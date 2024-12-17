https://crimea.ria.ru/20241217/volodin-ob-ubiystve-kirillova-prestupnaya-sut-kievskogo-rezhima-ochevidna--1142679024.html

Володин об убийстве Кириллова: преступная суть киевского режима очевидна

Володин об убийстве Кириллова: преступная суть киевского режима очевидна - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Володин об убийстве Кириллова: преступная суть киевского режима очевидна

Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова подтверждает преступную сущность... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T12:36

2024-12-17T12:36

2024-12-17T12:36

вячеслав володин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова подтверждает преступную сущность террористического киевского режима. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин также отметил, что Кириллов был профессиональным военным, интеллектуалом и патриотом России и многое сделал для повышения эффективности войск РХБЗ, обеспечения безопасности и суверенитета страны.Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта. С апреля 2017 года возглавлял войска РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации. Был награжден звездой Героя Труда. Игорю Кириллову было 54 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели КирилловаЗа убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины – СМИИгорь Кириллов – биография начальника войск РХБЗ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, теракт, игорь кириллов, войска рхбз, новости, украина, россия