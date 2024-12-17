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Кто сейчас может говорить от имени крымских татар – заявление

Кто сейчас может говорить от имени крымских татар – заявление - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Кто сейчас может говорить от имени крымских татар – заявление

Только съезд депутатов из числа крымских татар, наделенных правом представлять своих избирателей, является легитимной формой отображения мнения народа. Об этом... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T15:13

2024-12-17T15:13

2024-12-17T15:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Только съезд депутатов из числа крымских татар, наделенных правом представлять своих избирателей, является легитимной формой отображения мнения народа. Об этом говорится в принятом заявлении съезда депутатов всех уровней из числа крымских татар.В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.Делегаты отметили, что крымские татары, как и все жители полуострова, приняли участие в избрании своих представителей в депутатских корпусах, и, соответственно, наделили их представительными полномочиями."Исходя из вышесказанного, только депутаты из числа крымских татар всех уровней, собравшись все вместе, могут принимать какие-либо заявления, обращения, резолюции и так далее от имени крымскотатарского народа. Съезд – это единственная легитимная форма для отображения мнения крымскотатарского народа", - подчеркивается в документе.В заявлении также отмечается, что сегодняшний съезд не имеет правовой формы, так как "каждый депутат из числа крымских татар всех уровней в рамках своих полномочий наделен исчерпывающим правом и достаточными полномочиями для участия в данном мероприятии и высказывания мнения своих избирателей".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымские татары, новости крыма, съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар , симферополь, крым многонациональный, политика, общество