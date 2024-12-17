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Жителя Симферополя осудили за сотрудничество с СБУ

Жителя Симферополя осудили за сотрудничество с СБУ - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Жителя Симферополя осудили за сотрудничество с СБУ

Верховный суд Крыма приговорил 52-летнего местного жителя к четырем годам лишения свободы за сотрудничество со спецслужбой Украины. Об этом сообщает прокуратура РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T10:43

2024-12-17T10:43

2024-12-17T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил 52-летнего местного жителя к четырем годам лишения свободы за сотрудничество со спецслужбой Украины. Об этом сообщает прокуратура Крыма."Судом установлено, что в период с сентября 2022 года по октябрь 2023 года, находясь в городе Симферополе, мужчина через мессенджер установил контакт с представителем Службы безопасности Украины, сообщив ему о готовности сотрудничать", - говорится в сообщении.В прокуратуре уточняют, что обвиняемый получил задание куратора и извлек из тайника четыре сим-карты. Две из них он перевез и разместил в малолюдном месте. Затем передал сотруднику Службы безопасности Украины координаты и фотографии этого места.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Верховный суд РК признал мужчину виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы с последующим ограничением на 1 год 6 месяцев. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.Ранее стало известно, что жителя Ялты арестовали за то, что он передавал спецслужбе Украины сведения о расположении и передвижении военной техники в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 15 лет за передачу данных о военных УкраинеКрымчанина признали виновным в госизмене - приговор судаКрымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд

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