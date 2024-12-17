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В России ужесточили наказание за вооруженный мятеж
В России ужесточили наказание за вооруженный мятеж - РИА Новости Крым, 17.12.2024
В России ужесточили наказание за вооруженный мятеж
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в окончательном чтении правительственный законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж вплоть до... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T14:52
2024-12-17T14:52
2024-12-17T14:52
государственная дума рф
закон и право
россия
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вооруженный мятеж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в окончательном чтении правительственный законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного заключения, если это повлекло тяжкие последствия. Об этом пишет РИА Новости.Организация вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности РФ без тяжких последствий наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Участие в вооруженном мятеже предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.Кроме того, парламентарии приняли поправку о невозможности условно-досрочного освобождения для отбывающих пожизненный срок за теракт и вооруженный мятеж и ввели уголовную ответственность с лишением свободы на срок до 15 лет для находящихся в России иностранцев за оказание помощи противнику в деятельности против безопасности России.Госдепартамент США поставил перед американскими СМИ задачу пропагандировать среди россиян идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа, заявлял ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: российское общество консолидировано как никогдаЧто такое вооруженный мятеж и чем грозит зачинщикамМигранты в России стали совершать меньше преступлений - МВД
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, закон и право, россия, новости, вооруженный мятеж
В России ужесточили наказание за вооруженный мятеж
Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного срока
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в окончательном чтении правительственный законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного заключения, если это повлекло тяжкие последствия. Об этом пишет РИА Новости.
"Если это повлекло причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия, то предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы", - сказано в тексте законопроекта.
Организация вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности РФ без тяжких последствий наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Участие в вооруженном мятеже предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.
Кроме того, парламентарии приняли поправку о невозможности условно-досрочного освобождения для отбывающих пожизненный срок за теракт и вооруженный мятеж и ввели уголовную ответственность с лишением свободы на срок до 15 лет для находящихся в России иностранцев за оказание помощи противнику в деятельности против безопасности России.
Госдепартамент США поставил перед американскими СМИ задачу пропагандировать среди россиян идею о необходимости силовой борьбы
с властью вплоть до вооруженного мятежа, заявлял ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
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