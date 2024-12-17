Рейтинг@Mail.ru
Жителя Симферополя осудили за сотрудничество с СБУ - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241217/zhitelya-simferopolya-osudili-za-sotrudnichestvo-s-sbu-1142669403.html
Жителя Симферополя осудили за сотрудничество с СБУ
Жителя Симферополя осудили за сотрудничество с СБУ - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Жителя Симферополя осудили за сотрудничество с СБУ
Верховный суд Крыма приговорил 52-летнего местного жителя к четырем годам лишения свободы за сотрудничество со спецслужбой Украины. Об этом сообщает прокуратура РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T10:43
2024-12-17T10:47
верховный суд крыма
новости крыма
приговор
сбу (служба безопасности украины)
симферополь
украина
закон и право
прокуратура республики крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142669650_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_24fed8cf66d6d70c756f16b562075487.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил 52-летнего местного жителя к четырем годам лишения свободы за сотрудничество со спецслужбой Украины. Об этом сообщает прокуратура Крыма."Судом установлено, что в период с сентября 2022 года по октябрь 2023 года, находясь в городе Симферополе, мужчина через мессенджер установил контакт с представителем Службы безопасности Украины, сообщив ему о готовности сотрудничать", - говорится в сообщении.В прокуратуре уточняют, что обвиняемый получил задание куратора и извлек из тайника четыре сим-карты. Две из них он перевез и разместил в малолюдном месте. Затем передал сотруднику Службы безопасности Украины координаты и фотографии этого места.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Верховный суд РК признал мужчину виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы с последующим ограничением на 1 год 6 месяцев. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.Ранее стало известно, что жителя Ялты арестовали за то, что он передавал спецслужбе Украины сведения о расположении и передвижении военной техники в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 15 лет за передачу данных о военных УкраинеКрымчанина признали виновным в госизмене - приговор судаКрымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд
симферополь
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142669650_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_99bfee2fb1ed0f5bc2a337105c11d03a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
верховный суд крыма, новости крыма, приговор, сбу (служба безопасности украины), симферополь, украина, закон и право, прокуратура республики крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, видео
Жителя Симферополя осудили за сотрудничество с СБУ

Жителя Крыма осудили за сотрудничество со Службой безопасности Украины

10:43 17.12.2024 (обновлено: 10:47 17.12.2024)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил 52-летнего местного жителя к четырем годам лишения свободы за сотрудничество со спецслужбой Украины. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
"Судом установлено, что в период с сентября 2022 года по октябрь 2023 года, находясь в городе Симферополе, мужчина через мессенджер установил контакт с представителем Службы безопасности Украины, сообщив ему о готовности сотрудничать", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточняют, что обвиняемый получил задание куратора и извлек из тайника четыре сим-карты. Две из них он перевез и разместил в малолюдном месте. Затем передал сотруднику Службы безопасности Украины координаты и фотографии этого места.
"За свои действия осужденный получил 4 тысячи рублей. Незаконная деятельность осужденного пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - отмечают в надзорном ведомстве.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Верховный суд РК признал мужчину виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы с последующим ограничением на 1 год 6 месяцев. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.
Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.
Ранее стало известно, что жителя Ялты арестовали за то, что он передавал спецслужбе Украины сведения о расположении и передвижении военной техники в Крыму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Крыма получил 15 лет за передачу данных о военных Украине
Крымчанина признали виновным в госизмене - приговор суда
Крымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд
 
Верховный суд КрымаНовости КрымаПриговорСБУ (Служба безопасности Украины)СимферопольУкраинаЗакон и правоПрокуратура Республики КрымУФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10В Крыму подчеркнули роль педагогов в формировании будущего России
12:57Мощный шторм с холодным ветром обрушится на Крым
12:43Когда восстановят газоснабжение в Севастополе после технологического сбоя
12:42В Крыму растет число заявок на образовательные кредиты с господдержкой
12:36Володин об убийстве Кириллова: преступная суть киевского режима очевидна
12:36Российские военные освободили населенный пункт Анновка в ДНР
12:33Запугать россиян не выйдет - Медведев о гибели Игоря Кириллова
12:16На Кубани оценивают площадь загрязнения берега после разлива нефти
12:10Разлив мазута на Кубани: спасатели приступили к ликвидации ЧП
11:46За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины - СМИ 0:13
11:20Как идет строительство объездной дороги в обход Алушты
10:55Штормовой ветер снес кровли и поломал деревья в Ялте
10:44СК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова
10:43Жителя Симферополя осудили за сотрудничество с СБУ
10:42После крушения танкеров нефть вынесло на побережье Краснодарского края
10:33Прокуратура Крыма проверит факт повреждения газопровода в Керчи
10:24В Севастополе загорелся спортивный комплекс: эвакуированы 22 человека
10:19Под Евпаторией во вторник будет громко - власти назвали причину
10:12Не прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели Кириллова
10:03Жителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ
Лента новостейМолния