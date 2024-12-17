https://crimea.ria.ru/20241217/zhitelya-simferopolya-osudili-za-sotrudnichestvo-s-sbu-1142669403.html
Жителя Симферополя осудили за сотрудничество с СБУ
Жителя Симферополя осудили за сотрудничество с СБУ - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Жителя Симферополя осудили за сотрудничество с СБУ
Верховный суд Крыма приговорил 52-летнего местного жителя к четырем годам лишения свободы за сотрудничество со спецслужбой Украины. Об этом сообщает прокуратура РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T10:43
2024-12-17T10:43
2024-12-17T10:47
верховный суд крыма
новости крыма
приговор
сбу (служба безопасности украины)
симферополь
украина
закон и право
прокуратура республики крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142669650_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_24fed8cf66d6d70c756f16b562075487.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил 52-летнего местного жителя к четырем годам лишения свободы за сотрудничество со спецслужбой Украины. Об этом сообщает прокуратура Крыма."Судом установлено, что в период с сентября 2022 года по октябрь 2023 года, находясь в городе Симферополе, мужчина через мессенджер установил контакт с представителем Службы безопасности Украины, сообщив ему о готовности сотрудничать", - говорится в сообщении.В прокуратуре уточняют, что обвиняемый получил задание куратора и извлек из тайника четыре сим-карты. Две из них он перевез и разместил в малолюдном месте. Затем передал сотруднику Службы безопасности Украины координаты и фотографии этого места.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Верховный суд РК признал мужчину виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы с последующим ограничением на 1 год 6 месяцев. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.Ранее стало известно, что жителя Ялты арестовали за то, что он передавал спецслужбе Украины сведения о расположении и передвижении военной техники в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 15 лет за передачу данных о военных УкраинеКрымчанина признали виновным в госизмене - приговор судаКрымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд
симферополь
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142669650_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_99bfee2fb1ed0f5bc2a337105c11d03a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховный суд крыма, новости крыма, приговор, сбу (служба безопасности украины), симферополь, украина, закон и право, прокуратура республики крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, видео
Жителя Симферополя осудили за сотрудничество с СБУ
Жителя Крыма осудили за сотрудничество со Службой безопасности Украины
10:43 17.12.2024 (обновлено: 10:47 17.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил 52-летнего местного жителя к четырем годам лишения свободы за сотрудничество со спецслужбой Украины. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
"Судом установлено, что в период с сентября 2022 года по октябрь 2023 года, находясь в городе Симферополе, мужчина через мессенджер установил контакт с представителем Службы безопасности Украины, сообщив ему о готовности сотрудничать", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточняют, что обвиняемый получил задание куратора и извлек из тайника четыре сим-карты. Две из них он перевез и разместил в малолюдном месте. Затем передал сотруднику Службы безопасности Украины координаты и фотографии этого места.
"За свои действия осужденный получил 4 тысячи рублей. Незаконная деятельность осужденного пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - отмечают в надзорном ведомстве.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Верховный суд РК признал мужчину виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы с последующим ограничением на 1 год 6 месяцев. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.
Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.
Ранее стало известно, что жителя Ялты арестовали
за то, что он передавал спецслужбе Украины сведения о расположении и передвижении военной техники в Крыму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: