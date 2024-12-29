https://crimea.ria.ru/20241229/budte-zdorovy-chto-dolzhno-byt-v-novogodney-aptechke-1133537213.html

Будьте здоровы: что должно быть в новогодней аптечке

Будьте здоровы: что должно быть в новогодней аптечке - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Будьте здоровы: что должно быть в новогодней аптечке

В новогодней аптечке обязательно должны быть жаропонижающие препараты, пластыри и стерильные бинты, перекись водорода и йод, а также средства для восстановления РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T20:21

2024-12-29T20:21

2024-12-29T20:21

эксклюзивы риа новости крым

здоровье

общество

совет эксперта

скорая помощь

здравоохранение в россии

новый год 2025

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009974_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f5862e6eadfa763e38c5f730edb95bdd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В новогодней аптечке обязательно должны быть жаропонижающие препараты, пластыри и стерильные бинты, перекись водорода и йод, а также средства для восстановления водно-солевого баланса. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым Владимир Мещеряков.Также он отметил, что в аптечку необходимо положить медицинские перчатки и упаковку стерильных салфеток.В домашней аптечке должны находиться жаропонижающие препараты, а также препараты, которые снимают мышечный спазм, спазм гладкой мускулатуры органов желудочно-кишечного тракта.На случай пищевых отравлений доктор советует запастись сорбентами, в аптеках представлен широкий ассортимент таких препаратов.На случай ожогов кожи как пламенем, так и кипятком, в аптечке должны находиться противоожоговые средства для лечения поверхностных ожогов и повреждений кожи.При больных суставах не лишним будет иметь дома какой-то противовоспалительный крем или мазь, чтобы воспользоваться ими в случае обострения или же снять воспаление в случае ушиба, падения.По словам Мещерякова, в аптечке также должны находиться препараты для очищения глаз – капли с антибактериальным эффектом. Для смягчения кожи в результате воздействия холода неплохо иметь под рукой детский крем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельная опасность: чем грозит неправильный прием антибиотиковКак успеть переделать все дела до Нового годаПедиатр: детское шампанское нельзя пить малышам до пяти лет

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

здоровье, общество, совет эксперта, скорая помощь, здравоохранение в россии, новый год 2025, инфографика