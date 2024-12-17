https://crimea.ria.ru/20241217/v-rossii-uzhestochili-nakazanie-za-vooruzhennyy-myatezh-1142687151.html

В России ужесточили наказание за вооруженный мятеж

В России ужесточили наказание за вооруженный мятеж - РИА Новости Крым, 17.12.2024

В России ужесточили наказание за вооруженный мятеж

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в окончательном чтении правительственный законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж вплоть до... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T14:52

2024-12-17T14:52

2024-12-17T14:52

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вооруженный мятеж

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в окончательном чтении правительственный законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного заключения, если это повлекло тяжкие последствия. Об этом пишет РИА Новости.Организация вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности РФ без тяжких последствий наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Участие в вооруженном мятеже предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.Кроме того, парламентарии приняли поправку о невозможности условно-досрочного освобождения для отбывающих пожизненный срок за теракт и вооруженный мятеж и ввели уголовную ответственность с лишением свободы на срок до 15 лет для находящихся в России иностранцев за оказание помощи противнику в деятельности против безопасности России.Госдепартамент США поставил перед американскими СМИ задачу пропагандировать среди россиян идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа, заявлял ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: российское общество консолидировано как никогдаЧто такое вооруженный мятеж и чем грозит зачинщикамМигранты в России стали совершать меньше преступлений - МВД

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, россия, новости, вооруженный мятеж