Дело и гибели Игоря Кириллова передано в главк СК
Уголовное дело и гибели Игоря Кириллова передано в центральный аппарат СК России
13:35 17.12.2024 (обновлено: 16:01 17.12.2024)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета на месте гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Уголовное дело о гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова передано в Главное следственное управление СК России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, это обусловлено сложностью расследуемого преступления и необходимостью проведения специальных исследований в экспертных учреждениях федерального уровня.
В настоящий момент на месте продолжает работать следственно-оперативная группа, вместе с ней - сотрудники Главного управления криминалистики СК России.
"В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования, в том числе фрагменты взрывного устройства. По ним и другим вещественным доказательствам будут назначены необходимые экспертизы", - рассказала Петренко.
Также ведутся допросы свидетелей и другие следственные действия. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
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