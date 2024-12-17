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Кто сейчас может говорить от имени крымских татар – заявление - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Кто сейчас может говорить от имени крымских татар – заявление
Кто сейчас может говорить от имени крымских татар – заявление - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Кто сейчас может говорить от имени крымских татар – заявление
Только съезд депутатов из числа крымских татар, наделенных правом представлять своих избирателей, является легитимной формой отображения мнения народа. Об этом... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T15:13
2024-12-17T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Только съезд депутатов из числа крымских татар, наделенных правом представлять своих избирателей, является легитимной формой отображения мнения народа. Об этом говорится в принятом заявлении съезда депутатов всех уровней из числа крымских татар.В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.Делегаты отметили, что крымские татары, как и все жители полуострова, приняли участие в избрании своих представителей в депутатских корпусах, и, соответственно, наделили их представительными полномочиями."Исходя из вышесказанного, только депутаты из числа крымских татар всех уровней, собравшись все вместе, могут принимать какие-либо заявления, обращения, резолюции и так далее от имени крымскотатарского народа. Съезд – это единственная легитимная форма для отображения мнения крымскотатарского народа", - подчеркивается в документе.В заявлении также отмечается, что сегодняшний съезд не имеет правовой формы, так как "каждый депутат из числа крымских татар всех уровней в рамках своих полномочий наделен исчерпывающим правом и достаточными полномочиями для участия в данном мероприятии и высказывания мнения своих избирателей".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымские татары, новости крыма, съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар , симферополь, крым многонациональный, политика, общество
Кто сейчас может говорить от имени крымских татар – заявление

Только съезд является легитимной формой отображения мнения крымских татар – делегаты

15:13 17.12.2024 (обновлено: 15:57 17.12.2024)
 
© РИА Новости КрымСъезд депутатов крымских татар в Симферополе
Съезд депутатов крымских татар в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Только съезд депутатов из числа крымских татар, наделенных правом представлять своих избирателей, является легитимной формой отображения мнения народа. Об этом говорится в принятом заявлении съезда депутатов всех уровней из числа крымских татар.
В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.
"Никто не может говорить от имени крымско-татарского народа, делать заявления и выступления, кроме самого народа. В свою очередь, представительская функция есть только у законно избранных депутатов из числа крымских татар всех уровней, наделенных законным правом представлять интересы избирателей", - говорится в заявлении.
Делегаты отметили, что крымские татары, как и все жители полуострова, приняли участие в избрании своих представителей в депутатских корпусах, и, соответственно, наделили их представительными полномочиями.
"Исходя из вышесказанного, только депутаты из числа крымских татар всех уровней, собравшись все вместе, могут принимать какие-либо заявления, обращения, резолюции и так далее от имени крымскотатарского народа. Съезд – это единственная легитимная форма для отображения мнения крымскотатарского народа", - подчеркивается в документе.
В заявлении также отмечается, что сегодняшний съезд не имеет правовой формы, так как "каждый депутат из числа крымских татар всех уровней в рамках своих полномочий наделен исчерпывающим правом и достаточными полномочиями для участия в данном мероприятии и высказывания мнения своих избирателей".
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КрымКрымские татарыНовости КрымаСъезд депутатов всех уровней из числа крымских татарСимферопольКрым многонациональныйПолитикаОбщество
 
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