, в аптечке должны находиться противоожоговые средства для лечения поверхностных ожогов и повреждений кожи.
"Кроме того, в домашнюю аптечку стоит поместить те препараты, которые человек может принимать ежедневно по назначению врача. Например, при гипертонической болезни. Если человек страдает сахарным диабетом, то должен быть запас сахароснижающих препаратов, если бронхиальной астмой – необходим запасной ингалятор для снятия бронхоспазма и ликвидации приступа бронхиальной астмы", – напомнил специалист.
При больных суставах не лишним будет иметь дома какой-то противовоспалительный крем или мазь, чтобы воспользоваться ими в случае обострения или же снять воспаление в случае ушиба, падения.
По словам Мещерякова, в аптечке также должны находиться препараты для очищения глаз – капли с антибактериальным эффектом. Для смягчения кожи в результате воздействия холода, неплохо иметь под рукой детский крем.
"Такой минимальный набор необходим, чтобы самостоятельно справиться с элементарными проблемами, возникающими в бытовых условиях. Ну а если ситуация выходит за рамки таких простых ситуаций, тогда существует служба скорой помощи, которую можно вызвать всегда", – подытожил специалист.
Поскольку в новогодние праздники сложно придерживаться сбалансированного питания
и тем более отказывать себе в удовольствии от еды и разнообразных напитков, на помощь придет аптечка с подобранными на случай переедания, аллергии и отравления препаратами. О этом рассказала гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог Елена Грек.
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