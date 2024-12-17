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Дело и гибели Игоря Кириллова передано в главк СК

Дело и гибели Игоря Кириллова передано в главк СК - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Дело и гибели Игоря Кириллова передано в главк СК

Уголовное дело о гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова передано в Главное следственное управление СК... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T13:35

2024-12-17T13:35

2024-12-17T16:01

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Уголовное дело о гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова передано в Главное следственное управление СК России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.По ее словам, это обусловлено сложностью расследуемого преступления и необходимостью проведения специальных исследований в экспертных учреждениях федерального уровня. В настоящий момент на месте продолжает работать следственно-оперативная группа, вместе с ней - сотрудники Главного управления криминалистики СК России. Также ведутся допросы свидетелей и другие следственные действия. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины - СМИ Запугать россиян не выйдет - Медведев о гибели Игоря КирилловаНе прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели КирилловаИгорь Кириллов – биография начальника войск РХБЗ

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ск рф (следственный комитет российской федерации), игорь кириллов, теракт, новости, войска рхбз, россия, москва